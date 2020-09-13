Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Yarış:
05 Saat
:
41 Dakika
:
38 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
FP1:
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Yarış:
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
47 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
89 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Toskana GP / İstatistikler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Toskana GP

paylaşım
yorumlar
Takım arkadaşı mücadeleleri: Toskana GP
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Motorsport.com Türkiye ekibi olarak Toskana GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.

 

Mercedes 

 

 Lewis Hamilton

7-2

 

 Valtteri Bottas
2
(+0,012 Q3)		 Austria Avusturya 1
1 Austria Steiermark (Islak) 4
(+1,428 Q3)
1 Hungary Macaristan 2
(+0,107 Q3)
1 United Kingdom Britanya

2

(+0,313 Q3)
2
(+0,063 Q3)		 United Kingdom 70. Yıl Dönümü

1
1 Spain İspanya

2
(+0,059 Q3)
1 Belgium Belçika

2

(+0,511 Q3)
1 Italy İtalya

2
(+0,069 Q3)
1 Italy Toskana

2

(+0,059 Q3)

 

Ferrari 

 

 Charles Leclerc

7-2

 

 Sebastian Vettel
7 Austria Avusturya 11
(+0,165 Q2)
11
(+0,083 Q2)		 Austria Steiermark (Islak) 10
6
(+0,043 Q3)		 Hungary Macaristan 5
4 United Kingdom Britanya 10
(+0,912 Q3)
8 United Kingdom 70. Yıl Dönümü GP 12
(+0,369 Q2)
9 Spain İspanya 11
(+0,215 Q2)
13 Belgium Belçika

14

(+0,265 Q2)
13 Italy İtalya

17
(+0,708 Q1)
5 Italy Toskana

14

(+0,534 Q2)

 

Red Bull 

 

 Max Verstappen

9-0

 

Thailand Alexander Albon
3 Austria Avusturya 5
(+0,391 Q3)
2 Austria Steiermark (Islak) 7
(+0,522 Q3)
7 Hungary Macaristan 13
(+0,739 Q2)
3 United Kingdom Britanya

12

(+0,401 Q2)
4 United Kingdom 70. Yıl Dönümü GP

9
(+0,493 Q2)
3 Spain İspanya

6
(+0,737 Q3)
3 Belgium Belçika

5

(+0,486 Q3)
5 Italy İtalya

9
(+0,295 Q3)
3 Italy Toskana

4

(+0,445 Q3)

 

McLaren 

 

 Carlos Sainz

5-4

 

 Lando Norris
8
(+0,345 Q3)		 Austria Avusturya 4
3 Austria Steiermark (Islak) 6
(+0,254 Q3)
9
(+0,061 Q3)		 Hungary Macaristan 8
7
(+0,183 Q3)		 United Kingdom Britanya 5
13
(+0,198 Q2)		 United Kingdom 70. Yıl Dönümü GP 10
7 Spain İspanya 8
(+0,040 Q3)
7 Belgium Belçika

10

(+0,219 Q3)
3 Italy İtalya

6
(+0,125 Q3)
9 Italy Toskana

11

(+0,118 Q2)

 

Renault 

 

 Daniel Ricciardo

8-1

 

 Esteban Ocon
10 Austria Avusturya 14
(+0,620 Q2)
9
(+0,270 Q3)		 Austria Steiermark (Islak) 5
11 Hungary Macaristan

14

(+0,081 Q2)
8 United Kingdom Britanya

9
(+0,200 Q3)
5 United Kingdom 70. Yıl Dönümü GP

11
(+0,375 Q2)
13 Spain İspanya

15
(+0,369 Q2)
4 Belgium Belçika

6

(+0,335 Q3)
7 Italy İtalya

12
(+0,203 Q2)
8 Italy Toskana

10

(+0,054 Q2)

 

AlphaTauri 

 

 Pierre Gasly

7-2

 

Russian Federation Daniil Kvyat
12 Austria Avusturya 13
(+0,126 Q2)
8 Austria Steiermark (Islak) 14
(+0,973 Q2)
10 Hungary Macaristan 17
(+0,437 Q1)
11 United Kingdom Britanya 14
(+0,243 Q2)
7 United Kingdom 70. Yıl Dönümü GP 16
(+0,728 Q1)
10 Spain İspanya 12
(+0,392 Q2)
12
(+0,015 Q2)		 Belgium Belçika 11
10 Italy İtalya 11
(+0,260 Q2)

16

(+0,197 Q1)

 Italy Toskana 12

 

Racing Point 

 

 Sergio Pérez

5-2

 

 Lance Stroll
6 Austria Avusturya 9
(+0,161 Q3)
17
(+1,920 Q3)		 Austria Steiermark (Islak) 13
4
(+0,168 Q3)		 Hungary Macaristan 3
4 Spain İspanya 5
(+0,107 Q3)
8 Belgium Belçika

9

(+0,071 Q3)
4 Italy İtalya

8
(+0,329 Q3)
6 Italy Toskana

7

(+0,045 Q3)

 

Nico Hülkenberg

1-1

 

 Lance Stroll
13
(+0,065 Q2)		 United Kingdom Britanya 6
3 United Kingdom 70. Yıl Dönümü GP 6
(+0,346 Q3)

Alfa Romeo 

 

 Kimi Räikkönen

5-4

 

Italy Antonio Giovinazzi
19
(+0,049 Q1)		 Austria Avusturya 18
16 Austria Steiermark (Islak) 19
(+0,559 Q1)
20
(+0,108 Q1)		 Hungary Macaristan 19
18
(+0,202 Q1)		 United Kingdom Britanya 17
20
(+0,060 Q1)		 United Kingdom 70. Yıl Dönümü GP 19
14 Spain İspanya 20
(+0,900 Q1)
16 Belgium Belçika

