Takım arkadaşı mücadeleleri: Hollanda GP
Motorsport.com Türkiye ekibi olarak Hollanda GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.
Mercedes
|
Lewis Hamilton
|
8-7
|
George Russell
|5
|Bahreyn
|
9
(+0,978 Q3)
|
16
(+0,663 Q1)
|Suudi Arabistan
|
6
|
5
|Avustralya
|
6
(+0,108 Q3)
|
13
(+0,381 Q2)
|Emilia-Romagna
|
11
|
6
|Miami
|
12
(+0,376 Q2)
|
6
(+0,119 Q3)
|İspanya
|
4
|
8
(+0,448 Q3)
|Monako
|
6
|
7
(+0,212 Q3)
|Azerbaycan
|
5
|
4
|Kanada
|
8
(+0,666 Q3)
|
5
|Büyük Britanya
|
8
(+0,166 Q3)
|
10
(+7,720 Q3, kaza yaptı)
|Avusturya
|
5
|
4
|Fransa
|
6
(+0,366 Q3)
|
7
(+0,765 Q3, DRS problemi)
|Macaristan
|
1
|
7
|Belçika
|
8
(+0,273 Q3)
|
4
|Hollanda
|
6
(+0,499 Q3)
Red Bull
|
Max Verstappen
|
12-3
|
Sergio Pérez
|2
|Bahreyn
|4
(+0,240 Q3)
|
4
(+0,261 Q3)
|Suudi Arabistan
|1
|
2
|Avustralya
|
3
(+0,086 Q3)
|
1
|Emilia-Romagna
|
7
(+1,809 Q3)
|
3
|Miami
|
4
(+0,045 Q3)
|
2
|İspanya
|
5
(+0,347 Q3)
|
4
(+0,037 Q3)
|Monako
|
3
|
3
(+0,065 Q3)
|Azerbaycan
|
2
|
1
|Kanada
|
13
(+6,269 Q2, kaza yaptı)
|
2
|Büyük Britanya
|
4
(+0,561 Q3)
|
1
|Avusturya
|
4
(+0,420 Q3)
|
2
|Fransa
|
3
(+0,159 Q3)
|
10
|Macaristan
|
11
(+0,813 Q2)
|
1
|Belçika
|
3
(+0,797 Q3)
|
1
|Hollanda
|
5
(+0,735 Q3)
Ferrari
|
Carlos Sainz
|
4-11
|
Charles Leclerc
|3
(+0,129 Q3)
|Bahreyn
|1
|
3
(+0,177 Q3)
|Suudi Arabistan
|
2
|
9
(+1,540 Q3)
|Avustralya
|
1
|
10
(Q3'te zaman turu yok, kaza)
|Emilia-Romagna
|
2
|
2
(+0,190 Q3)
|Miami
|
1
|
3
(+0,416 Q3)
|İspanya
|
1
|
2
(+0,225 Q3)
|Monako
|
1
|
4
(+0,455 Q3)
|Azerbaycan
|
1
|
3
|Kanada
|
15
(+0,227 Q1)
|
1
|Büyük Britanya
|
3
(+0,315 Q3)
|
3
|Avusturya
|
2
(+0,053 Q3)
|
9
(Q3'te turu yok, motor cezası)
|Fransa
|
1
(+0,135 Q2)
|
2
|Macaristan
|
3
(+0,146 Q3)
|
2
|Belçika
|
4
(+0,256 Q3)
|
3
|Hollanda
|
2
(+0,071 Q3)
McLaren
|
Lando Norris
|
13-2
|
Daniel Ricciardo
|13
|Bahreyn
|
18
(+0,706 Q1)
|11
|Suudi Arabistan
|
12
(+0,122 Q2)
|4
|Avustralya
|
7
(+0,329 Q3)
|3
|Emilia-Romagna
|
6
(+0,611 Q3)
|8
|Miami
|
14
(+0,676 Q2)
|
11
(+0,186 Q2)
|İspanya
|
9
|
5
|Monako
|
14
(+0,698 Q2)
|
11
|Azerbaycan
|
12
(+0,176 Q2)
|
14
(+0,430 Q1)
|Kanada
|
9
|
6
|Büyük Britanya
|
14
(+2,534 Q2)
|
15
|Avusturya
