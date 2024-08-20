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İstatistikler
Formula 1 Belçika GP

Takım arkadaşları mücadeleleri: Hangi pilot sıralama turlarında önde?

Şu ana kadarki tüm sıralama turlarında takım arkadaşını geride bırakan bir isim var: Max Verstappen.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı, kokpitte
Yuki Tsunoda, RB F1 Takımı VCARB 01
Hayranlar Haas F1 Takımı'ndan Kevin Magnussen ve Haas F1 Takımı'ndan Nico Hulkenberg'i sahnede izliyor
Valtteri Bottas, Stake F1 Takımı Kick Sauber, kokpitinde
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44, garaja geri döndü
Lando Norris, McLaren MCL38
Valtteri Bottas, Stake F1 Takımı Kick Sauber, kokpitinde
Esteban Ocon, Alpine A524
Kevin Magnussen, Haas F1 Takımı, Nico Hulkenberg, Haas F1 Takımı, bir hayran etkinliğinde sahnede
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Lewis Hamilton, George Russell Mercedes
Lance Stroll, Aston Martin AMR24
Daniel Ricciardo, RB F1 Takımı VCARB 01
Nico Hulkenberg, Haas VF-24
Valtteri Bottas, Stake F1 Takımı Kick Sauber, garajda
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz
Nico Hulkenberg, Haas F1 Takımı, Kevin Magnussen, Haas F1 Takımı, taraftarlara şapka fırlattı
Lando Norris, McLaren F1 Takımı, padokta
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Bruno Famin, Takım Müdürü, Alpine F1 Takımı, Flavio Briatore, Yönetici Danışmanı, Alpine F1 ve Andrea Stella, Takım Müdürü, McLaren F1 Takımı
Logan Sargeant, Williams FW46
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Lando Norris, McLaren MCL38
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, 3. çeyrekte kaza yaptı
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Kutup adamı Lando Norris, McLaren MCL38, Parc Ferme'e varıyor
İlk üç sıralama Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, pole man Lando Norris, McLaren F1 Takımı, Max Verstappen, Red Bull Racing
Pole adamı Lando Norris, McLaren F1 Takımı, Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, sıralama sonrasında Parc Ferme'de birbirlerini kutluyorlar
Kutup adamı Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Parc Ferme'de
Pole adamı Lando Norris, McLaren F1 Takımı, Parc Ferme'de takım arkadaşlarıyla birlikte kutlama yapıyor
Pole pozisyonu pilotu Lando Norris, McLaren F1 Takımı, Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, Max Verstappen, Red Bull Racing, sıralama basın toplantısında
Kutup adamı Lando Norris, McLaren F1 Takımı, hayranları için imza dağıttı
Pole adamı Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38, sıralama sonrasında Parc Ferme'ye varıyor
Kutup adamı Lando Norris, McLaren F1 Takımı, Parc Ferme'ye geldi
Max Verstappen, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, Sıralama Sonrası Parc Ferme'de Konuştular
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı, Jo Bauer, FIA ile görüşüyor
McLaren F1 Takımından pole adamı Lando Norris, Parc Ferme'ye varışını kutluyor
Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, 3. çeyrekte kaza yaptı
Mohammed Ben Sulayem, Başkan, FIA, Max Verstappen, Red Bull Racing ile birlikte
Görevliler, RB F1 Team VCARB 01 pilotu Yuki Tsunoda'nın hasarlı aracını pistten çıkarıyor
Pole adamı Lando Norris, McLaren F1 Takımı, Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, Parc Ferme'de birbirlerini tebrik ettiler
Charles Leclerc, Ferrari SF-24 ile birlikte pit şeridindeki mekanikerler
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Lance Stroll, Aston Martin AMR24
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Logan Sargeant, Williams FW46
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Oscar Piastri, McLaren MCL38
Kevin Magnussen, Haas VF-24
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı
Kevin Magnussen, Haas F1 Takımı
Hayranlar
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Dan Fallows, Teknik Direktör, Aston Martin F1 Takımı
Zhou Guanyu, Stake F1 Takımı Kick Sauber C44
Carlos Sainz, Ferrari SF-24, garajdan ayrılıyor
Red Bull Racing RB20 sürücüsü Sergio Perez'in aracında hasar
Red Bull Racing RB20'den Sergio Perez'in hasarlı aracıyla birlikte görevliler
Görevliler Red Bull Racing RB20 sürücüsü Sergio Perez'in hasarlı aracını kaldırıyor
Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı
Nico Hulkenberg, Haas F1 Takımı
Alex Albon, Williams Racing
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
72

