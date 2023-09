Takım patronlarına göre mevcut takvim çaylak pilotlar için epey sorunlu

Eskiden çaylak sürücülere fırsat vermeye özen gösteren ve akademi pilotlarını bir an önce F1'e yükseltmek için çaba gösteren takımlar, bütçe sınırı dönemine girildiğinden bu yana tavır değiştirmiş vaziyette.

Bu durumun en büyük örneği Haas, nitekim 2021 sezonunda Nikita Mazepin-Mick Schumacher gibi iki çaylakla yarışan takım şu anda Nico Hulkenberg-Kevin Magnussen gibi daha tecrübeli bir ikiliye yönelmiş vaziyette.

Takımların genç sürücülere yönelmeyi bırakmasının bir diğer sebebi de format değişiklikleri, nitekim artık bir sezonda altı sprint yarışı bulunmakta ve bu hafta sonları neredeyse hiç antrenman yapmadan geçmekte.

Sezon içi test imkanları artık sıfıra yakın, dolayısıyla her bir turun önem taşıdığı bugünlerde antrenman turlarının altı yarış boyunca kaybedilmesi büyük risk.

Format değişiklikleri sprint yarışlarıyla sınırlı değil, sıralama formatında da değişiklikler yapmak isteyen F1, ilk olarak Macaristan'da "Alternatif Lastik Tahsisi" formatını denedi.

Tüm bunların çaylaklara ciddi sıkıntılar çıkarttığını belirten Williams takım patronu James Vowles, F1 yönetimini bazı konuları yeniden düşünmeye davet ediyor.

Vowles, "Şu anda yeni sıralama formatı, sprint yarışları ve yağışlı havalar derken, çaylak sürücülerin öğrenme döngüsünün epey daraldığını görüyoruz."

"Bence bu durumdaki sürücülere yardımcı olmak için neler yapabileceğimizi yeniden değerlendirmemiz gerek, nitekim böyle giderse yeni sürücülere istediğimiz şansları veremeyeceğiz."

"Ya da onlara epey zaman tanımak zorunda kalacağız, bu da performansımızdan ödün vermemizi gerektiriyor. Bu daha uzun vadeli bir tartışma." dedi.

Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG, watches as Kevin Magnussen, Haas VF-23, passes in the pit lane

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images