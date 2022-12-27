Takım patronlarına göre 2022'nin en iyisi Verstappen!
Formula 1 takım patronları, 2022 sezonunun en iyi pilotu olarak Max Verstappen'i seçtiler.
Formula1.com, 2022 sezonunun ardından 10 takımın patronuyla iletişime geçti ve kendilerinden "Yılın en iyi 10 pilotunu" seçmelerini istedi.
Yapılan listeler gizli tutulduğu için hangi takım patronunun kimi ilk ona yazdığı bilinmiyor. Fakat oylamaya Mattia Binotto, Jost Capito, Christian Horner, Mike Krack, Andreas Seidl, Guenther Steiner, Otmar Szafnauer, Franz Tost, Fred Vasseur ve Toto Wolff katıldı.
Her takım patronunun listesinde ilk sırada yer alan isim 25 puan alırken, 10. isim bir puan aldı. Yani F1'deki 25-18-25-12-10-8-6-4-2-1'lik puanlama sistemi uygulandı.
Sonuç olarak Verstappen, alınabilecek 250 puanın 207'sini alarak 2022 sezonunun en iyi pilotu seçildi.
Verstappen, sıralama Leclerc'ten tam 63 puan daha fazla aldı ve açık şekilde sezonun en iyisiydi.
Listede üçüncü sırada George Russell yer alırken, Hamilton 100 puanla dördüncü sırada yer aldı.
Takım patronlarına göre yılın en iyi 10 pilotu:
|Poz.
|Sürücü
|Puan
|1
|Max Verstappen
|207
|2
|Charles Leclerc
|144
|3
|George Russell
|127
|4
|Lewis Hamilton
|100
|5
|Sergio Perez
|91
|6
|Lando Norris
|81
|7
|Carlos Sainz
|68
|8
|Fernando Alonso
|67
|9
|Valtteri Bottas
|29
|10
|Sebastian Vettel
|24
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