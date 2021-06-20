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Formula 1 / Fransa GP İstatistikler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Fransa GP

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Motorsport.com Türkiye ekibi olarak Fransa GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.

Takım arkadaşı mücadeleleri: Fransa GP

Mercedes

Lewis Hamilton

5-2

Valtteri Bottas
2 Bahrain Bahreyn

3

(+0,201 Q3)
1 Italy Emilia Romagna

8

(+0,487 Q3)
2
(+0,007 Q3)		 Portugal Portekiz

1
1 İspanya

3

(+0,132 Q3)

7

(+0,494 Q3)

 Monako

3

2

 Azerbaijan Azerbaycan

10

(+1,209 Q3)

2

 France Fransa

3

(+0,128 Q3)

 

Red Bull

Max Verstappen

6-1

Sergio Pérez
1 Bahrain Bahreyn 11
(+0,341 Q2)

3

(+0,052 Q3)

 Italy Emilia Romagna 2

3

 Portugal Portekiz

4

(+0,144 Q3)

2

 İspanya

8

(+0,924 Q3)

2

 Monako

9

(+0,997 Q3)

3

 Azerbaijan Azerbaycan

7

(+0,354 Q3)

1

 France Fransa

4

(+0,455 Q3)

 

McLaren

Daniel Ricciardo

3-4

Lando Norris
6 Bahrain Bahreyn

7

(+0,047 Q3)
6 Italy Emilia Romagna

7

(+0,049 Q3)

16

(+1,045 Q1)

 Portugal Portekiz

7

7

 İspanya

9

(+0,388 Q3)

12

(+0,567 Q2)

 Monako

5

13

(+0,745 Q2)

 Azerbaijan Azerbaycan

6

10

(+0,130 Q3)

 France Fransa

8

 

Aston Martin

Lance Stroll

3-4

Sebastian Vettel
10 Bahrain Bahreyn 18
(+0,795 Q1)
10 Italy Emilia Romagna

13

(+0,256 Q2)

17

(+0,510 Q1)

 Portugal Portekiz

10

11

 İspanya

13

(+0,105 Q2)

13

(+0,291, Q2)

 Monako

8

19
(Kaza yaptı)

 Azerbaijan Azerbaycan

11

19

(Zaman turu kaydedemedi)

 France Fransa

12

 

Alpine

Esteban Ocon

4-3

Fernando Alonso

16

(+0,861 Q1)

 Bahrain Bahreyn 9
9 Italy Emilia Romagna

15

(+0,476 Q2)
6 Portugal Portekiz

13

(+0,870 Q2)
5 İspanya

10

(+0,567 Q3)
11 Monako

17

(+0,465 Q1)

12

(+0,078 Q2)

 Azerbaijan Azerbaycan

10

11

(+0,187 Q2)

 France Fransa

9

 

Ferrari

Charles Leclerc

5-2

Carlos Sainz
4 Bahrain Bahreyn 8
(+0,537 Q3)
4 Italy Emilia Romagna

11

(+0,391 Q2)

8

(+0,267 Q3)

 Portugal Portekiz

5

4

 İspanya

6

(+0,110 Q3)

1

 Monako

4

(+0,377 Q3)

1

 Azerbaijan Azerbaycan

5
(+0,358 Q3)

7

(+0,147 Q3)

 France Fransa

5

 

AlphaTauri

Pierre Gasly

7-0

Japan Yuki Tsunoda
5 Bahrain Bahreyn 13
(+0,690 Q2)
5 Italy Emilia Romagna

20

(Kaza yaptı)
9 Portugal Portekiz

14

(+0,411 Q2)
12 İspanya

16

(+0,366 Q1)
6 Monako

16

(+0,536 Q1)
4 Azerbaijan Azerbaycan

8
(+0,646 Q3)
6 France Fransa

20

(Kaza yaptı)

 

Alfa Romeo

Kimi Räikkönen

2-5

Italy Antonio Giovinazzi
14
(+0,530 Q2)		 Bahrain Bahreyn 12
16 Italy Emilia Romagna

17

(+0,148 Q1)

15

(+0,703 Q2)

 Portugal Portekiz

12

17

(+0,368 Q1)

 İspanya

14

14

(+0,233 Q2)

 Monako

10

14

 Azerbaijan Azerbaycan

20
(Kaza yaptı)

17

(+0,632 Q1)

 France Fransa

13

 

Haas

Mick Schumacher

6-1

Russian Federation Nikita Mazepin
19 Bahrain Bahreyn

20

(+0,824 Q1)
18 Italy Emilia Romagna

19

(+0,518 Q1)
19 Portugal Portekiz

20

(+0,460 Q1)
18 İspanya

20

(+0,690 Q1)

20

(Katılamadı)

 Monako

19

17

 Azerbaijan Azerbaycan

18

(+0,080 Q1)

15

 France Fransa

18

(+0,612 Q1)

 

Williams

United Kingdom George Russell

7-0

Nicholas Latifi
15 Bahrain Bahreyn 17
(+0,620 Q1)
12 Italy Emilia Romagna

14

(+0,332 Q2)
11 Portugal Portekiz

18

(+0,488 Q1)
15 İspanya

19

(+0,774 Q1)
15 Monako

18

(+0,350 Q1)
15 Azerbaijan Azerbaycan

16

(+0,400 Q1)
14 France Fransa

16

(+0,002 Q1)
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