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Formula 1 / Katar GP İstatistikler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Katar GP

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Motorsport.com Türkiye ekibi olarak Katar GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.

Takım arkadaşı mücadeleleri: Katar GP

Mercedes

Lewis Hamilton

14-6

Valtteri Bottas
2 Bahrain Bahreyn

3

(+0,201 Q3)
1 Italy Emilia Romagna

8

(+0,487 Q3)
2
(+0,007 Q3)		 Portugal Portekiz

1
1 İspanya

3

(+0,132 Q3)

7

(+0,494 Q3)

 Monako

3

2

 Azerbaijan Azerbaycan

10

(+1,209 Q3)

2

 France Fransa

3

(+0,128 Q3)

3

(+0,032 Q3)

 Austria Steiermark

2

4

 Austria Avusturya

6

(+0,035 Q3)

1

 United Kingdom Büyük Britanya

3

(+0,194 Q3)

1

 Hungary Macaristan

2

(+0,315 Q3)

3

 Belgium Belçika (Islak zemin)

8

(+2,403 Q3)

2

 Hollanda

3

(+0,299 Q3)

2

(+0,096 Q3)

 Italy İtalya

1

4

 Russian Federation Rusya (Islak zemin)

7

(+0,660 Q3)

1

 Turkey Türkiye (Kuruyan zemin)

2

(+0,130 Q3)

2

 United States Amerika

4

(+0,356 Q3)

2

(+0,145 Q3)

 Meksika

1

DSQ

(DRS yönetmelik ihlali)

 Brazil São Paulo

2

1

 Qatar Katar

3

(+0,651 Q3)

 

Red Bull

Max Verstappen

18-2

Sergio Pérez
1 Bahrain Bahreyn 11
(+0,341 Q2)

3

(+0,052 Q3)

 Italy Emilia Romagna 2

3

 Portugal Portekiz

4

(+0,144 Q3)

2

 İspanya

8

(+0,924 Q3)

2

 Monako

9

(+0,997 Q3)

3

 Azerbaijan Azerbaycan

7

(+0,354 Q3)

1

 France Fransa

4

(+0,455 Q3)

1

 Austria Steiermark

5

(+0,327 Q3)

1

 Austria Avusturya

3

(+0,270 Q3)

2

 United Kingdom Büyük Britanya

5

(+0,635 Q3)

3

 Hungary Macaristan

4

(+0,581 Q3)

1

 Belgium Belçika (Islak zemin)

7
(+2,347 Q3)

1

 Hollanda

16
(+0,494 Q1)

3

 Italy İtalya

9

(+0,645 Q3)

20
(Zaman turu yok)

 Russian Federation Rusya (Islak zemin)

9

3

 Turkey Türkiye (Kuruyan zemin)

7

(+0,510 Q3)

1

 United States Amerika

3

(+0,224 Q3)

3

 Meksika

4

(+0,117 Q3)

1

 Brazil São Paulo

3

(+0,111 Q3)

2

 Qatar Katar

11

(+0,362 Q2)

 

McLaren

Daniel Ricciardo

7-13

Lando Norris
6 Bahrain Bahreyn

7

(+0,047 Q3)
6 Italy Emilia Romagna

7

(+0,049 Q3)

16

(+1,045 Q1)

 Portugal Portekiz

7

7

 İspanya

9

(+0,388 Q3)

12

(+0,567 Q2)

 Monako

5

13

(+0,745 Q2 / kaza)

 Azerbaijan Azerbaycan

6

10

(+0,130 Q3)

 France Fransa

8

13

(+0,510 Q2)

 Austria Steiermark

4

13

(+0,304 Q2)

 Austria Avusturya

2

7

(+0,002 Q3)

 United Kingdom Büyük Britanya

6

11

(+0,486 Q2)

 Hungary Macaristan

6

4

 Belgium Belçika (Islak zemin)

10
(Q3'te zaman turu yok / kaza)

10

 Hollanda

13
(+0,541 Q2)

5

(+0,023 Q3)

 Italy İtalya

4

5

(+2,163 Q3)

 Russian Federation Rusya (Islak zemin)

1

16

(+0,743 Q1)

 Turkey Türkiye (Kuruyan zemin)

8

7

 United States Amerika

8

(+0,079 Q3)

7

 Meksika

10

(+20,067 Q3 / Hava koridoru verdi)

8

(+0,059 Q3)

 Brazil São Paulo

7

14

(+0,381 Q2)

 Qatar Katar

6

 

Aston Martin

Lance Stroll

7-13

Sebastian Vettel
10 Bahrain Bahreyn 18
(+0,795 Q1)
10 Italy Emilia Romagna

13

(+0,256 Q2)

17

(+0,510 Q1)

 Portugal Portekiz

10

11

 İspanya

13

(+0,105 Q2)

