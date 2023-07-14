Takım patronlarına göre takvim için sınır 24 yarış

Pandemi öncesinden bu yana 24 yarışlık takvim hayali kuran Formula 1, gelecek sezon itibariyle bu hayale nihayet ulaşacak gibi -nitekim Çin GP'sinin dört sezonluk aranın ardından takvime dönüyor.

2000'lerin ortasında 17 yarış düzenleyen, 2010'ların ortasında kademeli olarak 21 yarışa çıkan F1'in gelecekte 30 yarışa kadar çıkma planı dahi var, ancak takımlara göre 24 dahi yüksek bir sayı.

Bu konu hakkında söz alan McLaren CEO'su Zak Brown, "Bence sınır 24. Stefano [Domenicali] bunu bu şekilde belirleyecek."

"Gelecekte yarış sayısınını 30'a çıkması yönünde bir talep var. Eğer daha fazla pazarda yer almak istiyorsanız 20 sabit yarış, sekiz de rotasyon yarışından oluşan bir takvim ayarlayabiliriz. Böylece yılda 24 kez 28 pazarı birden kucaklayabiliriz."

"Bence bu, yarış sayısını sabit tutarken takvimi büyütmek için harika bir yöntem."

"Program lojistik açıdan kesinlikle iyileştirildi ve bu kolay değil çünkü her bölgenin belirli bir tarihte bir şey istemesinin bir nedeni var. Dolayısıyla bu hepimiz için en önemli konu ve gelişmeye devam edeceğinden hiç şüphem yok." dedi.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, on the pit wall Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Aston Martin takım patronu Mike Krack, "24 yarış çok tartışıldı, takvimde arka arkaya iki ve üç yarışın bulunduğu periyotlar da var."

"Sonuç olarak, kabul edilebilecek sınırın yakınına ulaştık. Bence bunu çalışanları için sürdürülebilir kılmanın yollarını bulmak takımlara düşüyor."

"Tüm takımlar bunu tartışıyor ve çözüm bulmaya çalışıyor. Amacımız, bunu en sürdürülebilir şekilde gerçekleştirebilmek." dedi.

Williams'ın patronu James Vowles, "Bu bir optimizasyon sorunu."

"Açıkçası, aynı insanları çalıştırmaya devam edemeyiz. Yarış organizasyonlarını nasıl yürüttüğümüzü neredeyse bir dereceye kadar yeniden düşünmek zorundayız."

"Ancak yılda 32 ya da daha fazla hafta sonu yapan yarış serileri var. Dediğim gibi, olay optimizasyondan ibaret. Performansımızı sürdürürken herkes için sürdürülebilir bir yaşamı nasıl sağlayabiliriz?" dedi.

James Vowles, Team Principal, Williams Racing, Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, in the Team Prinicpals Press Conference Fotoğraf: FIA Pool

Son olarak Ferrari takım patronu Fred Vasseur, "Hayat benim için mekanikerlerden çok daha kolay."

"Her şeyden önce şunu aklımızda tutmalıyız ki, eğer birileri şikayet edecekse, bu takım patronlarından ziyade mekanikerler olacaktır."

"Onlar için bir rotasyon oluşturmaya ve belli bir düzende ilerlemeye çalışıyoruz. Ancak kibirli olmaktan da kaçınmaya çalışırım.

"Beş yıl önce yarışlara katılmaya istekli 16 ya da 17 organizatör bulmak için mücadele ediyorduk. Bugün büyük bir başarı elde ettik ve 'hayır, önümüzdeki hafta sonu evde kalmak istiyorum, karımla barbekü yapacağım' deme lüksümüz dahi yok."

"Her zaman 24 diyebilirsiniz. 23'ten fazla ve 25'ten az. Doğru sayının ne olduğunu bilmiyorum ama oldukça dengeli olduğunu hissediyorum."

"Elbette, çocuklar için bir tür rotasyona ihtiyacımız var, çünkü ben Perşembe günü piste geliyorum, Pazar akşamı ayrılıyorum, çocuklar ise arka arkaya yedi gün çalışıyorlar. Hayatlarımız aynı değil.

"Benim için sorun yok, onlar için bir rotasyon sistemine geçiş yapacağız." dedi.