Red Bull

Max Verstappen

17-0

(14-0 sprint yarışı olmadan)

 Sergio Pérez
1 Bahrain  Bahreyn

5

(+0"358 Q3)
1 Saudi Arabia  Suudi Arabistan

3

(+0"335 Q3)
1 Australia  Avustralya

3

(+0"359 Q3)
1 Japan  Japonya

2

(+0"066 Q3)
4 China  Çin (sprint)

6

(+0"347 SQ3)
1 China  Çin

2

(+0"322 Q3)
1 United States Miami (sprint)

3

(+0"235 SQ3)
1 United States Miami

4

(+0"219 Q3)
1 Italy  Emilia Romagna

11

(+0"530 Q1)
6 Monaco  Monaco

16

(+0"349 Q1)
2 Canada   Kanada

16

(+0"966 Q1)
2 Spain  İspanya

8

(+0"658 Q3)
1 Austria  Avusturya (sprint)

7

(+1"322 SQ3)
1 Austria  Avusturya

8

(+0"888 Q3)
4 United Kingdom  Büyük Britanya

19

(+6"006 Q1)
3 Hungary  Macaristan

16

(+0"799 Q1)
1 Belgium  Belçika

3

(+0"606 Q3)

Mercedes

Lewis Hamilton

5-12

(4-10 sprint yarışı olmadan)

 George Russell

9

(+0"225 Q3)

 Bahrain Bahreyn 3

8

(+0"144 Q3)

 Saudi Arabia  Suudi Arabistan 7

11

(+0"059 Q2)

 Australia  Avustralya 7

7

 Japan  Japonya

9

(+0"242 Q3)

2

 China  Çin (sprint)

11

(+0"058 SQ2)

18

(+0"489 Q1)

 China  Çin

8

12

(+0"028 SQ2)

 United States Miami (sprint)

11

8

(+0"040 Q3)

 United States Miami

7

8

(+0"270 Q3)

 Italy  Emilia Romagna

6

7

(+0"078 Q3)

 Monaco Monaco

5

7

(+0"280 Q3)

 Canada  Kanada

1

3

 Spain  İspanya

4

(+0"002 Q3)

6

(+0"216 SQ3)

 Austria  Avusturya (sprint)

4

5

(+0"063 Q3)

 Austria  Avusturya

3

2

(+0"171s Q3)

 United Kingdom  Büyük Britanya

1

5

 Hungary  Macaristan

17

(+0"881 Q1)

4

 Belgium  Belçika

7

(+0"349 Q3)

Ferrari

Charles Leclerc

9-7

(8-5 sprint yarışı olmadan)

 Carlos Sainz
2 Bahrain Bahreyn

4

(+0"100 Q3)

5

(+0"250 Q3)

 Australia  Avustralya

2

8

(+0"104s Q3)

 Japan  Japonya

4

7

(+0"352 SQ3)

 China  Çin (sprint)

5

6

 China  Çin

7

(+0"008 Q3)

2

 United States Miami (sprint)

5

(+0"354 SQ3)

2

 United States Miami

3

(+0"073 Q3)

4

 Italy  Emilia Romagna

5

(+0"263 Q3)

1

 Monaco Monaco

3

(+0"248 Q3)

11

 Canada  Kanada

12

(+0"069 Q2)

5

 Spain  İspanya

6

(+0"005 Q3)

10

(Derece yok - SQ3)

 Austria  Avusturya (sprint)

5

6

(+0"193 Q3)

 Austria  Avusturya

4

11

(+0"254s Q2)

 United Kingdom  Büyük Britanya

7

6

(+0"209 Q3)

 Hungary  Macaristan

4

2

 Belgium  Belçika

8

(+0"723 Q3)
Charles Leclerc 1-0 oliver bearman
2 Saudi Arabia  Suudi Arabistan

11

(+0"530 Q2)

McLaren

Lando Norris

13-4

(11-3 sprint yarışı olmadan)

 Oscar Piastri
7 Bahrain Bahreyn

8

(+0"069 Q3)

6

(+0"043 Q3)

