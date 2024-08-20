Takım arkadaşları mücadeleleri: Hangi pilot sıralama turlarında önde?
Şu ana kadarki tüm sıralama turlarında takım arkadaşını geride bırakan bir isim var: Max Verstappen.
Red Bull
|Max Verstappen
|
17-0
(14-0 sprint yarışı olmadan)
|Sergio Pérez
|1
|Bahreyn
|
5
(+0"358 Q3)
|1
|Suudi Arabistan
|
3
(+0"335 Q3)
|1
|Avustralya
|
3
(+0"359 Q3)
|1
|Japonya
|
2
(+0"066 Q3)
|4
|Çin (sprint)
|
6
(+0"347 SQ3)
|1
|Çin
|
2
(+0"322 Q3)
|1
|Miami (sprint)
|
3
(+0"235 SQ3)
|1
|Miami
|
4
(+0"219 Q3)
|1
|Emilia Romagna
|
11
(+0"530 Q1)
|6
|Monaco
|
16
(+0"349 Q1)
|2
|Kanada
|
16
(+0"966 Q1)
|2
|İspanya
|
8
(+0"658 Q3)
|1
|Avusturya (sprint)
|
7
(+1"322 SQ3)
|1
|Avusturya
|
8
(+0"888 Q3)
|4
|Büyük Britanya
|
19
(+6"006 Q1)
|3
|Macaristan
|
16
(+0"799 Q1)
|1
|Belçika
|
3
(+0"606 Q3)
Mercedes
|Lewis Hamilton
|
5-12
(4-10 sprint yarışı olmadan)
|George Russell
|
9
(+0"225 Q3)
|Bahreyn
|3
|
8
(+0"144 Q3)
|Suudi Arabistan
|7
|
11
(+0"059 Q2)
|Avustralya
|7
|
7
|Japonya
|
9
(+0"242 Q3)
|
2
|Çin (sprint)
|
11
(+0"058 SQ2)
|
18
(+0"489 Q1)
|Çin
|
8
|
12
(+0"028 SQ2)
|Miami (sprint)
|
11
|
8
(+0"040 Q3)
|Miami
|
7
|
8
(+0"270 Q3)
|Emilia Romagna
|
6
|
7
(+0"078 Q3)
|Monaco
|
5
|
7
(+0"280 Q3)
|Kanada
|
1
|
3
|İspanya
|
4
(+0"002 Q3)
|
6
(+0"216 SQ3)
|Avusturya (sprint)
|
4
|
5
(+0"063 Q3)
|Avusturya
|
3
|
2
(+0"171s Q3)
|Büyük Britanya
|
1
|
5
|Macaristan
|
17
(+0"881 Q1)
|
4
|Belçika
|
7
(+0"349 Q3)
Ferrari
|Charles Leclerc
|
9-7
(8-5 sprint yarışı olmadan)
|Carlos Sainz
|2
|Bahreyn
|
4
(+0"100 Q3)
|
5
(+0"250 Q3)
|Avustralya
|
2
|
8
(+0"104s Q3)
|Japonya
|
4
|
7
(+0"352 SQ3)
|Çin (sprint)
|
5
|
6
|Çin
|
7
(+0"008 Q3)
|
2
|Miami (sprint)
|
5
(+0"354 SQ3)
|
2
|Miami
|
3
(+0"073 Q3)
|
4
|Emilia Romagna
|
5
(+0"263 Q3)
|
1
|Monaco
|
3
(+0"248 Q3)
|
11
|Kanada
|
12
(+0"069 Q2)
|
5
|İspanya
|
6
(+0"005 Q3)
|
10
(Derece yok - SQ3)
|Avusturya (sprint)
|
5
|
6
(+0"193 Q3)
|Avusturya
|
4
|
11
(+0"254s Q2)
|Büyük Britanya
|
7
|
6
(+0"209 Q3)
|Macaristan
|
4
|
2
|Belçika
|
8
(+0"723 Q3)
|Charles Leclerc
|1-0
|oliver bearman
|2
|Suudi Arabistan
|
11
(+0"530 Q2)
McLaren
|Lando Norris
|
13-4
(11-3 sprint yarışı olmadan)
|Oscar Piastri
