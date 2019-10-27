Takım arkadaşı mücadeleleri: Meksika GP
Motorsport.com Türkiye ekibi olarak Meksika GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.
İlerlemek için sağ ve soldaki oklara basınız.
Mercedes
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
|
Lewis Hamilton
|
12-6
|
Valtteri Bottas
|1
|Avustralya
|2 (+0,112 Q3)
|3
|Bahreyn
|4 (+0,066 Q3)
|2 (+0,023 Q3)
|Çin
|1
|2 (+0,059 Q3)
|Azerbaycan
|1
|2 (+0,634 Q3)
|İspanya
|1
|1
|Monaco
|2 (+0,086 Q3)
|2
|Kanada
|6 (+0,655 Q3)
|1
|Fransa
|2 (+0,286 Q3)
|2
|Avusturya
|4 (+0,275 Q3)
|2 (+0,006 Q3)
|Büyük Britanya
|1
|1
|Almanya
|3 (+0,362 Q3)
|3 (+0,179 Q3)
|Macaristan
|2
|3
|Belçika
|4 (+0,133 Q3)
|2
|İtalya
|3 (+0,008 Q3)
|2
|Singapur
|5 (+0,738 Q3)
|2
|Rusya
|5 (+0,602 Q3)
|4 (+0,009 Q3)
|Japonya
|3
|4
|Meksika
|6 (+0,076 Q3)
Ferrari
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
|
Sebastian Vettel
|
7-11
|
Charles Leclerc
|3
|Avustralya
|5 (+0,252 Q3)
|2 (+0,294 Q3)
|Bahreyn
|1
|3
|Çin
|4 (+0,017 Q3)
|3
|Azerbaycan
|10 (Q2'de kaza yaptı /Q3'te tur atamadı)
|3
|İspanya
|5 (+0,316 Q3)
|4
|Monako
|16 (+0,715 Q1)
|1
|Kanada
|3 (+0,680 Q3)
|7 (+0,834 Q3)
|Fransa
|3
|10 (Q3'te tur atamadı/ +0,289 Q2)
|Avusturya
|1
|6 (+0,615 Q3)
|Büyük Britanya
|3
|(Tur atamadı)
|Almanya
|10 (Q3'te tur atamadı)
|5 (+0,028 Q3)
|Macaristan
|4
|2 (+0,748 Q3)
|Belçika
|1
|4 (+0,150 Q3)
|İtalya
|1
|3 (+0,220 Q3)
|Singapur
|1
|3 (+0,425 Q3)
|Rusya
|1
|1
|Japonya
|2 (+0,189 en Q3)
|3 (+0,146 Q3)
|Meksika
|2
Red Bull
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
|
Max Verstappen
|
11-1
|
Pierre Gasly
|4
|Avustralya
|17 (+0,144 Q1)
|5
|Bahreyn
|13 (+0,417 Q2)
|5
|Çin
|6 (+0,841 Q3)
|4
|Azerbaycan
|Diskalifiye edildi
|4
|İspanya
|6 (+0,351 Q3)
|3
|Monako
|5 (+0,400 Q3)
|11 (+0,604 Q2)
|Kanada
|5
|4
|Fransa
|9 (+0,775 Q3)
|3
|Avusturya
|9 (+0,760 Q3)
|4
|Büyük Britanya
|5 (+0,314 Q3)
|2
|Almanya
|4 (+0,329 Q3)
|1
|Macaristan
|6 (+0,878 Q3)
|
Max Verstappen
|
5-1
|
Alexander Albon
|5
|Belçika
|14 (+1,667 Q2)
|(Tur atamadı)
|İtalya
|8 (Q3'te tur atamadı)
|4
|Singapur
|6 (+0,598 Q3)
|4
|Rusya
|19 (+5,829 Q1)
|5
|Japonya
|6 (Q3'te aynı dereceyi yaptı)
|1
|Meksika
|5 (+0,578 Q3)
Renault
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
|
Daniel Ricciardo
|
10-8
|
Nico Hülkenberg
|12 (+0,008 Q2)
|Avustralya
|11
|11
|Bahreyn
|17 (+0,175 Q1)
|7
|Çin
|8 (+0,004 Q3)