 Saudi Arabia  Suudi Arabistan

5

4

 Australia  Avustralya

6

(+0"257 Q3)

3

 Japan  Japonya

6

(+0"271 Q3)

1

 China  Çin (sprint)

8

(+3"050 SQ3)

4

 China  Çin

5

(+0"108 Q3)

9

(+0"311 SQ3)

 United States Miami (sprint)

6

5

 United States Miami

6

(+0"081 Q3)

3

(+0"017 Q3)

 Italy  Emilia Romagna

2

4

(+0"118 Q3)

 Monaco Monaco

2

3

 Canada  Kanada

4

(+0"082 Q3)

1

 Spain  İspanya

10

(Derece yok - Q3)

2

 Austria  Avusturya (sprint)

3

(+0"208 SQ3)

2

 Austria  Avusturya

7

(+0"330 Q3)

3

 United Kingdom  Büyük Britanya

5

(+0"207s Q3)

1

 Hungary  Macaristan

2

(+0"022 Q3)

5

 Belgium  Belçika

6

(+0"046 Q3)

Aston Martin

Fernando Alonso

10-7

(9-5 sprint yarışı olmadan)

 Lance Stroll
6 Bahrain Bahreyn

12

(+0"399 Q2)
4 Saudi Arabia  Suudi Arabistan

10

(+0"726 Q3)

10

(+0"480 Q3)

 Australia  Avustralya

9

5

 Japan  Japonya

16

(+0"770 Q1)

3

 China  Çin (sprint)

15

(+0"558 SQ2)

3

 China  Çin

11

(+0"186 Q2)

8

(+0"044 SQ3)

 United States Miami (sprint)

7

15

(+0"205 Q2)

 United States Miami

11

19

(+0"459 Q1)

 Italy  Emilia Romagna

13

14

(+0"291 Q1)

 Monaco Monaco

13

6

 Canada  Kanada

9

(+0"473 Q3)

11

 Spain  İspanya

14

(+0"244 Q2)

13

(+0"031 SQ2)

 Austria  Avusturya (sprint)

12

15

 Austria  Avusturya

17

(+0"163 Q1)

10

(+0"332 Q3)

 United Kingdom  Büyük Britanya

8

7

 Hungary  Macaristan

8

(+0"201 Q3)

9

 Belgium  Belçika

15

(+0"458 Q2)

Alpine

Pierre Gasly

5-12

(4-10 sprint yarışı olmadan)

 Esteban Ocon

20

(+0"155 Q1)

 Bahrain Bahreyn 19

18

(+0"004 Q1)

 Saudi Arabia  Suudi Arabistan 17

17

(+0"365 Q1)

 Australia  Avustralya 15

17

(+0"308 Q1)

 Japan  Japonya 15

16

 China  Çin (sprint)

17

(+0"088 SQ1)

15

(+0"240 Q2)

 China  Çin 13

16

(+0"312 SQ1)

 United States Miami (sprint) 13

12

 United States Miami

13

(+0"047 Q2)

15

(+0"475 Q2)

 Italy  Emilia Romagna

12

10

 Monaco Monaco

11

(+0"389 Q2)

15

 Canada  Kanada

18

(+0"146 Q1)

7

 Spain  İspanya

9

(+0"268 Q3)

9

(+0"523 SQ3)

 Austria  Avusturya (sprint)

8

13

(+0"085 Q2)

 Austria  Avusturya

10

20

(+5"247 Q1)

 United Kingdom  Büyük Britanya

18

20

(+0"117 Q1)

 Hungary  Macaristan

19

12

(+0"175 Q2)

 Belgium  Belçika

10

Williams

Alexander Albon

14-2

(13-0 sprint yarışı olmadan)

 Logan Sargeant
13 Bahrain Bahreyn

18

(+0"373 Q1)
12 Saudi Arabia  Suudi Arabistan

19

(+0"419 Q1)
12 Australia  Avustralya

Forfait
14 Japan  Japonya

19

(+0"176 Q1)
18 China  Çin (sprint)

20

(+0"111 SQ1)
14 China  Çin

20

(+0"974 Q1)

20

(+0"307 SQ1)

 United States Miami (sprint)