|7
|Bahreyn
|
8
(+0"069 Q3)
|
6
(+0"043 Q3)
|Suudi Arabistan
|
5
|
4
|Avustralya
|
6
(+0"257 Q3)
|
3
|Japonya
|
6
(+0"271 Q3)
|
1
|Çin (sprint)
|
8
(+3"050 SQ3)
|
4
|Çin
|
5
(+0"108 Q3)
|
9
(+0"311 SQ3)
|Miami (sprint)
|
6
|
5
|Miami
|
6
(+0"081 Q3)
|
3
(+0"017 Q3)
|Emilia Romagna
|
2
|
4
(+0"118 Q3)
|Monaco
|
2
|
3
|Kanada
|
4
(+0"082 Q3)
|
1
|İspanya
|
10
(Derece yok - Q3)
|
2
|Avusturya (sprint)
|
3
(+0"208 SQ3)
|
2
|Avusturya
|
7
(+0"330 Q3)
|
3
|Büyük Britanya
|
5
(+0"207s Q3)
|
1
|Macaristan
|
2
(+0"022 Q3)
|
5
|Belçika
|
6
(+0"046 Q3)
Aston Martin
|Fernando Alonso
|
10-7
(9-5 sprint yarışı olmadan)
|Lance Stroll
|6
|Bahreyn
|
12
(+0"399 Q2)
|4
|Suudi Arabistan
|
10
(+0"726 Q3)
|
10
(+0"480 Q3)
|Avustralya
|
9
|
5
|Japonya
|
16
(+0"770 Q1)
|
3
|Çin (sprint)
|
15
(+0"558 SQ2)
|
3
|Çin
|
11
(+0"186 Q2)
|
8
(+0"044 SQ3)
|Miami (sprint)
|
7
|
15
(+0"205 Q2)
|Miami
|
11
|
19
(+0"459 Q1)
|Emilia Romagna
|
13
|
14
(+0"291 Q1)
|Monaco
|
13
|
6
|Kanada
|
9
(+0"473 Q3)
|
11
|İspanya
|
14
(+0"244 Q2)
|
13
(+0"031 SQ2)
|Avusturya (sprint)
|
12
|
15
|Avusturya
|
17
(+0"163 Q1)
|
10
(+0"332 Q3)
|Büyük Britanya
|
8
|
7
|Macaristan
|
8
(+0"201 Q3)
|
9
|Belçika
|
15
(+0"458 Q2)
Alpine
|Pierre Gasly
|
5-12
(4-10 sprint yarışı olmadan)
|Esteban Ocon
|
20
(+0"155 Q1)
|Bahreyn
|19
|
18
(+0"004 Q1)
|Suudi Arabistan
|17
|
17
(+0"365 Q1)
|Avustralya
|15
|
17
(+0"308 Q1)
|Japonya
|15
|
16
|Çin (sprint)
|
17
(+0"088 SQ1)
|
15
(+0"240 Q2)
|Çin
|13
|
16
(+0"312 SQ1)
|Miami (sprint)
|13
|
12
|Miami
|
13
(+0"047 Q2)
|
15
(+0"475 Q2)
|Emilia Romagna
|
12
|
10
|Monaco
|
11
(+0"389 Q2)
|
15
|Kanada
|
18
(+0"146 Q1)
|
7
|İspanya
|
9
(+0"268 Q3)
|
9
(+0"523 SQ3)
|Avusturya (sprint)
|
8
|
13
(+0"085 Q2)
|Avusturya
|
10
|
20
(+5"247 Q1)
|Büyük Britanya
|
18
|
20
(+0"117 Q1)
|Macaristan
|
19
|
12
(+0"175 Q2)
|Belçika
|
10
Williams
|Alexander Albon
|
14-2
(13-0 sprint yarışı olmadan)
|Logan Sargeant
|13
|Bahreyn
|
18
(+0"373 Q1)
|12
|Suudi Arabistan
|
19
(+0"419 Q1)
|12
|Avustralya
|
Forfait
|14
|Japonya
|
19
(+0"176 Q1)
|18
|Çin (sprint)
|
20
(+0"111 SQ1)
|14
|Çin
|
20
(+0"974 Q1)
|
20
(+0"307 SQ1)
|Miami (sprint)
|
19
|14
|Miami
|
17
(+0"144 Q1)
|14
|Emilia Romagna
|
20
(Derece yok - Q1)
|9
|Monaco
|
15
(+0"397 Q1)
