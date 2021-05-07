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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Takım patronları, pist limitleri hakkında konuşmak için toplanacaklar

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Formula 1 takım patronları ve Stefano Domenicali, her hafta sonu düzenledikleri toplantılarında bu sefer pist limitleri üzerine konuşacak.

Takım patronları, pist limitleri hakkında konuşmak için toplanacaklar

Formula 1 CEO'su Domenicali ve takım patronları, her Grand Prix hafta sonunda Cumartesi akşamları toplanır ve spordaki son gelişmeler hakkında gayriresmi bir şekilde konuşur, sohbet ederlerdi.

Pist limitleri, bu senenin en çok konuşulan konularından biri ve Red Bull pilotu Max Verstappen'in önce sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sinde galibiyeti, geçen hafta gerçekleştirilen Portekiz Grand Prix'sinde pole pozisyonunu kaybetmesinin ardından, Red Bull takım patronu Christian Horner, bu konunun Cumartesi akşamki toplantıda konuşulacağını dile getirdi.

Verstappen, geçen hafta silinen sıralama turu ile en hızlı tur denemesinde kurallarda belirtilen pist limitlerini aşmıştı ve bu kararlar doğruydu. Horner da buna katıldığını belirtti ve sadece kuralların daha istikrarlı uygulanması gerektiği noktasında konuşulacağını söyledi.

Horner, bazı virajlarda sürücülerin kerblere taşmasına izin verilirken; bazılarında pist limitinin beyaz çizgi olarak belirlenmesini doğru bulmadığını dile getirdi.

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Konu hakkında Sky Sports'a konuşan Horner, şunları söyledi: ''Bizim için ana nokta şu: Biz pist limitlerini hep aşmıştık. Bu yüzden de Portimao'da 2 önemli turumuz silindi ve Bahreyn'de de Max'ın geçişi yasadışı sayıldı.''

''Tek problem, bu kuralların istikrarsızlığı. Kurallar; pistten pistte, virajdan viraja değişebiliyor. Bunu takımların anlaması oldukça zorlayıcı, bu kuralları bir taraftara nasıl açıklarız bilmiyorum.''

''Yani biz, ya pistin içinde olduğunuz ya da pistin dışına taşabildiğiniz pist limitleri istiyoruz. 'Evet, bu virajda buna izin var ama şu virajda buna izin yok' gibi kurallar aşırı kafa karıştırıcı ve bence yarınki toplantıda, takım patronları arasında bu konu için fikir alışverişi yapılacak.''

Horner, bunlara ek olarak, kokpitteki görüş açısından dolayı sürücülerin kerblere ne kadar taştıklarını yönetmelerinin de oldukça zor olacağını vurguladı.

Horner, ''Deli gibi zorladığınızda ve aracın içindeyken, beyaz çizginin nerde olduğunu görmek zor olabiliyor.''

''Tırtıklı şeritlerimiz de yok o yüzden pistten taştığını anlamak zorlayıcı olabilir. Max, tam limitte gidiyordu ve biz bunu istiyoruz. Pistten taşarak kazandığı zaman ise oldukça uçuktu.''

''İlerlediğimiz süreçte, bence bunlardan öğrenebileceğimiz çok şey var. Sadece bizim için değil aynı zamanda FIA ve pist yöneticileri için de öyle.'' ifadelerini kullandı.

Adrian Newey, Chief Technical Officer, Red Bull Racing, and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, on the grid

Adrian Newey, Chief Technical Officer, Red Bull Racing, and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, on the grid

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Can Çarpıcı

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