18

(+0,207 Q1)
14 Italy İtalya

18
(+0,196 Q1)
13 Italy Toskana

17

(+0,161 Q1)

 

Haas 

 

 Kevin Magnussen

5-4

 

 Romain Grosjean
16
(+0,070 Q1)		 Austria Avusturya 15
15 Austria Steiermark (Islak) -
(pas de temps Q1, problème)
16 Hungary Macaristan 18
(+0,255 Q1)
16 United Kingdom Britanya 19
(+0,485 Q1)
17
(+0,717 Q1)		 United Kingdom 70. Yıl Dönümü GP 14
16 Spain İspanya 17
(+0,181 Q1)

20

(+0,476 Q1)

 Belgium Belçika 17

15

 Italy İtalya 16
(+0,270 Q1)

20

(+0,279 Q1)

 Italy Toskana 15

 

Williams 

 

United Kingdom George Russell

9-0

 

 Nicholas Latifi
17 Austria Avusturya 20
(+0,590 Q1)
12 Austria Steiermark (Islak) 18
(+1,388 Q1)
12 Hungary Macaristan

15

(+0,846 Q2)
15 United Kingdom Britanya

20
(+0,973 Q1)
15 United Kingdom 70. Yıl Dönümü GP

18
(+0,673 Q1)
18 Spain İspanya

19

(+0,433 Q1)
15 Belgium Belçika

19

(+0,508 Q1)
19 Italy İtalya

20
(+0,130 Q1)
18 Italy Toskana

19

(+0,088 Q1)

Alakalı video

Albon gözünü podyuma dikti

Önceki haber

Albon gözünü podyuma dikti
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Toskana GP
Alt-etkinlik QU
Lokasyon Mugello Yarış Pisti
Pilotlar Alexander Albon , Antonio Giovinazzi , Carlos Sainz Jr. Şimdi al , Charles Leclerc , Daniel Ricciardo Şimdi al , Daniil Kvyat Şimdi al , Esteban Ocon , George Russell , Kevin Magnussen , Kimi Raikkonen Şimdi al , Lance Stroll Şimdi al , Lando Norris , Lewis Hamilton Şimdi al , Max Verstappen Şimdi al , Nicholas Latifi , Nico Hulkenberg Şimdi al , Pierre Gasly , Romain Grosjean Şimdi al , Sebastian Vettel Şimdi al , Sergio Perez Şimdi al , Valtteri Bottas Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al , Haas F1 Team , McLaren Şimdi al , Mercedes Şimdi al , Red Bull Racing Şimdi al , Renault F1 Team , AlphaTauri Şimdi al , Williams , Alfa Romeo , Racing Point
Editör Benjamin Vinel

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

F1, takımları stok yapmamaları konusunda uyardı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1, takımları stok yapmamaları konusunda uyardı

Toskana GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Mercedes 1-2!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Toskana GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Mercedes 1-2!

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!

Takım arkadaşı mücadeleleri: Toskana GP
Formula 1 Formula 1 / İstatistikler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Toskana GP

Szafnauer: "McLaren kadar güncelleme yapacak paramız yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Szafnauer: "McLaren kadar güncelleme yapacak paramız yok"

Leclerc: "Beşincilik beklentilerimizi aştı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Beşincilik beklentilerimizi aştı"

Sainz: "McLaren'ın performans düşüşü kötü bir sürprizdi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "McLaren'ın performans düşüşü kötü bir sürprizdi"

Son Haberler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Toskana GP
F1 Formula 1 / İstatistikler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Toskana GP

Albon gözünü podyuma dikti
F1 Formula 1 / Son dakika

Albon gözünü podyuma dikti

F1, takımları stok yapmamaları konusunda uyardı
F1 Formula 1 / Son dakika

F1, takımları stok yapmamaları konusunda uyardı

Ocon: "Artık araca güvenebiliyorum"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ocon: "Artık araca güvenebiliyorum"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

2
Formula 1

F1, takımları stok yapmamaları konusunda uyardı

1s
3
Formula 1

Toskana GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Mercedes 1-2!

4
Formula 1

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!

5
Formula 1

Takım arkadaşı mücadeleleri: Toskana GP

18dk

Son Haberler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Toskana GP
F1

Takım arkadaşı mücadeleleri: Toskana GP

Albon gözünü podyuma dikti
F1

Albon gözünü podyuma dikti

F1, takımları stok yapmamaları konusunda uyardı
F1

F1, takımları stok yapmamaları konusunda uyardı

Ocon: "Artık araca güvenebiliyorum"
F1

Ocon: "Artık araca güvenebiliyorum"

Raikkonen: "Her zaman daha fazlasını istersiniz"
F1

Raikkonen: "Her zaman daha fazlasını istersiniz"

Son Videolar

2020 Toskana GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1

2020 Toskana GP grid pozisyonları

Mugello hakkında bilmeniz gereken her şey 07:32
Formula 1

Mugello hakkında bilmeniz gereken her şey

Mission Winnow: Ferrari'nin 1000. Grand Prix Kutlaması 00:59
Formula 1

Mission Winnow: Ferrari'nin 1000. Grand Prix Kutlaması

McLaren'ın Steiermark GP arka kanadı 01:09
Formula 1

McLaren'ın Steiermark GP arka kanadı

Grand Prix Greats – Renault'nun Formula 1 geçmişi 02:26
Formula 1

Grand Prix Greats – Renault'nun Formula 1 geçmişi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.