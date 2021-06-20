Takım arkadaşı mücadeleleri: Fransa GP
Motorsport.com Türkiye ekibi olarak Fransa GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.
Mercedes
|
Lewis Hamilton
|
5-2
|
Valtteri Bottas
|2
|Bahreyn
|
3
(+0,201 Q3)
|1
|Emilia Romagna
|
8
(+0,487 Q3)
|2
(+0,007 Q3)
|Portekiz
|
1
|1
|İspanya
|
3
(+0,132 Q3)
|
7
(+0,494 Q3)
|Monako
|
3
|
2
|Azerbaycan
|
10
(+1,209 Q3)
|
2
|Fransa
|
3
(+0,128 Q3)
Red Bull
|
Max Verstappen
|
6-1
|
Sergio Pérez
|1
|Bahreyn
|11
(+0,341 Q2)
|
3
(+0,052 Q3)
|Emilia Romagna
|2
|
3
|Portekiz
|
4
(+0,144 Q3)
|
2
|İspanya
|
8
(+0,924 Q3)
|
2
|Monako
|
9
(+0,997 Q3)
|
3
|Azerbaycan
|
7
(+0,354 Q3)
|
1
|Fransa
|
4
(+0,455 Q3)
McLaren
|
Daniel Ricciardo
|
3-4
|
Lando Norris
|6
|Bahreyn
|
7
(+0,047 Q3)
|6
|Emilia Romagna
|
7
(+0,049 Q3)
|
16
(+1,045 Q1)
|Portekiz
|
7
|
7
|İspanya
|
9
(+0,388 Q3)
|
12
(+0,567 Q2)
|Monako
|
5
|
13
(+0,745 Q2)
|Azerbaycan
|
6
|
10
(+0,130 Q3)
|Fransa
|
8
Aston Martin
|
Lance Stroll
|
3-4
|
Sebastian Vettel
|10
|Bahreyn
|18
(+0,795 Q1)
|10
|Emilia Romagna
|
13
(+0,256 Q2)
|
17
(+0,510 Q1)
|Portekiz
|
10
|
11
|İspanya
|
13
(+0,105 Q2)
|
13
(+0,291, Q2)
|Monako
|
8
|
19
|Azerbaycan
|
11
|
19
(Zaman turu kaydedemedi)
|Fransa
|
12
Alpine
|
Esteban Ocon
|
4-3
|
Fernando Alonso
|
16
(+0,861 Q1)
|Bahreyn
|9
|9
|Emilia Romagna
|
15
(+0,476 Q2)
|6
|Portekiz
|
13
(+0,870 Q2)
|5
|İspanya
|
10
(+0,567 Q3)
|11
|Monako
|
17
(+0,465 Q1)
|
12
(+0,078 Q2)
|Azerbaycan
|
10
|
11
(+0,187 Q2)
|Fransa
|
9
Ferrari
|
Charles Leclerc
|
5-2
|
Carlos Sainz
|4
|Bahreyn
|8
(+0,537 Q3)
|4
|Emilia Romagna
|
11
(+0,391 Q2)
|
8
(+0,267 Q3)
|Portekiz
|
5
|
4
|İspanya
|
6
(+0,110 Q3)
|
1
|Monako
|
4
(+0,377 Q3)
|
1
|Azerbaycan
|
5
|
7
(+0,147 Q3)
|Fransa
|
5
AlphaTauri
|
Pierre Gasly
|
7-0
|
Yuki Tsunoda
|5
|Bahreyn
|13
(+0,690 Q2)
|5
|Emilia Romagna
|
20
(Kaza yaptı)
|9
|Portekiz
|
14
(+0,411 Q2)
|12
|İspanya
|
16
(+0,366 Q1)
|6
|Monako
|
16
(+0,536 Q1)
|4
|Azerbaycan
|
8
|6
|Fransa
|
20
(Kaza yaptı)
Alfa Romeo
|
Kimi Räikkönen
|
2-5
|
Antonio Giovinazzi
|14
(+0,530 Q2)
|Bahreyn
|12
|16
|Emilia Romagna
|
17
(+0,148 Q1)
|
15
(+0,703 Q2)
|Portekiz
|
12
|
17
(+0,368 Q1)
|İspanya
|
14
|
14
(+0,233 Q2)
|Monako
|
10
|
14
|Azerbaycan
|
20
|
17
(+0,632 Q1)
|Fransa
|
13
Haas
|
Mick Schumacher
|
6-1
|
Nikita Mazepin
|19
|Bahreyn
|
20
(+0,824 Q1)
|18
|Emilia Romagna
|
19
(+0,518 Q1)
|19
|Portekiz
|
20
(+0,460 Q1)
|18
|İspanya
|
20
(+0,690 Q1)
|
20
(Katılamadı)
|Monako
|
19
|
17
|Azerbaycan
|
18
(+0,080 Q1)
|
15
|Fransa
|
18
(+0,612 Q1)
Williams
|
George Russell
|
7-0
|
Nicholas Latifi
|15
|Bahreyn
|17
(+0,620 Q1)
|12
|Emilia Romagna
|
14
(+0,332 Q2)
|11
|Portekiz
|
18
(+0,488 Q1)
|15
|İspanya
|
19
(+0,774 Q1)
|15
|Monako
|
18
(+0,350 Q1)
|15
|Azerbaycan
|
16
(+0,400 Q1)
|14
|Fransa
|
16
(+0,002 Q1)
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