Takım patronları, FIA'yı Monza sıralama turlarındaki karmaşa için harekete geçmeye çağırdı

Hava koridorunun çok önemli olduğu Monza'da, sıralama seansları her zaman hava koridoru bulma açısından önemli oluyor. Pilotlar piste çıkış turlarında sürekli yavaş giderek önlerinde hava koridoru bulabilecekleri pilot arıyorlar ve pist üstünde tehlikeli anlar yaşanıyor.

Cuma günkü sıralamalarda birçok kez, hızlı turunu atmakta olan pilot yavaş turunda olan pilotlar tarafından engellendi.

Hızlı turunu bırakmak zorunda kalan isimlerden birisi de şampiyona lideri Max Verstappen'di. Diğer taraftan sıralamalarda 2. seansın sonuna doğru pit yolunda herkesin aynı anda çıkmasının ardından kaotik dakikalar yaşandı. Sebastian Vettel ve Lewis Hamilton, neredeyse pit yolunda kaza yapıyordu.

Güvensiz pitten çıkarma nedeniyle Aston Martin ve Alpine takımlarına 5000 Euro para cezası verildi.

Motorsport.com'a konuşan Aston Martin Takım Patronu Otmar Szafnauer, F1'in bu tür şeylerin tekrarlanmasını engellemesi gerektiğini söyledi.

Szafnauer, "Bir şey olmadan önce bunu çözdüğümüzden emin olmalıyız. Çok fazla insan bunu yaşadı. Burada hava koridoru çok değerli olduğu için insanlar bu tür şeyler deniyorlar. Bunu daha iyi yapmanın yollarını düşünmeliyiz." dedi.

Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, özellikle Monza'da F1'in bu durumu daha iyi idare etmesinin gerektiğini söyledi.

Sky'a konuşan Horner, "Burada hava koridoru çok değerli. Max, ilk turunda bu duruma yakalandı. Pistin her yerinde araç vardı ve burada hızlı turunu atan pilotun yaklaşma hızı devasa oluyor."

"Onları sıralamalara tek tek göndermediğiniz takdirde idare etmek çok zor. Herkes pist üstünde pozisyon kazanmaya çalışıyor."

"Ancak bunun güvenli olması lazım. Bu durumda pit yolu da biraz karışıyor. Bugün çok şükür bir olay yaşamadık ancak bu kesinlikle bakmamız gereken bir konu." dedi.

Horner ayrıca takımların da yavaş giden pilotlarını hızlı gelen pilotlar konusunda bilgilendirmede daha iyi iş çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Horner, "Burada yaklaşma hızı çok yüksek. Takımlar pilotlarına kimlerin hızlı turunda olduğunu tabii ki söylemeli. Burada bazen iletişimin daha iyi olması gerektiğini hissediyorsunuz ancak korkarım ki Monza'da yarışmanın özelliklerinden birisi de bu." dedi.