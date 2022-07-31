Takım arkadaşı mücadeleleri: Macaristan GP
Motorsport.com Türkiye ekibi olarak Macaristan GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.
Mercedes
|
Lewis Hamilton
|
6-7
|
George Russell
|5
|Bahreyn
|
9
(+0,978 Q3)
|
16
(+0,663 Q1)
|Suudi Arabistan
|
6
|
5
|Avustralya
|
6
(+0,108 Q3)
|
13
(+0,381 Q2)
|Emilia Romagna
|
11
|
6
|Miami
|
12
(+0,376 Q2)
|
6
(+0,119 Q3)
|İspanya
|
4
|
8
(+0,448 Q3)
|Monaco
|
6
|
7
(+0,212 Q3)
|Azerbaycan
|
5
|
4
|Kanada
|
8
(+0,666 Q3)
|
5
|Büyük Britanya
|
8
(+0,166 Q3)
|
10
(+7,720 Q3, kaza)
|Avusturya
|
5
|
4
|Fransa
|
6
(+0,366 Q3)
|
7
(+0,765 Q3, DRS problemi)
|Macaristan
|
1
Red Bull
|
Max Verstappen
|
10-3
|
Sergio Pérez
|2
|Bahreyn
|4
(+0,240 Q3)
|
4
(+0,261 Q3)
|Suudi Arabistan
|1
|
2
|Avustralya
|
3
(+0,086 Q3)
|
1
|Emilia Romagna
|
7
(+1,809 Q3)
|
3
|Miami
|
4
(+0,045 Q3)
|
2
|İspanya
|
5
(+0,347 Q3)
|
4
(+0,037 Q3)
|Monaco
|
3
|
3
(+0,065 Q3)
|Azerbaycan
|
2
|
1
|Kanada
|
13
(+6,269 Q2, kaza)
|
2
|Büyük Britanya
|
4
(+0,561 Q3)
|
1
|Avusturya
|
4
(+0,420 Q3)
|
2
|Fransa
|
3
(+0,159 Q3)
|
10
|Macaristan
|
11
(+0,813 Q2)
Ferrari
|
Carlos Sainz
|
3-10
|
Charles Leclerc
|3
(+0,129 Q3)
|Bahreyn
|1
|
3
(+0,177 Q3)
|Suudi Arabistan
|
2
|
9
(+1,540 Q3)
|Avustralya
|
1
|
10
(Q3'te turu yok, kaza)
|Emilia Romagna
|
2
|
2
(+0,190 Q3)
|Miami
|
1
|
3
(+0,416 Q3)
|İspanya
|
1
|
2
(+0,225 Q3)
|Monaco
|
1
|
4
(+0,455 Q3)
|Azerbaycan
|
1
|
3
|Kanada
|
15
(+0,227 Q1)
|
1
|Büyük Britanya
|
3
(+0,315 Q3)
|
3
|Avusturya
|
2
(+0,053 Q3)
|
9
(Q3'te turu yok, motor cezası)
|Fransa
|
1
(+0,135 Q2)
|
2
|Macaristan
|
3
(+0,146 Q3)
McLaren
|
Lando Norris
|
11-2
|
Daniel Ricciardo
|13
|Bahreyn
|
18
(+0,706 Q1)
|11
|Suudi Arabistan
|
12
(+0,122 Q2)
|4
|Avustralya
|
7
(+0,329 Q3)
|3
|Emilia Romagna
|
6
(+0,611 Q3)
|8
|Miami
|
14
(+0,676 Q2)
|
11
(+0,186 Q2)
|İspanya
|
9
|
5
|Monaco
|
14
(+0,698 Q2)
|
11
|Azerbaycan
|
12
(+0,176 Q2)
|
14
(+0,430 Q1)
|Kanada
|
9
|
6
|Büyük Britanya
|
14
(+2,534 Q2)
|
15
|Avusturya
|
16
(+0,283 Q1)
|
5
|Fransa
|
11
(+0,145 Q2)
|
4
|Macaristan
|
9
(+0,610 Q3)
Alpine
|
Fernando Alonso
|
8-5
|
Esteban Ocon
|
8
|Bahreyn
|
11
(+0,161 Q2)
|
7
(+0,079 Q3)
|Suudi Arabistan
|
5
|
10
|Avustralya
|
8
|
5
|Emilia Romagna
|
19
(+2,140 Q1)
|
11
|Miami
|
-
(Katılmadı)
|
17
(+0,163 Q1)
|İspanya
|
12
|
7
|Monaco
|
10
(+0,800 Q3)
|
10
|Azerbaycan
|
13
(+0,225 Q2)
|
2
|Kanada
|
7
(+1,585 Q3)
|
7
|Büyük Britanya
|
15
(+2,981 Q2, batarya sorunu)
|
9
(+0,377 Q3)
|Avusturya
|
6
|
7
|Fransa
|
12
(+0,417 Q2)
|
6
(+0,060 Q3)
|Macaristan
|
5
AlphaTauri
|
Pierre Gasly
|
8-5
|
Yuki Tsunoda
|10
|Bahreyn
|16
(+0,654 Q2)
|9
|Suudi Arabistan
|
20
(Q1'de turu yok)
|11
|Avustralya
|
13
|
17
(+0,258 Q1)
|Emilia Romagna
|
16
|
7
|Miami
|
9
(+0,242 Q3)
|
14
(+0,222 Q2)
|İspanya
|
13
|
17
(+0,550 Q1)
|Monaco
|
11
|
6
|Azerbaycan
|
8
(+0,211 Q3)
|
16
|Kanada
|
20
(+2,083 Q1)
|
11
