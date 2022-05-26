Takım patronları bölgesel takvime geçiş planları hakkında olumlu düşünüyor

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Autosport'un ortaya çıkardığı üzere, F1 CEO'su Stefano Domenicali, geçtiğimiz Cumartesi takımlarla yaptığı bir toplantıda takvimde yapılacak birtakım değişikliklere dair planlardan söz etmişti.

Bölgesel takvime geçiş planları için itici güç her ne kadar sürdürülebilirlik açısından daha da gelişmek olsa da, yeni takvim enflasyonun arttığı böyle bir dönemde hem F1'in kendisi için, hem de takımlar için maliyetleri azaltacak.

2022 takviminde, İtalya-Miami-İspanya ve Azerbaycan-Kanada gibi arka arkaya gelen bazı anormal yarışlar bulunuyor.

Yeni takvimin işlevsel şekilde uygulanabilmesi için bazı yarışlar –Monako dahil– geleneksel tarihlerinden uzaklaşmak zorunda kalabilirler, ayrıca yarış organizatörlerinin de yeni takvimin sağlayacağı faydalar konusunda ikna edilmeleri gerekmekte.

Red Bull takım patronu Christian Horner, "Takvime bakarsanız, bazı yarışları birlikte gruplamak mantıklı geliyor."

“Amerika'daki yarışlar, Asya'daki yarışlar ve belli ki Avrupa'daki yarışlar bir arada olacak. Bu yılki takvimin bir kısmı, coğrafi özelliklerine baktığınızda, Azerbaycan'dan Montreal'e gittiğiniz, yalnızca bir hafta sonu için Avustralya'ya gidip döndüğünüz kısımlara sahip -ki bu olabildiğince pahalı."

"Bu yüzden Stefano'nun anlayışlı olduğunu düşünüyorum, ancak elbette ideal bir takvime ulaşabilmek için farklı organizatörlerle anlaşmak gibi bir zorluk da var." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Nicholas Latifi, Williams FW44, chase the pack Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Haas takım patronu Gunther Steiner de işe yaraması halinde bölgesel takvimin iyi bir fikir olduğunu kabul edenlerden.

Autosport'un ideal bir takvim oluşturmak konusundaki zorlukların ne olduğu sorusunu yanıtlayan Steiner, "Her zaman olduğu gibi, işin içinde çok sayıda insan var ve herkesi mutlu etmek için yapılacak çok iş var."

“Ancak sürdürülebilirlik için bunun harika bir şey olduğunu düşünüyorum. Eğer bunu başarırsak, pek çok olumlu şeyler de yanında gelecek. Bu fikrin olumsuz bir yanı yok, yalnızca başarması zor bir fikir."

"Aşırı sıcaklara yakalanmayacağımız zamanları düşünmeliyiz. Kanada'daki soğuklar hakkında endişelenmeliyiz, mesela bu nedenle Montreal'e çok erken gidemiyoruz. Ancak F1'in bunun üzerinde çalışması güzel, umarım gelecekte ufak da olsa adım atabiliriz." dedi.

Monako'nun takvimdeki yeriyle ilgili ise Steiner, "Zamana ayak uydurmamız gerekiyor. Sonsuza kadar kalacak hiçbir şey yok, her zaman güncel kalmaya çalışmamız gerekiyor. Dünya son 20 yılda çok değişti.

"Monako'da ilk iki antrenman seansı normalde Perşembe günü yapılırdı, Cuma günü değil. Bu yıl Monako tarihinde ilk kez Cuma günü piste çıkacağız ve bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Sanki hep böyle yapmışız gibi hissedeceğiz. Görünüşte değişen bir şey olmayacak çünkü bu sadece bir gelenekti. Geleneklere sahip olmak güzel ama çağa ayak uydurmamız gerekiyor.” dedi.

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer ise tek endişesinin coğrafi olarak yakın yarışların seyirci kaybı yaşayabilmesi ihtimali olduğunu söyledi.

Szafnauer, "Bir yarışın seyircilerini başka bir yarışa kaptırtmadığınız sürece bu iyi bir fikir."

"Miami ve Montreal'i bir ya da iki hafta arayla yapabiliriz, iki şehir coğrafi olarak birbirlerine yeterince uzaklar, bunu yapabiliriz. Mantıklı bir fikir." dedi.