Takım patronları, yarışın ardından Suudi Arabistan GP'sinin geleceğinin tartışılması gerektiğini düşünüyor

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Formula 1 dünyası, Cuma akşamından bu yana Suudi Arabistan GP'sinin iptal edilip edilmeyeceği dedikodularıyla çalkalanmakta. Dedikoduların sebebi ise Yemen kökenli ayrılıkçı Husi grubu tarafından, Cidde pistine yaklaşık on kilometre uzaktaki bir petrol rafinerisine gerçekleştirilen füze saldırısı.

Takım patronları, Suudi yetkililer tarafından güvence sağlanmasının ardından yarışın devamı için Formula 1 yönetimi tarafından ikna edilse de pilotların ikna edilmesi o kadar kolay olmadı, griddeki tüm pilotlar Cuma gecesi geç saatlere kadar toplantı halindeydi.

Sonuç itibariyle GPDA (Pilotlar Birliği), yeterli güvenliğin sağlanacağına dair söz verilmesinin ardından hafta sonuna devam etme kararı aldı.

Yine de takımlar, hafta sonuna devam etme kararının arkasında durmakla birlikte, bir daha Suudi Arabistan GP'sinin düzenlenip düzenlenmemesi konusunda Formula 1 yönetimiyle konuşulması gerektiğini düşünmekteler.

Williams takım patronu Jost Capito, "Takvimi biz düzenlemiyoruz, fakat buradaki savaş senelerdir devam etmekte."

"2021'in başında, ilk Suudi Arabistan GP'sinden aylar önce gerçekleşen Formula E yarışında da benzer bir durum yaşanmıştı, fakat sonrasında Cidde'ye ilk ziyaretimizi yaparken hiçbir endişemiz yoktu. Bu hafta sonu için de durum neredeyse aynı."

"Bu konu daha önceden tartışılmalıydı. Şu anda bunun için doğru zaman değil, fakat yarışın ardından mutlaka tartışılacaktır. Yetkililer güvence sağladığı sürece güvendeyiz." dedi.

Haas patronu Gunther Steiner da Capito'ya katılıyor: “Burada olmanın doğru mu yanlış mı olduğunu tartışmanın sırası değil. Bunun gelecekte tartışılacağını düşünüyorum. FIA ve FOM durumu inceleyecek ve ardından ne yapılacağına karar verilecek."

"Ancak şu anda yarışa odaklanmamız, damalı bayrağa ulaşmamız ve taze bir başlangıç ​​yapmamız gerektiğini düşünüyorum."

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, Andreas Seidl, Team Principal, McLaren, Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport, in the Press Conference Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Aston Martin takım patronu Mike Krack ise, "Elbette bu yarıştan sonra çok fazla tartışma olacak. Ama bir kez daha hatırlatmak isterim ki takvim takımlar tarafından oluşturulmuyor."

"Takvim FIA ve Formula 1 yönetimi tarafından oluşturuluyor. Eğer fikrimiz sorulursa görüşlerimizi bildireceğiz, sonra da devam edeceğiz." dedi.

Ancak McLaren takım patronu Andreas Seidl, F1'in dünya üzerinde değişimin sesi olmaya devam edebilmesi için Suudi Arabistan gibi yerleri ziyaret etmesi gerektiğinde ısrarcı.

Autosport tarafından sorulan, F1'in Suudi Arabistan'dan elde ettiği finansal faydaların, sporun bu hafta sonu karşılaştığı eleştirilerin olumsuzluğundan daha fazla olup olmadığı sorusuna Seidl, “Dürüst olmak gerekirse, benim için mesele bu değil."

"Küresel bir spor olarak Formula 1'in bir parçası olmaktan, bir takımın parçası olmaktan olmaktan ve gittiğimiz her ülkede değişime gerçekten yardımcı olma şansına sahip olmaktan dolayı mutlu hissediyorum."

“Benim için bu tartışılması gereken nokta bu, ayrıca geri adım atmama sebebim de bu, aldığımız eleştirilerden dolayı kendimizi bu ülkelere kapatmamalıyız."

"Formula 1'e olan bu tutkuyu paylaşmak ve aynı zamanda bu olumlu değişimi yönlendirmek için bir spor olarak sahip olduğumuz eşsiz şansı görüyorum. Bu sadece ekonomi açısından değil, aynı zamanda toplum üzerindeki olumlu değişim açısından da bir şans."

"Bu nedenle, Formula 1'in yarışa devam etme konusunda verdiği karardan dolayı rahat hissettiğimi daha önceden de belirtmiştim." dedi.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto ise, yetkililer tarafından gerekli tüm güvencelerin verilmesinin ardından Formula 1'in ülkeyi terk etmesi için haklı bir gerekçeleri olmadığını söyledi.

Binotto, "Tüm takımlar ve takım patronları olarak, Suudi yetkililer ve güvenlik kurumlarından her şeyin güvenli ve kontrol altında olacağına dair güvence aldık."

"Bunun pilotlara açıklanması gerekiyordu, dün gece yaşananlar aslında güvende ve emniyette olduğumuzu anlamalarını sağladı."

“Uzun tartışmalar yaptık, ki bu tartışmalar gerekliydi, sonunda pilotlar da önemli olanın hafta sonuna devam etmek ve Cidde'de piste çıkmak olduğunu anladılar ve karara destek verdiler."

“Ülkeyi terk etmek kesinlikle doğru bir seçim olmazdı. Aldığımız onca güvenceden sonra ülkeyi terk etmek için hiçbir haklı sebebe sahip değildik." dedi.