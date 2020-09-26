Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Yarış:
14 Saat
:
16 Dakika
:
45 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
Biletler
11 Eki
Yarış:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
47 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
68 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
75 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Rusya GP / İstatistikler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Rusya GP

paylaşım
yorumlar
Takım arkadaşı mücadeleleri: Rusya GP
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Motorsport.com Türkiye ekibi olarak Rusya GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.

Mercedes 

 

 Lewis Hamilton

8-2

 

 Valtteri Bottas
2
(+0,012 Q3)		 Austria Avusturya 1
1 Austria Steiermark (Islak) 4
(+1,428 Q3)
1 Hungary Macaristan 2
(+0,107 Q3)
1 United Kingdom Büyük Britanya

2

(+0,313 Q3)
2
(+0,063 Q3)		 United Kingdom 70. Yıl Dönümü

1
1 Spain İspanya

2
(+0,059 Q3)
1 Belgium Belçika

2

(+0,511 Q3)
1 Italy İtalya

2
(+0,069 Q3)
1 Italy Toskana

2

(+0,059 Q3)
1 Russian Federation Rusya

3

(+0,652 Q3)

 

Ferrari 

 

 Charles Leclerc

8-2

 

 Sebastian Vettel
7 Austria Avusturya 11
(+0,165 Q2)
11
(+0,083 Q2)		 Austria Steiermark (Islak) 10
6
(+0,043 Q3)		 Hungary Macaristan 5
4 United Kingdom Büyük Britanya 10
(+0,912 Q3)
8 United Kingdom 70. Yıl Dönümü 12
(+0,369 Q2)
9 Spain İspanya 11
(+0,215 Q2)
13 Belgium Belçika

14

(+0,265 Q2)
13 Italy İtalya

17
(+0,708 Q1)
5 Italy Toskana

14

(+0,534 Q2)
11 Russian Federation Rusya

15
(+0,370 Q2)

 

Red Bull 

 

 Max Verstappen

10-0

 

Thailand Alexander Albon
3 Austria Avusturya 5
(+0,391 Q3)
2 Austria Steiermark (Islak) 7
(+0,522 Q3)
7 Hungary Macaristan 13
(+0,739 Q2)
3 United Kingdom Büyük Britanya

12

(+0,401 Q2)
4 United Kingdom 70. Yıl Dönümü

9
(+0,493 Q2)
3 Spain İspanya

6
(+0,737 Q3)
3 Belgium Belçika

5

(+0,486 Q3)
5 Italy İtalya

9
(+0,295 Q3)
3 Italy Toskana

4

(+0,445 Q3)
2 Russian Federation Rusya

10
(+1,141 Q3)

 

McLaren 

 

 Carlos Sainz

6-4

 

 Lando Norris
8
(+0,345 Q3)		 Austria Avusturya 4
3 Austria Steiermark (Islak) 6
(+0,254 Q3)
9
(+0,061 Q3)		 Hungary Macaristan 8
7
(+0,183 Q3)		 United Kingdom Büyük Britanya 5
13
(+0,198 Q2)		 United Kingdom 70. Yıl Dönümü 10
7 Spain İspanya 8
(+0,040 Q3)
7 Belgium Belçika

10

(+0,219 Q3)
3 Italy İtalya

6
(+0,125 Q3)
9 Italy Toskana

11

(+0,118 Q2)
6 Russian Federation Rusya

8
(+0,297 Q3)

 

Renault 

 

 Daniel Ricciardo

9-1

 

 Esteban Ocon
10 Austria Avusturya 14
(+0,620 Q2)
9
(+0,270 Q3)		 Austria Steiermark (Islak) 5
11 Hungary Macaristan

14

(+0,081 Q2)
8 United Kingdom Büyük Britanya

9
(+0,200 Q3)
5 United Kingdom 70. Yıl Dönümü

11
(+0,375 Q2)
13 Spain İspanya

15
(+0,369 Q2)
4 Belgium Belçika

6

(+0,335 Q3)
7 Italy İtalya

12
(+0,203 Q2)
8 Italy Toskana

10

(Q3'te turu yok, +0,054 Q2)
5 Russian Federation Rusya

7
(+0,260 Q3)

 

AlphaTauri 

 

 Pierre Gasly

8-2

 

