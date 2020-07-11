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Formula 1 / Steiermark GP / İstatistikler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Steiermark GP

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Takım arkadaşı mücadeleleri: Steiermark GP
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
11 Tem 2020 19:55

Motorsport.com Türkiye ekibi olarak Steiermark GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.

 

Mercedes 

 

 Lewis Hamilton

1-1

 

 Valtteri Bottas
2
(+0,012 Q3)		 Austria Avusturya 1
1 Austria Steiermark (Islak) 4
(+1,428 Q3)

 

Ferrari 

 

 Charles Leclerc

1-1

 

 Sebastian Vettel
7 Austria Avusturya 11
(+0,165 Q2)
11
(+0,083 Q2)		 Austria Steiermark (Islak) 10

 

Red Bull 

 

 Max Verstappen

2-0

 

Thailand Alexander Albon
3 Austria Avusturya 5
(+0,391 Q3)
2 Austria Steiermark (Islak) 7
(+0,522 Q3)

 

McLaren 

 

 Carlos Sainz

1-1

 

 Lando Norris
8
(+0,345 Q3)		 Austria Avusturya 4
3 Austria Steiermark (Islak) 6
(+0,254 Q3)

 

Renault 

 

 Daniel Ricciardo

1-1

 

 Esteban Ocon
10 Austria Avusturya 14
(+0,620 Q2)
9
(+0,270 Q3)		 Austria Steiermark (Islak) 5

 

AlphaTauri 

 

 Pierre Gasly

2-0

 

Russian Federation Daniil Kvyat
12 Austria Avusturya 13
(+0,126 Q2)
8 Austria Steiermark (Islak) 14
(+0,973 Q2)

 

Racing Point 

 

 Sergio Pérez

1-1

 

 Lance Stroll
6 Austria Avusturya 9
(+0,161 Q3)
17
(+1,920 Q3)		 Austria Steiermark (Islak) 13

 

Alfa Romeo 

 

 Kimi Räikkönen

1-1

 

Italy Antonio Giovinazzi
19
(+0,049 Q1)		 Austria Avusturya 18
16 Austria Steiermark (Islak) 19
(+0,559 Q3)

 

Haas 

 

 Kevin Magnussen

1-1

 

 Romain Grosjean
16
(+0,070 Q1)		 Austria Avusturya 15
15 Austria Steiermark (Islak) -
(Sorun yaşadı)

 

Williams 

 

United Kingdom George Russell

2-0

 

 Nicholas Latifi
17 Austria Avusturya 20
(+0,590 Q1)
12 Austria Steiermark (Islak) 18
(+1,388 Q1)
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Steiermark GP
Alt-etkinlik Sıralama
Pilotlar Alexander Albon , Antonio Giovinazzi , Carlos Sainz Jr. Şimdi al , Charles Leclerc , Daniel Ricciardo Şimdi al , Daniil Kvyat Şimdi al , Esteban Ocon , George Russell , Kevin Magnussen , Kimi Raikkonen Şimdi al , Lance Stroll Şimdi al , Lando Norris , Lewis Hamilton Şimdi al , Max Verstappen Şimdi al , Nicholas Latifi , Pierre Gasly , Romain Grosjean Şimdi al , Sebastian Vettel Şimdi al , Sergio Perez Şimdi al , Valtteri Bottas Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al , Haas F1 Team , McLaren Şimdi al , Mercedes Şimdi al , Red Bull Racing Şimdi al , Renault F1 Team , Toro Rosso Şimdi al , Williams , Alfa Romeo , Racing Point
Editör Fabien Gaillard

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