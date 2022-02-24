Takım patronları, farklı konseptler karşısında "büyülenmiş"

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2022 Formula 1 sezonu, Barcelona testleri ile birlikte gayriresmi bir start aldı. Araç felsefelerinin tamamen değiştiği ve her takımın yeni kurallardan avantaj elde etmeye çalışacağı bu sezon öncesinde takım patronları, araçların genel gelişiminden memnun olmakla birlikte, halen emin olmadıkları konular da var.

Takımların önceliği, tüm kural değişikliklerine rağmen yerlerini korumak. Takım patronları sezonun sürprizlerle dolu geçeceğini, hem yükselme hem de gerileme ihtimallerinin olduğunu da her fırsatta belirtiyorlar. Barcelona testlerinin ilk günü yavaş yavaş geride kalırken, takım patronları gazetecilerin ilk gün gördükleri diğer araçlar hakkındaki soruları cevaplandırdılar.

Alpine takım patronu Laurent Rossi, “Her takım kuralları farklı bir anlayışla yorumlamış, farklılıkları şimdiden gözlemlemek mümkün. Araçlar sezon ilerledikçe birbirine daha çok benzeyecek fakat gridin arka tarafında olmadığımız sürece kendi konseptimize, kendi yorumumuza inanmak zorundayız.” şeklinde konuştu.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, “Elbette önceliği kendimize ve aracın kesin bir şekilde çalışıp çalışmadığına verdik fakat tabii ki böylesine büyük bir kural değişikliği sonrası takıma, özellikle aero tarafında, diğer herkesin neler yaptığını görmek için büyük bir ilgi var. Herkes büyük bir heyecan içinde ve bu Formula 1 için daima güzel bir gelişme. Bahreyn’deki ilk yarışa kadar herkesin ne kadar gelişeceğini merak ediyorum.” dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Geçtiğimiz sezon özellikle Pierre Gasly ile sürpriz performanslara imza atan Alpha Tauri takım patronu Franz Tost ise daha iddialı konuşan takım patronlarından birisiydi.

“Bu yeni proje için bir epey çaba sarfettik. Yeni kurallar üstünde çalışmaya diğerlerine göre daha erken başladık ve şu ana kadar her şey iyi gitti. Diğer araçları görmek ilgi çekici, mühendislerimiz tasarımlar üstünde not almaya ve diğer takımların kullandığı benzer felsefeler hakkında bir şeyler öğrenmeye başladılar bile. Belki bu çözümleri kendi aracımızda kullanırız!”

Mercedes takım patronu Toto Wolff, ise farklı birçok konseptle karşı karşıya olmalarının büyüleyici olduğunu söylüyor: “Geçen sene herkes kendi arabasını geliştirmeye devam ediyor ve yavaştan odağını 2022'ye kaydırıyordu. Fakat aynı zamanda bir Formula 1 taraftarı olarak, bir taraftarın bakış açısından, birbirinden farklı diğer tüm konseptlere yönelik yorumum şu şekilde: büyüleyici.”

Son olarak, son şampiyon Red Bull takım patronu Christian Horner, “Araçların ilk piste çıkışını görmek her zaman çok güzel, hele ki yeni kurallar ve yeni konseptlerle karşı karşıyaysak daha da güzel. Yeni kurallar oldukça sıkı, bu nedenle bu tür farklılıklara sahip olmak, farklı ekiplerin bu kuralları nasıl yorumladığını görmek büyüleyici. Elbette araçlar bir yerden sonra birbirine benzeyecek, ancak her takımın bulduğu farklı bir çözüm var. Bu gelişimin nasıl devam edeceğini görmek daha da büyüleyici olacak. Araçlar sezon ilerledikçe değişecekler ve Abu Dhabi'ye vardığımızda muhtemelen çok daha farklı görünecekler."