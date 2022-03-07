Takım patronlarına göre, F1 kripto endüstrisini reddederse hata yapar

Haberi dinle

Son yıllarda F1'e katılan kripto sponsorların sayısında patlama yaşandı ve şu anda takımların çoğu, dijital para şirketleri ile anlaşma imzalamış durumdalar.

Red Bull, yakın zamanda Bybit ile 150 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı ve şimdiye kadarki en yüksek kripto sponsorluğunu aldı.

Ancak kripto, hacklenme raporları, suç faaliyetleriyle bağlantıları ve dolandırıcılık nedeniyle birçok insanı şüphelendirdiği için hâlâ tartışmalı bir konu.

Bunun yanı sıra, Bitcoin gibi bazı para birimlerinin blok zinciri işlemesini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu elektrik nedeniyle, çevreye olan etkisi hakkında da soru işaretleri var.

Bazılarına göre kripto, çevresel sorunlar nedeniyle F1'in sürdürülebilirlik hareketiyle ters düşüyor ancak takımlar için bu, böylesine basit bir mesele değil.

Takımlar, halkın kriptoyu kabul etmesinin, daha iyi yenilenebilir enerji kaynakları için bir itici bir güç olacağına inanıyorlar.

Bu nedenle, kriptonun çevresel olarak kötü olmadığı, aksine bir şeyleri geliştirmeye yardımcı bir rolü olabileceği düşünülüyor.

Red Bull takım patronu Christian Horner, "Bence dünya evrimleşiyor ve değişiyor. Kripto sektörü harika. Tüm sporlarda daha fazla görmeye başladık ve bu elbette bizim de baktığımız bir şey."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Sürdürülebilirlik tartışmasını çok ciddiye alıyoruz ve tabii ki ortaklarımız da aynı şekilde. Bu nedenle bunu geliştirebilecek teknolojiler arıyoruz. Bu heyecan verici yeni bir sektör ve F1'in bu kadar ilgi çektiğini görmek harika." dedi.

Mercedes patronu Toto Wolff, kripto enerji tüketiminin geçerli bir problem olduğunu ancak endüstrinin, bunun farkında olduğu ve ele almak için uğraştıkları bir sorun olduğunu söyledi.

Wolff, kriptonun, geleneksel bankacılık sektörüne kıyasla sunduklarının takdir edilmesi gerektiğini ve dünyanın, değişiklikleri reddetmek yerine anlamaya ve kabul etmeye ihtiyacı olduğunu belirtti.

Wolff, "Sürdürülebilirlik sorunu çok önemli ama bu sadece kripto madencilik ve tüketilen enerji ile alakalı değil. Aynı zamanda enerjinin nereden geldiğiyle de ilgili."

"Ancak modern teknolojiye kendinizi kapatamazsınız. Bu kesinlikle büyüyecek bir alan."

“10 yıl sonra geriye dönüp baktığımızda, iki gün süren ve hafta içi mesai saatleri dışında yapılamayan ödemeler yapmak geçmişte kalmış olacak. Bu noktada kripto para birimleri gelecek."

"Onlar başlı başına bir endüstri. Bu nedenle finansal dünyada çok önemli bir konumdalar ve Formula 1'de olmak istiyorlar."

"Bence kriptoyu anlamak harika ve Mercedes'in sponsoru FTX , her gün milyarlarca alım satım yapan bir kripto para borsası."

"Bunu durduramazsınız ve doğru şekilde yapmanız gerekiyor. Biz de onların sürdürülebilirlik hedefleri için kesinlikle doğru ortaklarız." dedi.

Binance ile birlikte taraftar tokeni tanıtan Alpine'in takım patronu Laurent Rossi de kriptonun enerji tüketimi nedeniyle eleştirilmesini adil bulmadığını açıkladı.

Alpine A522 floor detail Photo by: Giorgio Piola

Rossi, sosyal medya ve eğlence gibi, günlük olarak kripto kadar elektrik tüketen endüstriler olduğunu ancak nadiren sorgulandıklarını söyledi.

Rossi, "Bütün dünyanın dijital hale geldiğini göz ardı etmek zor."

"Sırf bu basın toplantısını yapmak dahi çok fazla enerjiye mal oluyor. En yaygın enerji tüketimi muhtemelen medyadadır."

"Biz kriptoyu benimsedik. Bu dijital bir evren ve yeni olasılıklar sunacak. Ayrıca kripto para birimlerinin, toplum üzerinde kötü etkileri olan gerçek para biriminin değerini azaltabileceğini de düşünüyorum."

"Bunu iki türlü de görebilirsiniz. Bardağın yarısını dolu ya da boş olarak görebilirsiniz. Şahsen ben destekliyorum. Doğru yönde gidiyor ve F1'in, modern ve seyirciye hitap eden bir yer olduğunu, geçmişte kalmadığını gösteriyor." dedi.

AlphaTauri patronu Franz Tost ise, takımın sponsoru Fantom hisse ispatı kullanarak daha ez enerji tükettiği için, tüm kripto para birimlerini aynı başlık altında toplamanın doğru olmadığını söyledi.

Tost, "Kripto, iş dünyasında önemli bir konu haline geldi ve eğer dahil olmak istiyorlarsa buna gözlerimizi kapatamayız."

"Sürdürülebilirlik konusunda, enerji üretimi açısından aynı yöntemlere sahip değiller. Bu nedenle dikkatli olmalıyız ve sürdürülebilir olmadığını söyleyemeyiz. Bu değişir."

"Farklı birimler, farklı yöntemlere sahip ve bu bizim için geleceğin önemli bir parçası. Elbette bunu destekliyoruz." dedi.