|
16
(+0,283 Q1)
|
5
|Fransa
|
11
(+0,145 Q2)
|
4
|Macaristan
|
9
(+0,610 Q3)
|
10
|Belçika
|
11
(+0,164 Q2)
|
7
|Hollanda
|
18
(+0,525 Q1)
Alpine
|
Fernando Alonso
|
8-7
|
Esteban Ocon
|
8
|Bahreyn
|
11
(+0,161 Q2)
|
7
(+0,079 Q3)
|Suudi Arabistan
|
5
|
10
|Avustralya
|
8
|
5
|Emilia-Romagna
|
19
(+2,140 Q1)
|
11
|Miami
|
-
(Katılmadı)
|
17
(+0,163 Q1)
|İspanya
|
12
|
7
|Monako
|
10
(+0,800 Q3)
|
10
|Azerbaycan
|
13
(+0,225 Q2)
|
2
|Kanada
|
7
(+1,585 Q3)
|
7
|Büyük Britanya
|
15
(+2,981 Q2, problème de batterie)
|
9
(+0,377 Q3)
|Avusturya
|
6
|
7
|Fransa
|
12
(+0,417 Q2)
|
6
(+0,060 Q3)
|Macaristan
|
5
|
6
(+0,188 Q3)
|Belçika
|
5
|
13
(+0,008 Q2)
|Hollanda
|
12
AlphaTauri
|
Pierre Gasly
|
9-6
|
Yuki Tsunoda
|10
|Bahreyn
|16
(+0,654 Q2)
|9
|Suudi Arabistan
|
20
(Zaman turu yok)
|11
|Avustralya
|
13
|
17
(+0,258 Q1)
|Emilia-Romagna
|
16
|
7
|Miami
|
9
(+0,242 Q3)
|
14
(+0,222 Q2)
|İspanya
|
13
|
17
(+0,550 Q1)
|Monako
|
11
|
6
|Azerbaycan
|
8
(+0,211 Q3)
|
16
|Kanada
|
20
(+2,083 Q1)
|
11
|Büyük Britanya
|
13
(+0,609 Q2)
|
11
|Avusturya
|
14
(+0,691 Q2)
|
16
(+0,045 Q2)
|Fransa
|
8
|
19
(0,287 Q1)
|Macaristan
|
16
|
12
|Belçika
|
19
(+0,509 Q1)
|
11
(+0,084 Q2)
|Hollanda
|
9
Aston Martin
|
Nico Hülkenberg
|
1-1
|
Lance Stroll
|17
|Bahreyn
|19
(+0,255 Q1)
|
18
(+0,284 Q1)
|Suudi Arabistan
|
15
|
Sebastian Vettel
|
8-5
|
Lance Stroll
|18
|Avustralya
|
20
(Q1'de zaman turu yok)
|9
|Emilia-Romagna
|
15
(+8,162 Q2)
|
13
(+0,218 Q2)
|Miami
|
10
|
16
|İspanya
|
18
(+0,464 Q1)
|
9
|Monako
|
18
(+0,365 Q1)
|
9
|Azerbaycan
|
19
(+2,092 Q1, kaza)
|
17
|Kanada
|
18
(+1,020 Q1)
|
18
|Büyük Britanya
|
20
(+0,764 Q1)
|
20
(+0,236 Q1)
|Avusturya
|
17
|
14
|Fransa
|
17
(+0,170 Q1)
|
18
(+0,068 Q1)
|Macaristan
|
14
|
16
(+0,088 Q1)
|Belçika
|
14
|
19
(+0,823 Q1)
|Hollanda
|
10
Williams
|
Nicholas Latifi
|
2-13
|
Alex Albon
|
20
(+0,908 Q1)
|Bahreyn
|14
|
19
(+1,325 Q1, kaza)
|Suudi Arabistan
|
17
|
19
(+1,237 Q1)
|Avustralya
|
16
|
18
|Emilia-Romagna
|
-
(Q1'de zaman turu yok)
|
19
(+0,059 Q1)
|Miami
|
18
|
20
(+0,270 Q1)
|İspanya
|
19
|
19
(+0,792 Q1)
|Monako
|
16
|
18
(+0,648 Q1)
|Azerbaycan
|
17
|
19
(+1,613 Q1)
|Kanada
|