13

(+0,291, Q2)

 Monako

8

19
(Zaman turu yok / kaza)

 Azerbaijan Azerbaycan

11

19

(Zaman turu yok)

 France Fransa

12

10

 Austria Steiermark

14

(+0,212 Q2)

10

(+0,048 Q3)

 Austria Avusturya

8

15

(+0,562 Q2)

 United Kingdom Büyük Britanya

10

12

(+0,099 Q2)

 Hungary Macaristan

10

15
(+1,417 Q2)

 Belgium Belçika (Islak zemin)

5

12

 Hollanda

17
(+0,293 Q1)

12

(+0,107 Q2)

 Italy İtalya

11

8

 Russian Federation Rusya (Islak zemin)

11

(+0,213 Q2)

9

 Turkey Türkiye (Kuruyan zemin)

11

(+0,194 Q2)

16

(+0,702 Q1)

 United States Amerika

12

20

(3,371 Q1 / kaza)

 Meksika

11

15

(+0,212 Q1)

 Brazil São Paulo

11

12

(+0,314 Q2)

 Qatar Katar

10

 

Alpine

Esteban Ocon

9-11

Fernando Alonso

16

(+0,861 Q1)

 Bahrain Bahreyn 9
9 Italy Emilia Romagna

15

(+0,476 Q2)
6 Portugal Portekiz

13

(+0,870 Q2)
5 İspanya

10

(+0,567 Q3)
11 Monako

17

(+0,465 Q1)

12

(+0,078 Q2)

 Azerbaijan Azerbaycan

10

11

(+0,187 Q2)

 France Fransa

9

17

(+0,246 Q1)

 Austria Steiermark

9

17

(+0,579 Q1)

 Austria Avusturya

14

13

(+0,095 Q2)

 United Kingdom Büyük Britanya

11

8

 Hungary Macaristan

9

(+0,062 Q3)

9

 Belgium Belçika (Islak zemin)

14
(+0,851 Q2)

8

 Hollanda

9

(+0,023 Q3)

14

(+0,034 Q2)

 Italy İtalya

13

10

(+1,661 Q3)

 Russian Federation Rusya (Islak zemin)

6

12

(+0,928 Q2)

 Turkey Türkiye (Kuruyan zemin)

6

11

 United States Amerika

14

(+9,172 Q2 / Hava koridoru verdi)

15

 Meksika

16

(+0,326 Q1)

10

(+0,052 Q2)

 Brazil São Paulo

9

9
(+0,358 Q3)

 Qatar Katar

5

 

Ferrari

Charles Leclerc

12-8

Carlos Sainz
4 Bahrain Bahreyn 8
(+0,537 Q3)
4 Italy Emilia Romagna

11

(+0,391 Q2)

8

(+0,267 Q3)

 Portugal Portekiz

5

4

 İspanya

6

(+0,110 Q3)

1

 Monako

4

(+0,377 Q3)

1

 Azerbaijan Azerbaycan

5
(+0,358 Q3)

7

(+0,147 Q3)

 France Fransa

5

7

 Austria Steiermark

12

(+0,154 Q2)

12

(+0,041 Q2)

 Austria Avusturya

11

4

 United Kingdom Büyük Britanya

9

(+0,179 Q3)

7

 Hungary Macaristan

15

(Zaman turu yok / kaza)

11

 Belgium Belçika (Islak zemin)

13
(+0,416 Q2)

5

 Hollanda

6
(+0,010 Q3)

8

(+0,048 Q3)

 Italy İtalya

7

15

(Zaman turu yok)

 Russian Federation Rusya (Islak zemin)

2

4

 Turkey Türkiye (Kuruyan zemin)

15

(Zaman turu yok)

5

 United States Amerika

6

(+0,186 Q3)

8

 Meksika

6

(+0,076 Q3)

6

(+0,134 Q3)

 Brazil São Paulo

5

13

(+0,222 Q2)

 Qatar Katar

7

 

AlphaTauri

Pierre Gasly

20-0

Japan Yuki Tsunoda
5 Bahrain Bahreyn 13
(+0,690 Q2)
5 Italy Emilia Romagna

20

(Zaman turu yok / aza)
9 Portugal Portekiz

14

(+0,411 Q2)
12 İspanya

16

(+0,366 Q1)
6 Monako

16

(+0,536 Q1)
4 Azerbaijan Azerbaycan

8
(+0,646 Q3)
6 France Fransa

20

(Zaman turu yok / kaza)
6 Austria Steiermark

8

(+0,278 Q3)
6 Austria Avusturya

7

(+0,166 Q3)
12 United Kingdom Büyük Britanya

16

(+0,443 Q1)
5 Hungary Macaristan

16

(+1,045 Q1)
6 Belgium Belçika (Islak zemin)

