Takım arkadaşı mücadeleleri: Steiermark GP
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Motorsport.com Türkiye ekibi olarak Steiermark GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.
Mercedes
|
Lewis Hamilton
|
1-1
|
Valtteri Bottas
|2
(+0,012 Q3)
|Avusturya
|1
|1
|Steiermark (Islak)
|4
(+1,428 Q3)
Ferrari
|
Charles Leclerc
|
1-1
|
Sebastian Vettel
|7
|Avusturya
|11
(+0,165 Q2)
|11
(+0,083 Q2)
|Steiermark (Islak)
|10
Red Bull
|
Max Verstappen
|
2-0
|
Alexander Albon
|3
|Avusturya
|5
(+0,391 Q3)
|2
|Steiermark (Islak)
|7
(+0,522 Q3)
McLaren
|
Carlos Sainz
|
1-1
|
Lando Norris
|8
(+0,345 Q3)
|Avusturya
|4
|3
|Steiermark (Islak)
|6
(+0,254 Q3)
Renault
|
Daniel Ricciardo
|
1-1
|
Esteban Ocon
|10
|Avusturya
|14
(+0,620 Q2)
|9
(+0,270 Q3)
|Steiermark (Islak)
|5
AlphaTauri
|
Pierre Gasly
|
2-0
|
Daniil Kvyat
|12
|Avusturya
|13
(+0,126 Q2)
|8
|Steiermark (Islak)
|14
(+0,973 Q2)
Racing Point
|
Sergio Pérez
|
1-1
|
Lance Stroll
|6
|Avusturya
|9
(+0,161 Q3)
|17
(+1,920 Q3)
|Steiermark (Islak)
|13
Alfa Romeo
|
Kimi Räikkönen
|
1-1
|
Antonio Giovinazzi
|19
(+0,049 Q1)
|Avusturya
|18
|16
|Steiermark (Islak)
|19
(+0,559 Q3)
Haas
|
Kevin Magnussen
|
1-1
|
Romain Grosjean
|16
(+0,070 Q1)
|Avusturya
|15
|15
|Steiermark (Islak)
|-
(Sorun yaşadı)
Williams
|
George Russell
|
2-0
|
Nicholas Latifi
|17
|Avusturya
|20
(+0,590 Q1)
|12
|Steiermark (Islak)
|18
(+1,388 Q1)
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Steiermark GP
|Alt-etkinlik
|Sıralama
|Pilotlar
|Alexander Albon , Antonio Giovinazzi , Carlos Sainz Jr. Şimdi al , Charles Leclerc , Daniel Ricciardo Şimdi al , Daniil Kvyat Şimdi al , Esteban Ocon , George Russell , Kevin Magnussen , Kimi Raikkonen Şimdi al , Lance Stroll Şimdi al , Lando Norris , Lewis Hamilton Şimdi al , Max Verstappen Şimdi al , Nicholas Latifi , Pierre Gasly , Romain Grosjean Şimdi al , Sebastian Vettel Şimdi al , Sergio Perez Şimdi al , Valtteri Bottas Şimdi al
|Takımlar
|Ferrari Şimdi al , Haas F1 Team , McLaren Şimdi al , Mercedes Şimdi al , Red Bull Racing Şimdi al , Renault F1 Team , Toro Rosso Şimdi al , Williams , Alfa Romeo , Racing Point
|Editör
|Fabien Gaillard
Takım arkadaşı mücadeleleri: Steiermark GP
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