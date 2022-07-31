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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Macaristan GP

Motorsport.com Türkiye ekibi olarak Macaristan GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.

Ekleyen:
, Editör
Takım arkadaşı mücadeleleri: Macaristan GP
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Mercedes

Lewis Hamilton

6-7

United Kingdom George Russell
5 Bahrain Bahreyn

9

(+0,978 Q3)

16

(+0,663 Q1)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

6

5

 Australia Avustralya

6

(+0,108 Q3)

13

(+0,381 Q2)

 Italy Emilia Romagna

11

6

 United States Miami

12

(+0,376 Q2)

6

(+0,119 Q3)

 İspanya

4

8

(+0,448 Q3)

 Monaco

6

7

(+0,212 Q3)

 Azerbaijan Azerbaycan

5

4

 Canada Kanada

8

(+0,666 Q3)

5

 Büyük Britanya

8

(+0,166 Q3)

10

(+7,720 Q3, kaza)

 Austria Avusturya

5

4

 France Fransa

6

(+0,366 Q3)

7

(+0,765 Q3, DRS problemi)

 Hungary Macaristan

1

 

Red Bull

Max Verstappen

10-3

Sergio Pérez
2 Bahrain Bahreyn 4
(+0,240 Q3)

4

(+0,261 Q3)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan 1

2

 Australia Avustralya

3

(+0,086 Q3)

1

 Italy Emilia Romagna

7

(+1,809 Q3)

3

 United States Miami

4

(+0,045 Q3)

2

 İspanya

5

(+0,347 Q3)

4

(+0,037 Q3)

 Monaco

3

3

(+0,065 Q3)

 Azerbaijan Azerbaycan

2

1

 Canada Kanada

13

(+6,269 Q2, kaza)

2

 Büyük Britanya

4

(+0,561 Q3)

1

 Austria Avusturya

4

(+0,420 Q3)

2

 France Fransa

3

(+0,159 Q3)

10

 Hungary Macaristan

11

(+0,813 Q2)

 

Ferrari

Carlos Sainz

3-10

Charles Leclerc
3
(+0,129 Q3)		 Bahrain Bahreyn 1

3

(+0,177 Q3)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

2

9

(+1,540 Q3)

 Australia Avustralya

1

10

(Q3'te turu yok, kaza)

 Italy Emilia Romagna

2

2

(+0,190 Q3)

 United States Miami

1

3

(+0,416 Q3)

 İspanya

1

2

(+0,225 Q3)

 Monaco

1

4

(+0,455 Q3)

 Azerbaijan Azerbaycan

1

3

 Canada Kanada

15

(+0,227 Q1)

1

 Büyük Britanya

3

(+0,315 Q3)

3

 Austria Avusturya

2

(+0,053 Q3)

9

(Q3'te turu yok, motor cezası)

 France Fransa

1

(+0,135 Q2)

2

 Hungary Macaristan

3

(+0,146 Q3)

 

McLaren

Lando Norris

11-2

Daniel Ricciardo
13 Bahrain Bahreyn

18

(+0,706 Q1)
11 Saudi Arabia Suudi Arabistan

12

(+0,122 Q2)
4 Australia Avustralya

7

(+0,329 Q3)
3 Italy Emilia Romagna

6

(+0,611 Q3)
8 United States Miami

14

(+0,676 Q2)

11

(+0,186 Q2)

 İspanya

9

5

 Monaco

14

(+0,698 Q2)

11

 Azerbaijan Azerbaycan

12

(+0,176 Q2)

14

(+0,430 Q1)

 Canada Kanada

9

6

 Büyük Britanya

14

(+2,534 Q2)

15

 Austria Avusturya

16

(+0,283 Q1)

5

 France Fransa

11

(+0,145 Q2)

4

 Hungary Macaristan

9

(+0,610 Q3)

 

Alpine

Fernando Alonso

8-5

Esteban Ocon

8

 Bahrain Bahreyn

11

(+0,161 Q2)

7

(+0,079 Q3)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

5

 

10
(Q3'te turu yok, kaza)

 Australia Avustralya

8

5

 Italy Emilia Romagna

19

(+2,140 Q1)

11

 United States Miami

-

(Katılmadı)

17

(+0,163 Q1)

 İspanya

12

7

 Monaco

10

(+0,800 Q3)

10

 Azerbaijan Azerbaycan

13

(+0,225 Q2)

2

 Canada Kanada

7

(+1,585 Q3)

7

 Büyük Britanya

15

(+2,981 Q2, batarya sorunu)

9

(+0,377 Q3)

 Austria Avusturya

6

7

 France Fransa

12

(+0,417 Q2)

