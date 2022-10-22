Takım patronları, Brad Pitt ile F1 filmi konusunda görüştü
Formula 1 takım patronları Brad Pitt ve efsanevi yapımcı Jerry Bruckheimer ile bir araya gelerek F1'i konu alacak yeni filme dair planlar hakkında bilgi aldılar.
Uzun zamandır konuşulan ve yakın zamanda gerçeğe dönüşmesi beklenen projenin yönetmen koltuğunda heyecan verici bir isim bulunacak: bu yılın en iyi filmlerinden Top Gun: Maverick'in yönetmeni Joseph Kosinski.
Filmin yapımcısı da aynı şekilde tanıdık bir isim: her iki Top Gun filminin yanı sıra NASCAR filmi Days of Thunder ve Karayip Korsanları serisi gibi projelere imza atan Bruckheimer.
Emekli olmaya hazırlanan bir pilotun yükselişteki bir genç pilota akıl hocalığı yapacağı filmin senaristi ise yine Top Gun: Maverick'in senaryosunu yazan Ehren Kruger.
Top Gun: Maverick'te rol alma planları yoğun programı nedeniyle suya düşen Lewis Hamilton'ın menajeri Penni Thow vasıtasıyla projeye yoğun ilgi gösterdiği de bilinmekte.
Projeyle ilgili ilk ciddi adımın dün atıldığını söyleyebiliriz, nitekim Cuma antrenmanları öncesi tüm takım patronları neler yapılabileceğini konuşmak için Pitt, Bruckheimer ve Kosinski ile bir toplantı gerçekleştirdi. F1 CEO'su Stefano Domenicali de toplantıya dahil olan isimlerden birisiydi.
Toplantının odak noktası, Maverick filminde kullanılan teknolojilere ve görsel efektlerin gerçek aksiyon görüntülerine nasıl entegre edildiğine yönelikti.
Takımlar hafta sonunun geri kalanında da film ekibiyle ayrı ayrı toplantılar yapmaya devam edecekler. Prodüksiyonda kullanılmak üzere güncel ya da güncele yakın arabalar tedarik etmelerinin istenip istenmeyeceği henüz belli değil.
Kosinski kısa bir süre önce gerçek araçları hareket halinde çekmenin filmin önemli bir parçası olacağını vurguladı.
Detaylar halen tartışılıyor, ancak F1 yönetiminin yarış hafta sonlarında çekim yapılmasına izin vermek de dahil olmak üzere tam bir işbirliği sunması bekleniyor.
Alex Palou, McLaren MCL36
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
The Playlist'e konuşan Kosinski "Fikir, F1 dünyasını mümkün olan en otantik şekilde yakalamak, gerçek yarışlarda gerçek araçları çekmek ve izleyiciye o araçlardan birini kullanıyor olduklarını hissettirmek."
"Dünyada sadece 20 F1 pilotu var; bu var olan en seçkin kulüplerden biri olmalı. Bu yüzden içine dalması zevkli bir dünya olacak, bunu nasıl yapacağımızı bulmak da eşsiz bir meydan okuma. Bu noktada kesinlikle Tom [Cruise] ile çalışma ve Top Gun'ı çekme deneyiminin faydasını göreceğiz." dedi.
Hollywood uzun süredir F1'den uzak; nitekim 1976 yılında vizyona giren Al Pacino'nun Bobby Deerfield filminin bazı sahnelerinin İspanya GP'sinde çekilmesi ve Brabham takımının araçlarının filmde kullanılmasından bu yana film ekiplerinin çekim yapmasına onay verilmiyor.
Bobby Deerfield filmi çekilirken Brabham takım patronluğu yapan Bernie Ecclestone, F1'in ticari kontrolünü devralmasının ardından herhangi bir film projesine onay verme konusunda temkinli davrandı.
Aslında 1990'ların sonunda Sylvester Stallone'nin bir F1 filmi yapmasına izin verilmişti ancak anlaşma iptal oldu ve film ChampCar'a (günümüzün IndyCar'ı) odaklandı.
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