Takım patronlarına göre Alan Permane daha fazla saygı hak ediyor
Görevine son verilen eski Alpine sportif direktörü Alan Permane, diğer takım patronları tarafından övülmekte.
Alpine'de başlayan değişim furyası, başarısız kabul edilen isimlerin yanı sıra bazı önemli isimleri de etkiledi ve sportif direktör Alan Permane'in görevine son verildi.
Benetton döneminden bu yana Enstone merkezli takıma hizmet eden Permane, böylece 34 uzun senenin ardından takımdan ayrılmış vaziyette.
Artık boşta olan Permane'in kısa süre içinde başka bir takımla anlaşması beklenebilir, nitekim diğer takımlar kendisinden epey övgüyle söz etmekte.
Mercedes patronu Toto Wolff, "Alan Permane F1'in temel taşlarından biridir. Sporda en uzun süredir görev yapan kıdemli mühendislerden biri ve kesinlikle çok fazla bilgiye sahip."
"Alpine'deki yönetim değişikliğinin iç yüzünü bilmiyorum ama takımda çok saygın insanlar var. Bu kadar kıdemli hiç kimseyi göz ardı etmemelisiniz." dedi.
Permane has been part of Team Enstone's biggest successes, pictured after a 1-2 for Renault at Sepang in 2006
Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images
Red Bull takım müdürü Christian Horner, "Alan Permane ile hiç çalışmamış olsam da, 34 yıl boyunca çok çalışmış, Michael Schumacher ve Fernando Alonso ile dünya şampiyonluklarında yer almış birine saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum."
"Ayrıca takımın yönetimine girdiği, yönetiminden çıktığı ve el değiştirdiği dönemlerde de istikrarını koruyan bir isim oldu. Takımın değişmez isimlerinden biriydi."
"Kendisinin kariyeri saygı ve takdiri hak ediyor, eminim ki Otmar gibi o da işsiz kalmayacak. İkisini de padokta görmeye devam edeceğimiz kesin." dedi.
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