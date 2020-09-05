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Formula 1 / İtalya GP / İstatistikler

Takım arkadaşı mücadeleleri: İtalya GP

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Takım arkadaşı mücadeleleri: İtalya GP
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Motorsport.com Türkiye ekibi olarak İtalya GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.

 

Mercedes 

 

 Lewis Hamilton

6-2

 

 Valtteri Bottas
2
(+0,012 Q3)		 Austria Avusturya 1
1 Austria Steiermark (Islak) 4
(+1,428 Q3)
1 Hungary Macaristan 2
(+0,107 Q3)
1 United Kingdom Britanya

2

(+0,313 Q3)
2
(+0,063 Q3)		 United Kingdom 70. Yıl Dönümü

1
1 Spain İspanya

2
(+0,059 Q3)
1 Belgium Belçika

2

(+0,511 Q3)
1 Italy İtalya

2
(+0,069 Q3)

 

Ferrari 

 

 Charles Leclerc

6-2

 

 Sebastian Vettel
7 Austria Avusturya 11
(+0,165 Q2)
11
(+0,083 Q2)		 Austria Steiermark (Islak) 10
6
(+0,043 Q3)		 Hungary Macaristan 5
4 United Kingdom Britanya 10
(+0,912 Q3)
8 United Kingdom 70. Yıl Dönümü 12
(+0,369 Q2)
9 Spain İspanya 11
(+0,215 Q2)
13 Belgium Belçika

14

(+0,265 Q2)
13 Italy İtalya

17
(+0,708 Q1)

 

Red Bull 

 

 Max Verstappen

8-0

 

Thailand Alexander Albon
3 Austria Avusturya 5
(+0,391 Q3)
2 Austria Steiermark (Islak) 7
(+0,522 Q3)
7 Hungary Macaristan 13
(+0,739 Q2)
3 United Kingdom Britanya

12

(+0,401 Q2)
4 United Kingdom 70. Yıl Dönümü

9
(+0,493 Q2)
3 Spain İspanya

6
(+0,737 Q3)
3 Belgium Belçika

5

(+0,486 Q3)
5 Italy İtalya

9
(+0,295 Q3)

 

McLaren 

 

 Carlos Sainz

4-4

 

 Lando Norris
8
(+0,345 Q3)		 Austria Avusturya 4
3 Austria Steiermark (Islak) 6
(+0,254 Q3)
9
(+0,061 Q3)		 Hungary Macaristan 8
7
(+0,183 Q3)		 United Kingdom Britanya 5
13
(+0,198 Q2)		 United Kingdom 70. Yıl Dönümü 10
7 Spain İspanya 8
(+0,040 Q3)
7 Belgium Belçika

10

(+0,219 Q3)
3 Italy İtalya

6
(+0,125 Q3)

 

Renault 

 

 Daniel Ricciardo

7-1

 

 Esteban Ocon
10 Austria Avusturya 14
(+0,620 Q2)
9
(+0,270 Q3)		 Austria Steiermark (Islak) 5
11 Hungary Macaristan

14

(+0,081 Q2)
8 United Kingdom Britanya

9
(+0,200 Q3)
5 United Kingdom 70. Yıl Dönümü

11
(+0,375 Q2)
13 Spain İspanya

15
(+0,369 Q2)
4 Belgium Belçika

6

(+0,335 Q3)
7 Italy İtalya

12
(+0,203 Q2)

 

AlphaTauri 

 

 Pierre Gasly

7-1

 

Russian Federation Daniil Kvyat
12 Austria Avusturya 13
(+0,126 Q2)
8 Austria Steiermark (Islak) 14
(+0,973 Q2)
10 Hungary Macaristan 17
(+0,437 Q1)
11 United Kingdom Britanya 14
(+0,243 Q2)
7 United Kingdom 70. Yıl Dönümü 16
(+0,728 Q1)
10 Spain İspanya 12
(+0,392 Q2)
12
(+0,015 Q2)		 Belgium Belçika 11
10 Italy İtalya 11
(+0,260 Q2)

 

Racing Point 

 

 Sergio Pérez

4-2

 

 Lance Stroll
6 Austria Avusturya 9
(+0,161 Q3)
17
(+1,920 Q3)		 Austria Steiermark (Islak) 13
4
(+0,168 Q3)		 Hungary Macaristan 3
4 Spain İspanya 5
(+0,107 Q3)
8 Belgium Belçika

9

(+0,071 Q3)
4 Italy İtalya

8
(+0,329 Q3)

 

Nico Hülkenberg

1-1

 

 Lance Stroll
13
(+0,065)		 United Kingdom Britanya 6
3 United Kingdom 70. Yıl Dönümü 6
(+0,346 Q3)

Alfa Romeo 

 

 Kimi Räikkönen

4-4

 

Italy Antonio Giovinazzi
19
(+0,049 Q1)		 Austria Avusturya 18
16 Austria Steiermark (Islak) 19
(+0,559 Q1)
20
(+0,108 Q1)		 Hungary Macaristan 19
18
(+0,202 Q1)		 United Kingdom Britanya 17
20
(+0,060 Q1)		 United Kingdom 70. Yıl Dönümü 19
14 Spain İspanya 20
(+0,900 Q1)
16 Belgium Belçika

18

(+0,207 Q1)
14 Italy İtalya

18
(+0,196 Q1)

 

Haas 

 

 Kevin Magnussen

5-3

 

 Romain Grosjean
16
(+0,070 Q1)		 Austria Avusturya 15
15 Austria Steiermark (Islak) -

16 Hungary Macaristan 18
(+0,255 Q1)
16 United Kingdom Britanya 19
(+0,485 Q1)
17
(+0,717 Q1)		 United Kingdom 70. Yıl Dönümü 14
16 Spain İspanya 17
(+0,181 Q1)

20

(+0,476 Q1)

 Belgium Belçika 17

15

 Italy İtalya 16
(+0,270 Q1)

 

Williams 

 

United Kingdom George Russell

8-0

 

 Nicholas Latifi
17 Austria Avusturya 20
(+0,590 Q1)
12 Austria Steiermark (Islak) 18
(+1,388 Q1)
12 Hungary Macaristan

15

(+0,846 Q2)
15 United Kingdom Britanya

20
(+0,973 Q1)
15 United Kingdom 70. Yıl Dönümü

18
(+0,673 Q1)
18 Spain İspanya

19

(+0,433 Q1)
15 Belgium Belçika

19

(+0,508 Q1)
19 Italy İtalya

20
(+0,130 Q1)

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İtalya GP
Alt-etkinlik QU
Lokasyon Autodromo Nazionale Monza
Pilotlar Alexander Albon , Antonio Giovinazzi , Carlos Sainz Jr. Şimdi al , Charles Leclerc , Daniel Ricciardo Şimdi al , Daniil Kvyat Şimdi al , Esteban Ocon , George Russell , Kevin Magnussen , Kimi Raikkonen Şimdi al , Lance Stroll Şimdi al , Lando Norris , Lewis Hamilton Şimdi al , Max Verstappen Şimdi al , Nicholas Latifi , Nico Hulkenberg Şimdi al , Pierre Gasly , Romain Grosjean Şimdi al , Sebastian Vettel Şimdi al , Sergio Perez Şimdi al , Valtteri Bottas Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al , Haas F1 Team , McLaren Şimdi al , Mercedes Şimdi al , Red Bull Racing Şimdi al , Renault F1 Team , AlphaTauri Şimdi al , Williams , Alfa Romeo , Racing Point
Editör Fabien Gaillard

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