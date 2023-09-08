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Formula 1 Haberler

Takım patronlarına göre mevcut takvim çaylak pilotlar için epey sorunlu

Formula 1 takım patronları şampiyona takviminin ve yarış formatının "yeniden gözden geçirilmesi" gerektiğini, aksi takdirde çaylak pilotların koltuklarını koruma şanslarının "hiç olmayacağını" düşünüyor.

Matt Kew
Ekleyen:
Logan Sargeant, Williams FW45, climbs out of his damaged car after crashing out in FP1

Eskiden çaylak sürücülere fırsat vermeye özen gösteren ve akademi pilotlarını bir an önce F1'e yükseltmek için çaba gösteren takımlar, bütçe sınırı dönemine girildiğinden bu yana tavır değiştirmiş vaziyette.

Bu durumun en büyük örneği Haas, nitekim 2021 sezonunda Nikita Mazepin-Mick Schumacher gibi iki çaylakla yarışan takım şu anda Nico Hulkenberg-Kevin Magnussen gibi daha tecrübeli bir ikiliye yönelmiş vaziyette.

Takımların genç sürücülere yönelmeyi bırakmasının bir diğer sebebi de format değişiklikleri, nitekim artık bir sezonda altı sprint yarışı bulunmakta ve bu hafta sonları neredeyse hiç antrenman yapmadan geçmekte.

Sezon içi test imkanları artık sıfıra yakın, dolayısıyla her bir turun önem taşıdığı bugünlerde antrenman turlarının altı yarış boyunca kaybedilmesi büyük risk.

Format değişiklikleri sprint yarışlarıyla sınırlı değil, sıralama formatında da değişiklikler yapmak isteyen F1, ilk olarak Macaristan'da "Alternatif Lastik Tahsisi" formatını denedi.

Tüm bunların çaylaklara ciddi sıkıntılar çıkarttığını belirten Williams takım patronu James Vowles, F1 yönetimini bazı konuları yeniden düşünmeye davet ediyor.

Vowles, "Şu anda yeni sıralama formatı, sprint yarışları ve yağışlı havalar derken, çaylak sürücülerin öğrenme döngüsünün epey daraldığını görüyoruz."

"Bence bu durumdaki sürücülere yardımcı olmak için neler yapabileceğimizi yeniden değerlendirmemiz gerek, nitekim böyle giderse yeni sürücülere istediğimiz şansları veremeyeceğiz."

"Ya da onlara epey zaman tanımak zorunda kalacağız, bu da performansımızdan ödün vermemizi gerektiriyor. Bu daha uzun vadeli bir tartışma." dedi.

Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG, watches as Kevin Magnussen, Haas VF-23, passes in the pit lane

Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG, watches as Kevin Magnussen, Haas VF-23, passes in the pit lane

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Kariyeri boyunca tecrübesiz pilotlarla çalışan ve bu konuda konuşacak çok şeyi olan AlphaTauri takım patronu Franz Tost ise takvimdeki birtakım sınırlamalara değiniyor.

Bir sürücünün F1'e girmeden önce 6000 km özel test yapması gerektiğini düşünen Tost, "Çaylak pilotların F1'e giriş yapması birkaç yıl öncesine göre çok daha zor."

"Neden mi? Öncelikle, tüm takımlar birbirine çok ama çok yakın.

"İkinci sebep ise finansal. 10-15 yıl önce takımlar şampiyonasında 10. olursanız sadece 20-30 milyon dolar gelir elde ediyordunuz. Şu anda bu miktar 70-80 milyon dolar civarında." 

"Spor, deneyimli sürücülere sahip olmayı zorunlu kılacak şekilde evriliyor, aksi takdirde takımlar şampiyonasının dibine vurursunuz." dedi. 

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Verstappen, Norris'le "takım arkadaşı olmayı" konuşmuş!

Vasseur: "Gelişmek için yeni çalışanları beklememize gerek yok"

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