6

(+0,060 Q3)

 Hungary Macaristan

5

 

AlphaTauri

Pierre Gasly

8-5

Japan Yuki Tsunoda
10 Bahrain Bahreyn 16
(+0,654 Q2)
9 Saudi Arabia Suudi Arabistan

20

(Q1'de turu yok)
11 Australia Avustralya

13
(+0,262 Q2)

17

(+0,258 Q1)

 Italy Emilia Romagna

16

7

 United States Miami

9

(+0,242 Q3)

14

(+0,222 Q2)

 İspanya

13

17

(+0,550 Q1)

 Monaco

11

6

 Azerbaijan Azerbaycan

8

(+0,211 Q3)

16

 Canada Kanada

20

(+2,083 Q1)

11

 Büyük Britanya

13

(+0,609 Q2)

11

 Austria Avusturya

14

(+0,691 Q2)

16

(+0,045 Q2)

 France Fransa

8

19

(0,287 Q1)

 Hungary Macaristan

16

 

Aston Martin

Nico Hülkenberg

1-1

Lance Stroll
17 Bahrain Bahreyn 19
(+0,255 Q1)

18

(+0,284 Q1)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

15

Sebastian Vettel

8-3

Lance Stroll
18 Australia Avustralya

20

(Q1'de turu yok, kaza)
9 Italy Emilia Romagna

15

(+8,162 Q2)

13

(+0,218 Q2)

 United States Miami

10

16

 İspanya

18

(+0,464 Q1)

9

 Monaco

18

(+0,365 Q1)

9

 Azerbaijan Azerbaycan

19

(+2,092 Q1, kaza)

17

 Canada Kanada

18

(+1,020 Q1)

18

 Büyük Britanya

20

(+0,764 Q1)

20

(+0,236 Q1)

 Austria Avusturya

17

14

 France Fransa

17

(+0,170 Q1)

18

(+0,068 Q1)

 Hungary Macaristan

14

Williams

Nicholas Latifi

2-11

Thailand Alex Albon

20

(+0,908 Q1)

 Bahrain Bahreyn 14

19

(+1,325 Q1, kaza)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

17

19

(+1,237 Q1)

 Australia Avustralya

16

18

 Italy Emilia Romagna

-

(Q1'de turu yok)

19

(+0,059 Q1)

 United States Miami

18

20

(+0,270 Q1)

 İspanya

19

19

(+0,792 Q1)

 Monaco

16

18

(+0,648 Q1)

 Azerbaijan Azerbaycan

17

19

(+1,613 Q1)

 Canada Kanada

12

10

 Büyük Britanya

16
(+0,080 Q1)

19

(+0,487 Q1)

 Austria Avusturya

12

20

(+0,371 Q1)

 France Fransa

15

20

(+0,314 Q1)

 Hungary Macaristan

17

 

Alfa Romeo

Valtteri Bottas

10-3

China Zhou Guanyu
6 Bahrain Bahreyn 15
(+1,826 Q2)
8 Saudi Arabia Suudi Arabistan

13

(+0,415 Q2)
12 Australia Avustralya

14
(+0,659 Q2)
8 Italy Emilia Romagna

14

(+1,242 Q2)
5 United States Miami

17

(+0,175 Q1)
7 İspanya

15

(+1,041 Q2)
12 Monaco

20

(+2,065 Q1)

15

(+0,654 Q2)

 Azerbaijan Azerbaycan

14

11

(+0,672 Q2)

 Canada Kanada

10

12

(+1,592 Q2)

 Büyük Britanya

9

13

 Austria Avusturya

18

(+0,459 Q1)

13

 France Fransa

18

(+0,640 Q1)

8

 Hungary Macaristan

12

(+0,128 Q2)

 

Haas

Mick Schumacher

2-11

Denmark Kevin Magnussen

12

(+0,537 Q2)

 Bahrain Bahreyn

7

14

(+0,374 Q2, kaza)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

10

15

 Australia Avustralya

17

(+0,150 Q1)

12

(+1,014 Q2)

 Italy Emilia Romagna

4

15

 United States Miami

16

(+0,330 Q1)

10

(+0,686 Q3)

 İspanya

8

15

(+0,160 Q2)

 Monaco

13

20

(+1,132 Q1)

 Azerbaijan Azerbaycan

16

6

(+0.396 Q3)

 Canada Kanada

5

19

(+0,549 Q1)

 Büyük Britanya

17

8

(+0,132 Q3)

 Austria Avusturya

7

19

(+0,945 Q1)

 France Fransa

10

(Q3'te turu yok, motor cezası)

15

(+0,477 Q2)

 Hungary Macaristan

13

 

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