12
|
10
|Büyük Britanya
|
16
|
19
(+0,487 Q1)
|Avusturya
|
12
|
20
(+0,371 Q1)
|Fransa
|
15
|
20
(+0,314 Q1)
|Macaristan
|
17
|
17
(+0,729 Q1)
|Belçika
|
9
|
20
(+1,658 Q1)
|Hollanda
|
15
Alfa Romeo
|
Valtteri Bottas
|
10-5
|
Zhou Guanyu
|6
|Bahreyn
|15
(+1,826 Q2)
|8
|Suudi Arabistan
|
13
(+0,415 Q2)
|12
|Avustralya
|
14
|8
|Emilia-Romagna
|
14
(+1,242 Q2)
|5
|Miami
|
17
(+0,175 Q1)
|7
|İspanya
|
15
(+1,041 Q2)
|12
|Monako
|
20
(+2,065 Q1)
|
15
(+0,654 Q2)
|Azerbaycan
|
14
|
11
(+0,672 Q2)
|Kanada
|
10
|
12
(+1,592 Q2)
|Büyük Britanya
|
9
|
13
|Avusturya
|
18
(+0,459 Q1)
|
13
|Fransa
|
18
(+0,640 Q1)
|
8
|Macaristan
|
12
(+0,128 Q2)
|
20
(+1,688 Q1)
|Belçika
|
13
|
16
(+0,135 Q1)
|Hollanda
|
14
Haas
|
Mick Schumacher
|
4-11
|
Kevin Magnussen
|
12
(+0,537 Q2)
|Bahreyn
|
7
|
14
(+0,374 Q2, accident)
|Suudi Arabistan
|
10
|
15
|Avustralya
|
17
(+0,150 Q1)
|
12
(+1,014 Q2)
|Emilia-Romagna
|
4
|
15
|Miami
|
16
(+0,330 Q1)
|
10
(+0,686 Q3)
|İspanya
|
8
|
15
(+0,160 Q2)
|Monako
|
13
|
20
(+1,132 Q1)
|Azerbaycan
|
16
|
6
(+0.396 Q3)
|Kanada
|
5
|
19
(+0,549 Q1)
|Büyük Britanya
|
17
|
8
(+0,132 Q3)
|Avusturya
|
7
|
19
(+0,945 Q1)
|Fransa
|
10
(Q3'te turu yok, motor cezası)
|
15
(+0,477 Q2)
|Macaristan
|
13
|
15
|Belçika
|
18
(+0,215 Q1)
|
8
|Hollanda
|
17
(+0,300 Q1)
Pilotlarıyla yaşadığı sorunlarda Alpine suçu kendisinde aramalı
Verstappen: "Daha eksiksiz bir aracımız var"
Son Haberler
Verstappen: "Mercedes'in Zandvoort'ta tek pit stop yapabilmesi şaşırtıcı"
Max Verstappen, Mercedes'in hızına ve Formula 1 Hollanda Grand Prix'sinde zafere ulaşmak için tek pit stop strateji uygulayabilmesine şaşırdığını kabul etti.
Red Bull, Hollanda'da sezonun en hızlı pit stopuna imza attı
Zandvoort'ta gerçekleştirilen yarışta en hızlı pit stop, bu yıl birden fazla kez olduğu gibi Red Bull'dan geldi.
Villeneuve, Alpine ile Monza'da F1 testine çıkacak
Jacques Villeneuve İtalya GP'den sonraki çarşamba günü, Alpine'in 2021 F1 aracını Monza'da test edecek.
Domenicali, Herta için kuralların gevşetilmesini istemiyor
Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, Colton Herta'nın F1'de yarışabilmesi için kuralları gevşetmek istemiyor.