Russian Federation Daniil Kvyat
12 Austria Avusturya 13
(+0,126 Q2)
8 Austria Steiermark (Islak) 14
(+0,973 Q2)
10 Hungary Macaristan 17
(+0,437 Q1)
11 United Kingdom Büyük Britanya 14
(+0,243 Q2)
7 United Kingdom 70. Yıl Dönümü 16
(+0,728 Q1)
10 Spain İspanya 12
(+0,392 Q2)
12
(+0,015 Q2)		 Belgium Belçika 11
10 Italy İtalya 11
(+0,260 Q2)

16

(+0,197 Q1)

 Italy Toskana 12

9

 Russian Federation Rusya 12
(+0,110 Q2)

 

Racing Point 

 

 Sergio Pérez

6-2

 

 Lance Stroll
6 Austria Avusturya 9
(+0,161 Q3)
17
(+1,920 Q3)		 Austria Steiermark (Islak) 13
4
(+0,168 Q3)		 Hungary Macaristan 3
4 Spain İspanya 5
(+0,107 Q3)
8 Belgium Belçika

9

(+0,071 Q3)
4 Italy İtalya

8
(+0,329 Q3)
6 Italy Toskana

7

(+0,045 Q3)
4 Russian Federation Rusya

13
(+0,326 Q2)

 

Nico Hülkenberg

1-1

 

 Lance Stroll
13
(+0,065 Q2)		 United Kingdom Büyük Britanya 6
3 United Kingdom 70. Yıl Dönümü 6
(+0,346 Q3)

Alfa Romeo 

 

 Kimi Räikkönen

5-5

 

Italy Antonio Giovinazzi
19
(+0,049 Q1)		 Austria Avusturya 18
16 Austria Steiermark (Islak) 19
(+0,559 Q1)
20
(+0,108 Q1)		 Hungary Macaristan 19
18
(+0,202 Q1)		 United Kingdom Büyük Britanya 17
20
(+0,060 Q1)		 United Kingdom 70. Yıl Dönümü 19
14 Spain İspanya 20
(+0,900 Q1)
16 Belgium Belçika

18

(+0,207 Q1)
14 Italy İtalya

18
(+0,196 Q1)
13 Italy Toskana

17

(+0,161 Q1)
20
(+0,673 Q1)		 Russian Federation Rusya

17

 

Haas 

 

 Kevin Magnussen

5-5

 

 Romain Grosjean
16
(+0,070 Q1)		 Austria Avusturya 15
15 Austria Steiermark (Islak) -

16 Hungary Macaristan 18
(+0,255 Q1)
16 United Kingdom Büyük Britanya 19
(+0,485 Q1)
17
(+0,717 Q1)		 United Kingdom 70. Yıl Dönümü 14
16 Spain İspanya 17
(+0,181 Q1)

20

(+0,476 Q1)

 Belgium Belçika 17

15

 Italy İtalya 16
(+0,270 Q1)

20

(+0,279 Q1)

 Italy Toskana 15

18

(+0,089 Q1)

 Russian Federation Rusya 16

 

Williams 

 

United Kingdom George Russell

10-0

 

 Nicholas Latifi
17 Austria Avusturya 20
(+0,590 Q1)
12 Austria Steiermark (Islak) 18
(+1,388 Q1)
12 Hungary Macaristan

15

(+0,846 Q2)
15 United Kingdom Büyük Britanya

20
(+0,973 Q1)
15 United Kingdom 70. Yıl Dönümü

18
(+0,673 Q1)
18 Spain İspanya

19

(+0,433 Q1)
15 Belgium Belçika

19

(+0,508 Q1)
19 Italy İtalya

20
(+0,130 Q1)
18 Italy Toskana

19

(+0,088 Q1)
14 Russian Federation Rusya

19
(+1,046 Q1)

 

Alakalı video

Mercedes: "İkinci seansta yumuşak lastik kullanmak 'zorunluydu'"