|12
|Azerbaycan
|18 (+0,941 Q1)
|10
|İspanya
|16 (+0,019 Q1)
|7
|Monako
|11 (+0,127 Q2)
|4
|Kanada
|7 (+0,253 Q3)
|8
|Fransa
|13 (+0,175 Q2)
|14 (+0,274 Q2)
|Avusturya
|12
|7
|Büyük Britanya
|10 (+0,204 Q3)
|13 (+0,033 Q2)
|Almanya
|9
|18 (+0,467 Q1)
|Macaristan
|11
|6
|Belçike
|7 (+0,285 Q3)
|5
|İtalya
|6 (+0,210 Q3)
|Diskalifiye edildi
|Singapur
|9
|10 (+0,372 Q3)
|Rusya
|7
|16 (+0,203 Q1)
|Japonya
|15 (Q2'de sorun yaşadı)
|13 (+0,048 Q2)
|Meksika
|12
Haas
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
|
Kevin Magnussen
|
11-7
|
Romain Grosjean
|7 (+0,273 Q3)
|Avustralya
|6
|6
|Bahreyn
|8 (+0,258 Q3)
|9 (Q3'te zaman turu yok)
|Çin
|10 (Q3'te zaman turu yok / +0,006 Q2)
|14
|Azerbaycan
|17 (+1,025 Q1)
|8 (+0,011 Q3)
|İspanya
|7
|6
|Monako
|13 (+0,664 Q2)
|10
|Kanada
|15 (Q2'de zaman turu yok)
|15
|Fransa
|17 (+0,460 Q1)
|5
|Avusturya
|11 (+0,024 Q2)
|16 (+0,315 Q1)
|Büyük Britanya
|14
|12 (+0,020 Q2)
|Almanya
|6
|15 (+0,762 Q2)
|Macaristan
|9
|10
|Belçika
|11 (+0,059 Q2)
|12
|İtalya
|16 (+0,168 Q1)
|15
|Singapur
|18 (+0,335 Q1)
|14 (+0,439 Q2)
|Rusya
|9
|- (Zaman turu yok)
|Japonya
|10
|17
|Meksika
|18 (+0,163 Q1)
McLaren
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
|
Carlos Sainz
|
9-9
|
Lando Norris
|18 (+0,382 Q1)
|Avustralya
|8
|7
|Bahreyn
|10 (+0,230 Q3)
|14
|Çin
|15 (+0,444 Q2)
|11 (+0,314 Q2)
|Azerbaycan
|7
|13 (+0,261 Q2)
|İspanya
|11
|9
|Monako
|12 (+0,116 Q2)
|9 (+2,118 Q3)
|Kanada
|8
|6 (+0,104 Q3)
|Fransa
|5
|15 (+9,390 Q2)
|Avusturya
|6
|13 (+0,193 Q2)
|Büyük Britanya
|8
|7
|Almanya
|16 (+0,112 Q1)
|8 (+0,052 Q3)
|Macaristan
|7
|17 (+0,353 Q1)
|Belçika
|12
|7
|İtalya
|14 (+0,866 Q2)
|7
|Singapur
|10 (+0,511 Q3)
|6
|Rusya
|8 (+0,079 Q3)
|7
|Japonya
|8 (+0,160 Q3)
|7
|Meksika
|8 (+0,308 Q3)
Racing Point
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
|
Sergio Pérez
|
16-2
|
Lance Stroll
|10
|Avustralya
|16 (+0,109 Q1)
|14
|Bahreyn
|18 (+0,324 Q1)
|12
|Çin
|16 (+0,266 Q1)
|5
|Azerbaycan
|16 (+0,281 Q1)
|15
|İspanya
|17 (+0,185 Q1)
|17
|Monako
|18 (+0,613 Q1)
|16
|Kanada
|18 (+0,069 Q1)
|14
|Fransa
|18 (+0,762 Q1)
|16
|Avusturya
|17 (+0,043 Q1)
|15
|Büyük Britanya
|18 (+0,113 Q1)
|8
|Almanya
|15 (+0,674 Q2)
|17
|Macaristan
|19 (+0,433 Q1)
|9
|Belçika
|13 (+0,340 Q2)
|17 (+0,648 Q1 / Q1'de sorun yaşadı)
|İtalya
|9
|11
|Singapur
|17 (+0,070 Q1)
|12
|Rusya
|15 (+0,275 Q2)
|17 (+0,750 Q1)
|Japonya
|12
|11
|Meksikaya
|16 (+0,600 Q1)
Alfa Romeo
