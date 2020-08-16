Takım arkadaşı mücadeleleri: İspanya GP
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Motorsport.com Türkiye ekibi olarak İspanya GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.
Mercedes
|
Lewis Hamilton
|
4-2
|
Valtteri Bottas
|2
(+0,012 Q3)
|Avusturya
|1
|1
|Steiermark (Islak)
|4
(+1,428 Q3)
|1
|Macaristan
|2
(+0,107 Q3)
|1
|Büyük Britanya
|
2
(+0,313 Q3)
|2
(+0,063 Q3)
|70. Yıl Dönümü GP
|
1
|1
|İspanya
|
2
Ferrari
|
Charles Leclerc
|
4-2
|
Sebastian Vettel
|7
|Avusturya
|11
(+0,165 Q2)
|11
(+0,083 Q2)
|Steiermark (Islak)
|10
|6
(+0,043 Q3)
|Macaristan
|5
|4
|Büyük Britanya
|10
(+0,912 Q3)
|8
|70. Yıl Dönümü GP
|12
(+0,369 Q2)
|9
|İspanya
|11
(+0,215 Q2)
Red Bull
|
Max Verstappen
|
6-0
|
Alexander Albon
|3
|Avusturya
|5
(+0,391 Q3)
|2
|Steiermark (Islak)
|7
(+0,522 Q3)
|7
|Macaristan
|13
(+0,739 Q2)
|3
|Büyük Britanya
|
12
(+0,401 Q2)
|4
|70. Yıl Dönümü GP
|
9
|3
|İspanya
|
6
McLaren
|
Carlos Sainz
|
2-4
|
Lando Norris
|8
(+0,345 Q3)
|Avusturya
|4
|3
|Steiermark (Islak)
|6
(+0,254 Q3)
|9
(+0,061 Q3)
|Macaristan
|8
|7
(+0,183 Q3)
|Büyük Britanya
|5
|13
(+0,198 Q2)
|70. Yıl Dönümü GP
|10
|7
|İspanya
|8
(+0,040 Q3)
Renault
|
Daniel Ricciardo
|
5-1
|
Esteban Ocon
|10
|Avusturya
|14
(+0,620 Q2)
|9
(+0,270 Q3)
|Steiermark (Islak)
|5
|11
|Macaristan
|
14
(+0,081 Q2)
|8
|Büyük Britanya
|
9
|5
|70. Yıl Dönümü GP
|
11
|13
|İspanya
|
15
AlphaTauri
|
Pierre Gasly
|
6-0
|
Daniil Kvyat
|12
|Avusturya
|13
(+0,126 Q2)
|8
|Steiermark (Islak)
|14
(+0,973 Q2)
|10
|Macaristan
|17
(+0,437 Q1)
|11
|Büyük Britanya
|14
(+0,243 Q2)
|7
|70. Yıl Dönümü GP
|16
(+0,728 Q1)
|10
|İspanya
|12
(+0,392 Q2)
Racing Point
|
Sergio Pérez
|
2-2
|
Lance Stroll
|6
|Avusturya
|9
(+0,161 Q3)
|17
(+1,920 Q3)
|Steiermark (Islak)
|13
|4
(+0,168 Q3)
|Macaristan
|3
|4
|İspanya
|5
(+0,107 Q3)
|
Nico Hülkenberg
|
1-1
|
Lance Stroll
|13
(+0,065)
|Büyük Britanya
|6
|3
|70. Yıl Dönümü GP
|6
(+0,346 Q3)
Alfa Romeo
|
Kimi Räikkönen
|
2-4
|
Antonio Giovinazzi
|19
(+0,049 Q1)
|Avusturya
|18
|16
|Steiermark (Islak)
|19
(+0,559 Q1)
|20
(+0,108 Q1)
|Macaristan
|19
|18
(+0,202 Q1)
|Büyük Britanya
|17
|20
(+0,060 Q1)
|70. Yıl Dönümü GP
|19
|14
|İspanya
|20
(+0,900 Q1)
Haas
|
Kevin Magnussen
|
4-2
|
Romain Grosjean
|16
(+0,070 Q1)
|Avusturya
|15
|15
|Steiermark (Islak)
|-
|16
|Macaristan
|18
(+0,255 Q1)
|16
|Büyük Britanya
|19
(+0,485 Q1)
|17
(+0,717 Q1)
|70. Yıl Dönümü GP
|14
|16
|İspanya
|17
(+0,181 Q1)
Williams
|
George Russell
|
6-0
|
Nicholas Latifi
|17
|Avusturya
|20
(+0,590 Q1)
|12
|Steiermark (Islak)
|18
(+1,388 Q1)
|12
|Macaristan
|
15
(+0,846 Q2)
|15
|Büyük Britanya
|
20
|15
|70. Yıl Dönümü GP
|
18
|18
|İspanya
|
19
(+0,433 Q1)
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|İspanya GP
|Alt-etkinlik
|Sıralama
|Lokasyon
|Barcelona-Catalunya Yarış pisti
|Pilotlar
|Alexander Albon , Antonio Giovinazzi , Carlos Sainz Jr. Şimdi al , Charles Leclerc , Daniel Ricciardo Şimdi al , Daniil Kvyat Şimdi al , Esteban Ocon , George Russell , Kevin Magnussen , Kimi Raikkonen Şimdi al , Lance Stroll Şimdi al , Lando Norris , Lewis Hamilton Şimdi al , Max Verstappen Şimdi al , Nicholas Latifi , Nico Hulkenberg Şimdi al , Pierre Gasly , Romain Grosjean Şimdi al , Sebastian Vettel Şimdi al , Sergio Perez Şimdi al , Valtteri Bottas Şimdi al
|Takımlar
|Ferrari Şimdi al , Haas F1 Team , McLaren Şimdi al , Mercedes Şimdi al , Red Bull Racing Şimdi al , Renault F1 Team , AlphaTauri Şimdi al , Williams , Alfa Romeo , Racing Point
|Editör
|Fabien Gaillard
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Takım arkadaşı mücadeleleri: İspanya GP
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