17
(+2,026 Q1)
4 Hollanda

15
(+1,773 Q2)
6 Italy İtalya

17

(+0,533 Q1)
12 Russian Federation Rusya (Islak zemin)

13

(+0,110 Q2)
5 Turkey Türkiye (Kuruyan zemin)

10

(+1,042 Q3)
9 United States Amerika

10

(+0,800 Q3)
5 Meksika

9

(+0,702 Q3 / hava koridoru verdi)
4 Brazil São Paulo

12

(+0,580 Q2)
4 Qatar Katar

8

(+0,241 Q3)

 

Alfa Romeo

Kimi Räikkönen

7-11

Italy Antonio Giovinazzi
14
(+0,530 Q2)		 Bahrain Bahreyn 12
16 Italy Emilia Romagna

17

(+0,148 Q1)

15

(+0,703 Q2)

 Portugal Portekiz

12

17

(+0,368 Q1)

 İspanya

14

14

(+0,233 Q2)

 Monako

10

14

 Azerbaijan Azerbaycan

20
(Zaman turu yok / kaza)

17

(+0,632 Q1)

 France Fransa

13

18

(+0,337 Q1)

 Austria Steiermark

15

16

(+0,227 Q1)

 Austria Avusturya

15

17

(+0,467 Q1)

 United Kingdom Büyük Britanya

14

13

 Hungary Macaristan

14

(+0,019 Q2)

19
(+2,146 Q1)

 Belgium Belçika (Islak zemin)

16

16

 Russian Federation Rusya (Islak zemin)

18

(+1,437 Q1)

19

(+1,095 Q1)

 Turkey Türkiye (Kuruyan zemin)

18

18

(+0,391 Q1)

 United States Amerika

13

12

 Meksika

14
(+0,332 Q2)

13

 Brazil São Paulo

14

(+0,724 Q2)

16

 Qatar Katar

18

(+0,106 Q1)

Poland Robert Kubica

0-2

Italy Antonio Giovinazzi

18

(+1,251 Q1)

 Hollanda 7

18

(+1,333 Q1)

 Italy İtalya 10

 

Haas

Mick Schumacher

18-2

Russian Federation Nikita Mazepin
19 Bahrain Bahreyn

20

(+0,824 Q1)
18 Italy Emilia Romagna

19

(+0,518 Q1)
19 Portugal Portekiz

20

(+0,460 Q1)
18 İspanya

20

(+0,690 Q1)

20

(Zaman turu yok)

 Monako

19

17

 Azerbaijan Azerbaycan

18

(+0,080 Q1)

15

 France Fransa

18

(+0,612 Q1)

19

 Austria Steiermark

20

(+0,151 Q1)

19

 Austria Avusturya

20

(+0,524 Q1)

19

 United Kingdom Büyük Britanya

20

(+0,313 Q1)

20
(Zaman turu yok)

 Hungary Macaristan

19

18

 Belgium Belçika (Islak zemin)

20
(+0,966 Q1)

19

 Hollanda

20

(+0,488 Q1)

18

 Italy İtalya

20

(+0,468 Q1)

17

 

 Russian Federation Rusya (Islak zemin)

19

(3,934 Q1)

14

 Turkey Türkiye (Kuruyan zemin)

20
(+2,894 Q1)

19

 United States Amerika

20

(+0,297 Q1)

18

 Meksika

19
(+0,445 Q1)

18

 Brazil São Paulo

19

(+0,260 Q1)

19

 Qatar Katar

20

(+2,452 Q1)

 

Williams

United Kingdom George Russell

19-1

Nicholas Latifi
15 Bahrain Bahreyn 17
(+0,620 Q1)
12 Italy Emilia Romagna

14

(+0,332 Q2)
11 Portugal Portekiz

18

(+0,488 Q1)
15 İspanya

19

(+0,774 Q1)
15 Monako

18

(+0,350 Q1)
15 Azerbaijan Azerbaycan

16

(+0,400 Q1)
14 France Fransa

16

(+0,002 Q1)
11 Austria Steiermark

16

(+0,142 Q1)
9 Austria Avusturya

18

(+0,288 Q1)
8 United Kingdom Büyük Britanya

18

(+0,583 Q1)
17 Hungary Macaristan

18

(+0,092 Q1)
2 Belgium Belçika (Islak zemin)

12
(+1,106 Q2)
11 Hollanda

14

(+0,829 Q2)
15 Italy İtalya

16

(+0,035 Q1)
3 Russian Federation Rusya (Islak zemin)

14

(Zaman turu yok)
13 Turkey Türkiye (Kuruyan zemin)

17

(+0,669 Q1)
15 United States Amerika

17

(+0,248 Q1)
13 Meksika

17

(+0,798 Q1)

17

(+0,056 Q1)

 Brazil São Paulo

16

15

 Qatar Katar

17

(+0,350 Q1)

 

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