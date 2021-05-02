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Formula 1 / Portekiz GP Özel Haber

Takım arkadaşı mücadeleleri: Portekiz GP

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Motorsport.com Türkiye ekibi olarak Portekiz GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.

Takım arkadaşı mücadeleleri: Portekiz GP

Mercedes 

 

 Lewis Hamilton

2-1

 

 Valtteri Bottas
2 Bahrain Bahreyn

3

(+0,201 Q3)
1 Italy Emilia-Romagna

8

(+0,487 Q3)

2

(+0,007 Q3)

 Portugal Portekiz

1

 

Red Bull 

 

 Max Verstappen

2-1

 

 Sergio Pérez
1 Bahrain Bahreyn 11
(+0,341 Q2)
3
(+0,052 Q3)		 Italy Emilia-Romagna 2
3 Portugal Portekiz 4
(+0,144 Q3)

 

McLaren 

 

 Daniel Ricciardo

2-1

 

 Lando Norris
6 Bahrain Bahreyn

7

(+0,047 Q3)
6 Italy Emilia-Romagna

7

(+0,049 Q3)
16
(+1,045 Q1)		 Portugal Portekiz

7

 

Aston Martin 

 

 Lance Stroll

2-1

 

 Sebastian Vettel
10 Bahrain Bahreyn 18
(+0,795 Q1)
10 Italy Emilia-Romagna

13

(+0,256 Q2)

17

(+0,510 Q1)

 Portugal Portekiz

10

 

Alpine 

 

 Esteban Ocon

2-1

 

 Fernando Alonso

16

(+0,861 Q1)

 Bahrain Bahreyn 9
9 Italy Emilia-Romagna

15

(+0,476 Q2)
6 Portugal Portekiz

13

(+0,870 Q2)

 

Ferrari 

 

 Charles Leclerc

2-1

 

 Carlos Sainz
4 Bahrain Bahreyn 8
(+0,537 Q3)
4 Italy Emilia-Romagna

11

(+0,391 Q2)

8

(+0,267 Q3)

 Portugal Portekiz

5

 

AlphaTauri 

 

 Pierre Gasly

3-0

 

Japan Yuki Tsunoda
5 Bahrain Bahreïn 13
(+0,690 Q2)
5 Italy Emilia-Romagna 20
(Q1'de kaza yaptı)
9 Portugal Portekiz

14

(+0,411 Q2)

 

Alfa Romeo 

 

 Kimi Räikkönen

1-2

 

Italy Antonio Giovinazzi
14
(+0,530 Q2)		 Bahrain Bahreyn 12
16 Italy Emilia-Romagna

17

(+0,148 Q1)

15

(+0,596 Q2)

 Portugal Portekiz

12

 

Haas 

 

 Mick Schumacher

3-0

 

Russian Federation Nikita Mazepin
19 Bahrain Bahreyn

20

(+0,824 en Q1)
18 Italy Emilia-Romagna

19

(+0,518 Q1)
19 Portugal Portekiz

20
(+0,460 Q1)

 

Williams 

 

United Kingdom George Russell

3-0

 

 Nicholas Latifi
15 Bahrain Bahreyn 17
(+0,620 Q1)
12 Italy Emilia-Romagna

14

(+0,332 Q2)
11 Portugal Portekiz

18
(+0,488 Q1)

 

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Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Alt-etkinlik QU
Editör Kemal Şengül

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