19
14 United States Miami

17

(+0"144 Q1)
14 Italy  Emilia Romagna

20

(Derece yok - Q1)
9 Monaco Monaco

15

(+0"397 Q1)
10 Canada  Kanada

13

(+0"251 Q2)
19 Spain  İspanya

20

(+0"356 Q1)

19

(+0"236 SQ1)

 Austria  Avusturya (sprint)

15
16 Austria  Avusturya

19

(+0"120 Q1)
9 United Kingdom  Büyük Britanya

12

(+0"242s Q2)
13 Hungary  Macaristan

14

(+0"114 Q2)
11 Belgium  Belçika

19

(+1"508 Q1)

VCARB

Yuki Tsunoda

10-7

(9-5 sprint yarışı olmadan)

 Daniel Ricciardo
11 Bahrain Bahreyn

14

(+0"149 Q2)
9 Saudi Arabia  Suudi Arabistan

14

(+0"461 Q2)
8 Australia  Avustralya

18

(+1"297 Q1)
10 Japan  Japonya

11

(+0"055 Q2)

19

(+0"571 SQ1)

 China  Çin (sprint)

14

19

(+0"303 Q1)

 China  Çin

12

15

(Derece yok - SQ2)

 United States Miami (sprint)

4

10

 United States Miami

18

(+0"293 Q1)

7

 Italy  Emilia Romagna

9

(+0"209 Q3)

8

 Monaco Monaco

12

(+0"376 Q2)

8

(+0"236 Q3)

 Canada  Kanada

5

17

 Spain  İspanya

18

(+0"090 Q1)

14

 Austria  Avusturya (sprint)

16

(+0"024 SQ1)

14

(+0"123 Q2)

 Austria  Avusturya

11

13

 United Kingdom  Büyük Britanya

15

(+0"680s Q2)

10

(+0"030 Q3)

 Hungary  Macaristan

9

18

(+1"142 Q1)

 Belgium  Belçika

13

Stake

Valtteri Bottas

15-2

(13-1 sprint yarışı olmadan)

 Zhou Guanyu
16 Bahrain Bahreyn

17

(+0"001 Q1)
16 Saudi Arabia  Suudi Arabistan

-

(Derece yok - Q1)
13 Australia  Avustralya

20

(+0"848 Q1)
13 Japan  Japonya

20

(+0"541 Q1)
9 China  Çin (sprint)

10

(+2"493 SQ3)
10 China  Çin

16

(+0"336 Q1)

18

(+0"093 SQ1)

 United States Miami (sprint)

17
16 United States Miami

20

(+0"361 Q1)
16 Italy  Emilia Romagna

17

(+0"208 Q1)
17 Monaco Monaco

18

(+0"516 Q1)
17 Canada  Kanada

20

(+0"926 Q1)
12 Spain  İspanya

15

(+0"511 Q2)
18 Austria  Avusturya (sprint)

20

(+0"472 SQ1)
18 Austria  Avusturya

20

(+0"214 Q1)

16

(+1"241s Q1)

 United Kingdom  Büyük Britanya

14

12

 Hungary  Macaristan

18

(+0"550 Q1)

15

 Belgium  Belçika

20

(+2"244 Q1)

Haas

Nico Hülkenberg

12-5

(11-3 sprint yarışı olmadan)

 Kevin magnussen
10 Bahrain Bahreyn

15

(+0"678 Q2)

15

(Derece yok - Q2)

 Saudi Arabia  Suudi Arabistan

13

16

(+0"267 Q1)

 Australia  Avustralya

14

12

 Japan  Japonya

18

(+0"310 Q1)

13

(+0"005 SQ2)

 China  Çin (sprint)

12

9

 China  Çin

17

(+0"448 Q1)

10

 United States Miami (sprint)

14

(+0"284 SQ2)

9

 United States Miami

19

(+0"236 Q1)

10

 Italy  Emilia Romagna

18

(+1"013 Q1)

Disqualifié

 Monaco Monaco

Disqualifié

19

(+0"761 Q1)

 Canada  Kanada

14

13

 Spain  İspanya

16

(+0"229 Q1)

17

(+0"196 SQ1)

 Austria  Avusturya (sprint)

11

9

 Austria  Avusturya

12

(+0"085 Q2)

6

 United Kingdom  Büyük Britanya

17

(+0"976s Q1)

11

 Hungary  Macaristan

15

(+0"231 Q2)

16

 Belgium  Belçika

17

(+0"192 Q1)

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