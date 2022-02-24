Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Hamilton: "We Race As One'un kaldırılması, gerçekten harekete geçiş için umut verici"
Formula 1 / Barselona Şubat Testi Haberler

Takım patronları, farklı konseptler karşısında "büyülenmiş"

Takım patronları, Barcelona testinin ilk günü verdikleri demeçlerde her takımın farklı çözümler bulmasından etkilendiklerini dile getirdiler.

Takım patronları, farklı konseptler karşısında "büyülenmiş"
Ekleyen:
Haberi dinle

2022 Formula 1 sezonu, Barcelona testleri ile birlikte gayriresmi bir start aldı. Araç felsefelerinin tamamen değiştiği ve her takımın yeni kurallardan avantaj elde etmeye çalışacağı bu sezon öncesinde takım patronları, araçların genel gelişiminden memnun olmakla birlikte, halen emin olmadıkları konular da var.

Takımların önceliği, tüm kural değişikliklerine rağmen yerlerini korumak. Takım patronları sezonun sürprizlerle dolu geçeceğini, hem yükselme hem de gerileme ihtimallerinin olduğunu da her fırsatta belirtiyorlar. Barcelona testlerinin ilk günü yavaş yavaş geride kalırken, takım patronları gazetecilerin ilk gün gördükleri diğer araçlar hakkındaki soruları cevaplandırdılar.

Alpine takım patronu Laurent Rossi, “Her takım kuralları farklı bir anlayışla yorumlamış, farklılıkları şimdiden gözlemlemek mümkün. Araçlar sezon ilerledikçe birbirine daha çok benzeyecek fakat gridin arka tarafında olmadığımız sürece kendi konseptimize, kendi yorumumuza inanmak zorundayız.” şeklinde konuştu.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, “Elbette önceliği kendimize ve aracın kesin bir şekilde çalışıp çalışmadığına verdik fakat tabii ki böylesine büyük bir kural değişikliği sonrası takıma, özellikle aero tarafında, diğer herkesin neler yaptığını görmek için büyük bir ilgi var. Herkes büyük bir heyecan içinde ve bu Formula 1 için daima güzel bir gelişme. Bahreyn’deki ilk yarışa kadar herkesin ne kadar gelişeceğini merak ediyorum.” dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36

Lando Norris, McLaren MCL36

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Geçtiğimiz sezon özellikle Pierre Gasly ile sürpriz performanslara imza atan Alpha Tauri takım patronu Franz Tost ise daha iddialı konuşan takım patronlarından birisiydi.

“Bu yeni proje için bir epey çaba sarfettik. Yeni kurallar üstünde çalışmaya diğerlerine göre daha erken başladık ve şu ana kadar her şey iyi gitti. Diğer araçları görmek ilgi çekici, mühendislerimiz tasarımlar üstünde not almaya ve diğer takımların kullandığı benzer felsefeler hakkında bir şeyler öğrenmeye başladılar bile. Belki bu çözümleri kendi aracımızda kullanırız!”

Mercedes takım patronu Toto Wolff, ise farklı birçok konseptle karşı karşıya olmalarının büyüleyici olduğunu söylüyor: “Geçen sene herkes kendi arabasını geliştirmeye devam ediyor ve yavaştan odağını 2022'ye kaydırıyordu. Fakat aynı zamanda bir Formula 1 taraftarı olarak, bir taraftarın bakış açısından, birbirinden farklı diğer tüm konseptlere yönelik yorumum şu şekilde: büyüleyici.”

Son olarak, son şampiyon Red Bull takım patronu Christian Horner, “Araçların ilk piste çıkışını görmek her zaman çok güzel, hele ki yeni kurallar ve yeni konseptlerle karşı karşıyaysak daha da güzel. Yeni kurallar oldukça sıkı, bu nedenle bu tür farklılıklara sahip olmak, farklı ekiplerin bu kuralları nasıl yorumladığını görmek büyüleyici. Elbette araçlar bir yerden sonra birbirine benzeyecek, ancak her takımın bulduğu farklı bir çözüm var. Bu gelişimin nasıl devam edeceğini görmek daha da büyüleyici olacak. Araçlar sezon ilerledikçe değişecekler ve Abu Dhabi'ye vardığımızda muhtemelen çok daha farklı görünecekler."

paylaşım
yorumlar
Hamilton: "We Race As One'un kaldırılması, gerçekten harekete geçiş için umut verici"
Önceki haber

Hamilton: "We Race As One'un kaldırılması, gerçekten harekete geçiş için umut verici"
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Altay Gök
Wolff ve Horner, Andretti'nin spora girişine karşı değil
Formula 1

Wolff ve Horner, Andretti'nin spora girişine karşı değil

Russell: "W13'e uyum sağlıyorum, her şey yolunda" Barselona Şubat Testi
Formula 1

Russell: "W13'e uyum sağlıyorum, her şey yolunda"

Hamilton W13 ile ilk sürüşü öncesi diğer takımların çalışmalarını inceledi Barselona Şubat Testi
Formula 1

Hamilton W13 ile ilk sürüşü öncesi diğer takımların çalışmalarını inceledi

Son Haberler

Foto galeri: Barselona testleri 2. gün
Formula 1 Formula 1

Foto galeri: Barselona testleri 2. gün

Takım patronları, farklı konseptler karşısında "büyülenmiş"
Formula 1 Formula 1

Takım patronları, farklı konseptler karşısında "büyülenmiş"

Hamilton: "We Race As One'un kaldırılması, gerçekten harekete geçiş için umut verici"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "We Race As One'un kaldırılması, gerçekten harekete geçiş için umut verici"

Teknik analiz: Red Bull, RB18'de rakiplerinden neyi gizlemeye çalıştı?
Formula 1 Formula 1

Teknik analiz: Red Bull, RB18'de rakiplerinden neyi gizlemeye çalıştı?

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.