Önceki haber

Mercedes: "İkinci seansta yumuşak lastik kullanmak 'zorunluydu'"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Rusya GP
Alt-etkinlik QU
Lokasyon Sochi Autodrom
Pilotlar Alexander Albon , Antonio Giovinazzi , Carlos Sainz Jr. , Charles Leclerc , Daniel Ricciardo , Daniil Kvyat , Esteban Ocon , George Russell , Kevin Magnussen , Kimi Raikkonen , Lance Stroll , Lando Norris , Lewis Hamilton , Max Verstappen , Nicholas Latifi , Nico Hulkenberg , Pierre Gasly , Romain Grosjean , Sebastian Vettel , Sergio Perez , Valtteri Bottas
Takımlar Ferrari , Haas F1 Team , McLaren , Mercedes , Red Bull Racing , Renault F1 Team , AlphaTauri , Williams , Alfa Romeo , Racing Point
Editör Fabien Gaillard

Çok Okunanlar Bugün

Rusya GP: Hamilton pole pozisyonunu kazandı, Vettel kaza yaptı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rusya GP: Hamilton pole pozisyonunu kazandı, Vettel kaza yaptı!

Verstappen: "İkinci olmayı beklemiyordum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "İkinci olmayı beklemiyordum"

Leclerc, Ocon ile olan fark yüzünden Ferrari pit duvarını eleştirdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc, Ocon ile olan fark yüzünden Ferrari pit duvarını eleştirdi

Mick Schumacher: "Rekorlar kırılmak için vardır"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mick Schumacher: "Rekorlar kırılmak için vardır"

Ferrari'nin dibe vurduktan sonra getirdiği teknik güncellemeler
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Ferrari'nin dibe vurduktan sonra getirdiği teknik güncellemeler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Rusya GP
Formula 1 Formula 1 / İstatistikler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Rusya GP

Red Bull, Verstappen'in "inanılmaz" turunu övdü
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Verstappen'in "inanılmaz" turunu övdü

Albon: "Verstappen'le olan fark 'kafa karıştırıcı"
Haber video
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Albon: "Verstappen'le olan fark 'kafa karıştırıcı"

Son Haberler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Rusya GP
F1 Formula 1 / İstatistikler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Rusya GP

Mercedes: "İkinci seansta yumuşak lastik kullanmak 'zorunluydu'"
F1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "İkinci seansta yumuşak lastik kullanmak 'zorunluydu'"

Verstappen: "İkinci olmayı beklemiyordum"
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "İkinci olmayı beklemiyordum"

Red Bull, Verstappen'in "inanılmaz" turunu övdü
F1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Verstappen'in "inanılmaz" turunu övdü

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Rusya GP: Hamilton pole pozisyonunu kazandı, Vettel kaza yaptı!

2
Formula 1

Verstappen: "İkinci olmayı beklemiyordum"

1s
3
Formula 1

Leclerc, Ocon ile olan fark yüzünden Ferrari pit duvarını eleştirdi

4
Formula 1

Mick Schumacher: "Rekorlar kırılmak için vardır"

5
Formula 1

Ferrari'nin dibe vurduktan sonra getirdiği teknik güncellemeler

Son Haberler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Rusya GP
F1

Takım arkadaşı mücadeleleri: Rusya GP

Mercedes: "İkinci seansta yumuşak lastik kullanmak 'zorunluydu'"
F1

Mercedes: "İkinci seansta yumuşak lastik kullanmak 'zorunluydu'"

Verstappen: "İkinci olmayı beklemiyordum"
F1

Verstappen: "İkinci olmayı beklemiyordum"

Red Bull, Verstappen'in "inanılmaz" turunu övdü
F1

Red Bull, Verstappen'in "inanılmaz" turunu övdü

Sainz, sıralama turlarındaki hız kaybı karşısında şaşkın
F1

Sainz, sıralama turlarındaki hız kaybı karşısında şaşkın

Son Videolar

F1 Rusya Grand Prix'si Start Gridi 01:01
Formula 1

F1 Rusya Grand Prix'si Start Gridi

F1'in yeni patronu Stefano Domenicali 04:26
Formula 1

F1'in yeni patronu Stefano Domenicali

F1'deki esnek kanatlar neden yasaklandı? 06:01
Formula 1

F1'deki esnek kanatlar neden yasaklandı?

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi anlar 03:13
Formula 1

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi anlar

Speed Dating with Toto, Lewis, and Valtteri – Part 2! 03:05
Formula 1

Speed Dating with Toto, Lewis, and Valtteri – Part 2!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.