|Büyük Britanya
|
13
(+0,609 Q2)
|
11
|Avusturya
|
14
(+0,691 Q2)
|
16
(+0,045 Q2)
|Fransa
|
8
|
19
(0,287 Q1)
|Macaristan
|
16
Aston Martin
|
Nico Hülkenberg
|
1-1
|
Lance Stroll
|17
|Bahreyn
|19
(+0,255 Q1)
|
18
(+0,284 Q1)
|Suudi Arabistan
|
15
|
Sebastian Vettel
|
8-3
|
Lance Stroll
|18
|Avustralya
|
20
(Q1'de turu yok, kaza)
|9
|Emilia Romagna
|
15
(+8,162 Q2)
|
13
(+0,218 Q2)
|Miami
|
10
|
16
|İspanya
|
18
(+0,464 Q1)
|
9
|Monaco
|
18
(+0,365 Q1)
|
9
|Azerbaycan
|
19
(+2,092 Q1, kaza)
|
17
|Kanada
|
18
(+1,020 Q1)
|
18
|Büyük Britanya
|
20
(+0,764 Q1)
|
20
(+0,236 Q1)
|Avusturya
|
17
|
14
|Fransa
|
17
(+0,170 Q1)
|
18
(+0,068 Q1)
|Macaristan
|
14
Williams
|
Nicholas Latifi
|
2-11
|
Alex Albon
|
20
(+0,908 Q1)
|Bahreyn
|14
|
19
(+1,325 Q1, kaza)
|Suudi Arabistan
|
17
|
19
(+1,237 Q1)
|Avustralya
|
16
|
18
|Emilia Romagna
|
-
(Q1'de turu yok)
|
19
(+0,059 Q1)
|Miami
|
18
|
20
(+0,270 Q1)
|İspanya
|
19
|
19
(+0,792 Q1)
|Monaco
|
16
|
18
(+0,648 Q1)
|Azerbaycan
|
17
|
19
(+1,613 Q1)
|Kanada
|
12
|
10
|Büyük Britanya
|
16
|
19
(+0,487 Q1)
|Avusturya
|
12
|
20
(+0,371 Q1)
|Fransa
|
15
|
20
(+0,314 Q1)
|Macaristan
|
17
Alfa Romeo
|
Valtteri Bottas
|
10-3
|
Zhou Guanyu
|6
|Bahreyn
|15
(+1,826 Q2)
|8
|Suudi Arabistan
|
13
(+0,415 Q2)
|12
|Avustralya
|
14
|8
|Emilia Romagna
|
14
(+1,242 Q2)
|5
|Miami
|
17
(+0,175 Q1)
|7
|İspanya
|
15
(+1,041 Q2)
|12
|Monaco
|
20
(+2,065 Q1)
|
15
(+0,654 Q2)
|Azerbaycan
|
14
|
11
(+0,672 Q2)
|Kanada
|
10
|
12
(+1,592 Q2)
|Büyük Britanya
|
9
|
13
|Avusturya
|
18
(+0,459 Q1)
|
13
|Fransa
|
18
(+0,640 Q1)
|
8
|Macaristan
|
12
(+0,128 Q2)
Haas
|
Mick Schumacher
|
2-11
|
Kevin Magnussen
|
12
(+0,537 Q2)
|Bahreyn
|
7
|
14
(+0,374 Q2, kaza)
|Suudi Arabistan
|
10
|
15
|Avustralya
|
17
(+0,150 Q1)
|
12
(+1,014 Q2)
|Emilia Romagna
|
4
|
15
|Miami
|
16
(+0,330 Q1)
|
10
(+0,686 Q3)
|İspanya
|
8
|
15
(+0,160 Q2)
|Monaco
|
13
|
20
(+1,132 Q1)
|Azerbaycan
|
16
|
6
(+0.396 Q3)
|Kanada
|
5
|
19
(+0,549 Q1)
|Büyük Britanya
|
17
|
8
(+0,132 Q3)
|Avusturya
|
7
|
19
(+0,945 Q1)
|Fransa
|
10
(Q3'te turu yok, motor cezası)
|
15
(+0,477 Q2)
|Macaristan
|
13
Russell: "Bu sonuç tüm takım için harika"
Leclerc: "Yarışta güçlü olacağız"
Son Haberler
Macaristan'da en hızlı pit stop Red Bull'dan geldi
Hungaroring'de gerçekleştirilen yarışta en hızlı pit stop, bu yıl birden fazla kez olduğu gibi Red Bull'dan geldi.
Horner: "Ferrari'nin daha iyi mücadele etmesi konusunda bir gram dahi isteğim yok"
Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, 2022 Formula 1 şampiyonasında Ferrari'nin bir gram dahi daha iyi mücadele etmesini istemediğini söyledi.
Masi sessizliğini bozdu: "Ölüm tehditleri aldım"
Aralık ayında yaşananların ardından ilk kez konuşan Michael Masi, kısa süre önce verdiği bir demeçte ölüm tehditleri aldığını ve yaşananları atlatmakta zorlandığını söyledi.
Resmi: Alonso, 2023'te Aston Martin'e katılacak!
Aston Martin, Fernando Alonso'nun 2023 sezonunda kendileri adına yarışacağını açıkladı.