Takım arkadaşı mücadeleleri: Kanada GP Motorsport.com Türkiye ekibi olarak Kanada GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.

Ekleyen: Basile Davoine Çeviren: Kemal Şengül , Şef Editör Haberi dinle Mercedes Lewis Hamilton 4-5 George Russell 5 Bahreyn 9 (+0,978 Q3) 16 (+0,663 Q1) Suudi Arabistan 6 5 Avustralya 6 (+0,108 Q3) 13 (+0,381 Q2) Emilia Romagna 11 6 Miami 12 (+0,376 Q2) 6 (+0,119 Q3) İspanya 4 8 (+0,448 Q3) Monako 6 7 (+0,212 Q3) Azerbaycan 5 4 Kanada 8 (+0,666 Q3) Red Bull Max Verstappen 6-3 Sergio Pérez 2 Bahreyn 4

(+0,240 Q3) 4 (+0,261 Q3) Suudi Arabistan 1 2 Avustralya 3 (+0,086 Q3) 1 Emilia Romagna 7 (+1,809 Q3) 3 Miami 4 (+0,045 Q3) 2 İspanya 5 (+0,347 Q3) 4 (+0,037 Q3) Monako 3 3 (+0,065 Q3) Azerbaycan 2 1 Kanada 13 (+6,269 Q2, kaza yaptı) Ferrari Carlos Sainz 1-8 Charles Leclerc 3

(+0,129 Q3) Bahreyn 1



3 (+0,177 Q3) Suudi Arabistan 2 9 (+1,540 Q3) Avustralya 1 10 (Q3'te zaman turu yok, kaza) Emilia Romagna 2 2 (+0,190 Q3) Miami 1 3 (+0,416 Q3) İspanya 1 2 (+0,225 Q3) Monako 1 4 (+0,455 Q3) Azerbaycan 1 3 Kanada 15 (+0,227 Q1) McLaren Lando Norris 7-2 Daniel Ricciardo 13 Bahreyn 18 (+0,706 Q1) 11 Suudi Arabistan 12 (+0,122 Q2) 4 Avustralya 7 (+0,329 Q3) 3 Emilia Romagna 6 (+0,611 Q3) 8 Miami 14 (+0,676 Q2) 11 (+0,186 Q2) İspanya 9 5 Monako 14 (+0,698 Q2) 11 Azerbaycan 12 (+0,176 Q2) 14 (+0,430 Q1) Kanada 9 Alpine Fernando Alonso 6-3 Esteban Ocon 8 Bahreyn 11 (+0,161 Q2) 7 (+0,079 Q3) Suudi Arabistan 5 10

(Q3'te zaman turu yok, kaza) Avustralya 8 5 Emilia Romagna 19 (+2,140 Q1) 11 Miami - (Katılmadı) 17 (+0,163 Q1) İspanya 12 7 Monako 10 (+0,800 Q3) 10 Azerbaycan 13 (+0,225 Q2) 2 Kanada 7 (+1,585 Q3) AlphaTauri Pierre Gasly 6-3 Yuki Tsunoda 10 Bahreyn 16

(+0,654 Q2) 9 Suudi Arabistan 20 (Q1'de zaman turu yok) 11 Avustralya 13

(+0,262 Q2) 17 (+0,258 Q1) Emilia Romagna 16 7 Miami 9 (+0,242 Q3) 14 (+0,222 Q2) İspanya 13 17 (+0,550 Q1) Monako 11 6 Azerbaycan 8 (+0,211 Q3) 16 Kanada 20 (+2,083 Q1) Aston Martin Nico Hülkenberg 1-1 Lance Stroll 17 Bahreyn 19

(+0,255 Q1) 18 (+0,284 Q1) Suudi Arabistan 15 Sebastian Vettel 6-1 Lance Stroll 18 Avustralya 20 (Q1'de zaman turu yok) 9 Emilia Romagna 15 (+8,162 Q2) 13 (+0,218 Q2) Miami 10 16 İspanya 18 (+0,464 Q1) 9 Monako 18 (+0,365 Q1) 9 Azerbaycan 19 (+2,092 Q1, kaza) 17 Kanada 18 (+1,020 Q1) Williams Nicholas Latifi 1-8 Alex Albon 20 (+0,908 Q1) Bahreyn 14



19 (+1,325 Q1, kaza) Suudi Arabistan 17 19 (+1,237 Q1) Avustralya 16 18 Emilia Romagna - (Q1'de zaman turu yok, diskalifiye) 19 (+0,059 Q1) Miami 18 20 (+0,270 Q1) İspanya 19 19 (+0,792 Q1) Monako 16 18 (+0,648 Q1) Azerbaycan 17 19 (+1,613 Q1) Kanada 12 Alfa Romeo Valtteri Bottas 7-2 Zhou Guanyu 6 Bahreyn 15

(+1,826 Q2) 8 Suudi Arabistan 13 (+0,415 Q2) 12 Avustralya 14

(+0,659 Q2) 8 Emilia Romagna 14 (+1,242 Q2) 5 Miami 17 (+0,175 Q1) 7 İspanya 15 (+1,041 Q2) 12 Monako 20 (+2,065 Q1) 15 (+0,654 Q2) Azerbaycan 14 11 (+0.672 Q2) Kanada 10 Haas Mick Schumacher 2-7 Kevin Magnussen 12 (+0,537 Q2) Bahreyn 7 14 (+0,374 Q2, kaza) Suudi Arabistan 10 15 Avustralya 17 (+0,150 Q1) 12 (+1,014 Q2) Emilia Romagna 4 15 Miami 16 (+0,330 Q1) 10 (+0,686 Q3) İspanya 8 15 (+0,160 Q2) Monako 13 20 (+1,132 Q1) Azerbaycan 16 6 (+0.396 Q3) Kanada 5 paylaşım Bet here Bet now Bet here Bet now Önceki haber Wolff: "Rakip takım patronlarının tutumları zavallıca ve iki yüzlü" Sonraki haber Verstappen, galibiyet için Sainz'la çekişmeyi bekliyor paylaşım