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
|
Kimi Räikkönen
|
11-7
|
Antonio Giovinazzi
|9
|Avustralya
|14 (+0,365 Q2)
|9
|Bahreyn
|
16 (+0,067 Q1)
|13
|Çin
|- (Turu yok)
|9 (+0,544 Q3)
|Azerbaycan
|8
|14
|İspanya
|18 (+0,532 Q1)
|14
|Monako
|15 (+0,070 Q2)
|17 (+0,108 Q1)
|Kanada
|13
|12 (+0,125 Q2)
|Fransa
|10
|7
|Avusturya
|8 (+0,013 Q3)
|12 (+0,027 Q2)
|Büyük Britanya
|11
|5
|Almanya
|11 (+0,267 Q2)
|10
|Macaristan
|14 (+0,286 Q2)
|8
|Belçika
|15 (Q2'de turu yok / -0,205 Q1)
|10
|İtalya
|11 (+0,002 Q2)
|14 (+0,161 Q2)
|Singapur
|12
|16 (+0,085 Q1)
|Rusya
|13
|13 (+0,104 Q2)
|Japonya
|11
|14
|Meksika
|15 (+0,302 Q2)
Toro Rosso
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
|
Daniil Kvyat
|
6-6
|
Alexander Albon
|15 (+0,138 Q2)
|Avustralya
|13
|15 (+0,341 Q2)
|Bahreyn
|12
|11
|Çin
|- (Zaman turu yok)
|6
|Azerbaycan
|13 (+0,273 Q2)
|9
|İspanya
|12 (+0,202 Q2)
|8
|Monako
|10 (+0,382 Q3)
|12
|Kanada
|14 (+0,272 Q2)
|16 (+0,119 Q1)
|Fransa
|11
|18 (+0,616 Q1)
|Avusturya
|13
|17 (+0,239 Q1)
|Büyük Britanya
|9
|14
|Almanya
|17 (+0,283 Q1)
|13 (+0,005 Q2)
|Macaristan
|12
|
Daniil Kvyat
|
2-4
|
Pierre Gasly
|18 (+0,084 Q1)
|Belçika
|16
|13
|İtalya
|15 (+0,495 Q2)
|16 (+0,872 Q1)
|Singapur
|13
|- (Zaman turu yok)
|Rusya
|11
|14 (+0,784 Q2)
|Japonya
|9
|9
|Meksika
|10 (+0,117 Q3)
Williams
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
|
Robert Kubica
|
0-18
|
George Russell
|20 (+1,707 Q1)
|Avustralya
|19
|20 (+0,040 Q1)
|Bahreyn
|19
|18 (+0,028 Q1)
|Çin
|17
|20 (+0,393 Q1)
|Azerbaycan
|19
|20 (+1,182 Q1)
|
İspanya
|19
|20 (+0,374 Q1)
|Monako
|19
|20 (+0,776 Q1)
|Kanada
|19
|20 (+0,416 Q1)
|Fransa
|19
|20 (+0,302 Q1)
|Avusturya
|19
|20 (+0,468 Q1)
|Büyük Britanya
|19
|19 (+0,118 Q1)
|Almanya
|18
|20 (+1,293 Q1)
|Macaristan
|16
|- (Zaman turu yok)
|Belçika
|19
|19 (+0,556 Q1)
|İtalya
|18
|20 (+0,319 Q1)
|
Singapur
|19
|18 (+1,118 Q1)
|
Rusya
|17
|- (Zaman turu yok)
|Japonya
|18
|20 (+1,356 Q1)
|Meksika
|19
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Meksika GP
|Alt-etkinlik
|Q1
|Lokasyon
|Autodromo Hermanos Rodriguez
|Takımlar
|Ferrari Şimdi al , Haas F1 Team , McLaren Şimdi al , Mercedes Şimdi al , Red Bull Racing Şimdi al , Renault F1 Team , Toro Rosso Şimdi al , Williams , Alfa Romeo , Racing Point
|Editör
|Fabien Gaillard
Takım arkadaşı mücadeleleri: Meksika GP
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Cmt 30 Kas
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