|10
|Kanada
|
13
(+0"251 Q2)
|19
|İspanya
|
20
(+0"356 Q1)
|
19
(+0"236 SQ1)
|Avusturya (sprint)
|
15
|16
|Avusturya
|
19
(+0"120 Q1)
|9
|Büyük Britanya
|
12
(+0"242s Q2)
|13
|Macaristan
|
14
(+0"114 Q2)
|11
|Belçika
|
19
(+1"508 Q1)
VCARB
|Yuki Tsunoda
|
10-7
(9-5 sprint yarışı olmadan)
|Daniel Ricciardo
|11
|Bahreyn
|
14
(+0"149 Q2)
|9
|Suudi Arabistan
|
14
(+0"461 Q2)
|8
|Avustralya
|
18
(+1"297 Q1)
|10
|Japonya
|
11
(+0"055 Q2)
|
19
(+0"571 SQ1)
|Çin (sprint)
|
14
|
19
(+0"303 Q1)
|Çin
|
12
|
15
(Derece yok - SQ2)
|Miami (sprint)
|
4
|
10
|Miami
|
18
(+0"293 Q1)
|
7
|Emilia Romagna
|
9
(+0"209 Q3)
|
8
|Monaco
|
12
(+0"376 Q2)
|
8
(+0"236 Q3)
|Kanada
|
5
|
17
|İspanya
|
18
(+0"090 Q1)
|
14
|Avusturya (sprint)
|
16
(+0"024 SQ1)
|
14
(+0"123 Q2)
|Avusturya
|
11
|
13
|Büyük Britanya
|
15
(+0"680s Q2)
|
10
(+0"030 Q3)
|Macaristan
|
9
|
18
(+1"142 Q1)
|Belçika
|
13
Stake
|Valtteri Bottas
|
15-2
(13-1 sprint yarışı olmadan)
|Zhou Guanyu
|16
|Bahreyn
|
17
(+0"001 Q1)
|16
|Suudi Arabistan
|
-
(Derece yok - Q1)
|13
|Avustralya
|
20
(+0"848 Q1)
|13
|Japonya
|
20
(+0"541 Q1)
|9
|Çin (sprint)
|
10
(+2"493 SQ3)
|10
|Çin
|
16
(+0"336 Q1)
|
18
(+0"093 SQ1)
|Miami (sprint)
|
17
|16
|Miami
|
20
(+0"361 Q1)
|16
|Emilia Romagna
|
17
(+0"208 Q1)
|17
|Monaco
|
18
(+0"516 Q1)
|17
|Kanada
|
20
(+0"926 Q1)
|12
|İspanya
|
15
(+0"511 Q2)
|18
|Avusturya (sprint)
|
20
(+0"472 SQ1)
|18
|Avusturya
|
20
(+0"214 Q1)
|
16
(+1"241s Q1)
|Büyük Britanya
|
14
|
12
|Macaristan
|
18
(+0"550 Q1)
|
15
|Belçika
|
20
(+2"244 Q1)
Haas
|Nico Hülkenberg
|
12-5
(11-3 sprint yarışı olmadan)
|Kevin magnussen
|10
|Bahreyn
|
15
(+0"678 Q2)
|
15
(Derece yok - Q2)
|Suudi Arabistan
|
13
|
16
(+0"267 Q1)
|Avustralya
|
14
|
12
|Japonya
|
18
(+0"310 Q1)
|
13
(+0"005 SQ2)
|Çin (sprint)
|
12
|
9
|Çin
|
17
(+0"448 Q1)
|
10
|Miami (sprint)
|
14
(+0"284 SQ2)
|
9
|Miami
|
19
(+0"236 Q1)
|
10
|Emilia Romagna
|
18
(+1"013 Q1)
|
Disqualifié
|Monaco
|
Disqualifié
|
19
(+0"761 Q1)
|Kanada
|
14
|
13
|İspanya
|
16
(+0"229 Q1)
|
17
(+0"196 SQ1)
|Avusturya (sprint)
|
11
|
9
|Avusturya
|
12
(+0"085 Q2)
|
6
|Büyük Britanya
|
17
(+0"976s Q1)
|
11
|Macaristan
|
15
(+0"231 Q2)
|
16
|Belçika
|
17
(+0"192 Q1)
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