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Formula 1 / İspanya GP İstatistikler

Takım arkadaşı mücadeleleri: İspanya GP

Motorsport.com Türkiye ekibi olarak İspanya GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Takım arkadaşı mücadeleleri: İspanya GP
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Mercedes

Lewis Hamilton

3-3

United Kingdom George Russell
5 Bahrain Bahreyn

9

(+0,978 Q3)

16

(+0,663 Q1)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

6

5

 Australia Avustralya

6

(+0,108 Q3)

13

(+0,381 Q2)

 Italy Emilia Romagna

11

6

 United States Miami

12

(+0,376 Q2)

6

(+0,119 Q3)

 İspanya

4

 

Red Bull

Max Verstappen

5-1

Sergio Pérez
2 Bahrain Bahreyn 4
(+0,240 Q3)

4

(+0,261 Q3)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan 1

2

 Australia Avustralya

3

(+0,086 Q3)

1

 Italy Emilia Romagna

7

(+1,809 Q3)

3

 United States Miami

4

(+0,045 Q3)

2

 İspanya

5

(+0,347 Q3)

 

Ferrari

Carlos Sainz

0-6

Charles Leclerc
3
(+0,129 Q3)		 Bahrain Bahreyn 1

3

(+0,177 Q3)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

2

9

(+1,540 Q3)

 Australia Avustralya

1

10

(Q3'te zaman turu yok, kaza)

 Italy Emilia Romagna

2

2

(+0,190 Q3)

 United States Miami

1

3

(+0,416 Q3)

 İspanya

1

 

McLaren

Lando Norris

5-1

Daniel Ricciardo
13 Bahrain Bahreyn

18

(+0,706 Q1)
11 Saudi Arabia Suudi Arabistan

12

(+0,122 Q2)
4 Australia Avustralya

7

(+0,329 Q3)
3 Italy Emilia Romagna

6

(+0,611 Q3)
8 United States Miami

14

(+0,676 Q2)

11

(+0,186 Q2)

 İspanya

9

 

Alpine

Fernando Alonso

3-3

Esteban Ocon

8

 Bahrain Bahreyn

11

(+0,161 Q2)

7

(+0,079 Q3)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

5

 

10
(Q3'te zaman turu yok, kaza)

 Australia Avustralya

8

5

 Italy Emilia Romagna

19

(+2,140 Q1)

11

 United States Miami

-

(Katılmadı)

17

(+0,163 Q1)

 İspanya

12

 

AlphaTauri

Pierre Gasly

4-2

Japan Yuki Tsunoda
10 Bahrain Bahreyn 16
(+0,654 Q2)
9 Saudi Arabia Suudi Arabistan

20

(Q1'de zaman turu yok)
11 Australia Avustralya

13
(+0,262 Q2)

17

(+0,258 Q1)

 Italy Emilia Romagna

16

7

 United States Miami

9

(+0,242 Q3)

14

(+0,222 Q2)

 İspanya

13

 

Aston Martin

Nico Hülkenberg

1-1

Lance Stroll
17 Bahrain Bahreyn 19
(+0,255 Q1)

18

(+0,284 Q1)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

15

Sebastian Vettel

3-1

Lance Stroll
18 Australia Avustralya

20

(Q1'de zaman turu yok)
9 Italy Emilia Romagna

15

(+8,162 Q2)

13

(+0,218 Q2)

 United States Miami

10

16

 İspanya

18

(+0,464 Q1)

Williams

Nicholas Latifi

1-5

Thailand Alex Albon

20

(+0,908 Q1)

 Bahrain Bahreyn 14

19

(+1,325 Q1, kaza)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

17

19

(+1,237 Q1)

 Australia Avustralya

16

18

 Italy Emilia Romagna

-

(Q1'de zaman turu yok)

19

(+0,059 Q1)

 United States Miami

18

20

(+0,270 Q1)

 İspanya

19

 

Alfa Romeo

Valtteri Bottas

6-0

China Zhou Guanyu
6 Bahrain Bahreyn 15
(+1,826 Q2)
8 Saudi Arabia Suudi Arabistan

13

(+0,415 Q2)
12 Australia Avustralya

14
(+0,659 Q2)
8 Italy Emilia Romagna

14

(+1,242 Q2)
5 United States Miami

17

(+0,175 Q1)
7 İspanya

15

(+1,041 Q2)

 

Haas

Mick Schumacher

2-4

Denmark Kevin Magnussen

12

(+0,537 Q2)

 Bahrain Bahreyn

7

14

(+0,374 Q2, kaza)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

10

15

 Australia Avustralya

17

(+0,150 Q1)

12

(+1,014 Q2)

 Italy Emilia Romagna

4

15

 United States Miami

16

(+0,330 Q1)

10

(+0,686 Q3)

 İspanya

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