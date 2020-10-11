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Formula 1 / Eifel GP / İstatistikler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Eifel GP

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Takım arkadaşı mücadeleleri: Eifel GP
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Motorsport.com Türkiye ekibi olarak Eifel GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.

 

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Mercedes 

 

 Lewis Hamilton

8-3

 

 Valtteri Bottas
2
(+0,012 Q3)		 Austria Avusturya 1
1 Austria Steiermak (ıslak) 4
(+1,428 Q3)
1 Hungary Macaristan 2
(+0,107 Q3)
1 United Kingdom Büyük Britanya

2

(+0,313 Q3)
2
(+0,063 Q3)		 United Kingdom 70. Yıl Dönümü

1
1 Spain İspanya

2
(+0,059 Q3)
1 Belgium Belçika

2

(+0,511 Q3)
1 Italy İtalya

2
(+0,069 Q3)
1 Italy Toskana

2

(+0,059 Q3)
1 Russian Federation Rusya

3

(+0,652 Q3)
2
(+0,256 Q3)		 Germany Eifel

1

 

Ferrari 

 

 Charles Leclerc

9-2

 

 Sebastian Vettel
7 Austria Avusturya 11
(+0,165 Q2)
11
(+0,083 Q2)		 Austria Steiermak (ıslak) 10
6
(+0,043 Q3)		 Hungary Macaristan 5
4 United Kingdom Büyük Britanya 10
(+0,912 Q3)
8 United Kingdom 70. Yıl Dönümü 12
(+0,369 Q2)
9 Spain İspanya 11
(+0,215 Q2)
13 Belgium Belçika

14

(+0,265 Q2)
13 Italy İtalya

17
(+0,708 Q1)
5 Italy Toskana

14

(+0,534 Q2)
11 Russian Federation Rusya

15
(+0,370 Q2)
4 Germany Eifel

11
(+0,498 Q2)

 

Red Bull 

 

 Max Verstappen

11-0

 

Thailand Alexander Albon
3 Austria Avusturya 5
(+0,391 Q3)
2 Austria Steiermak (ıslak) 7
(+0,522 Q3)
7 Hungary Macaristan 13
(+0,739 Q2)
3 United Kingdom Büyük Britanya

12

(+0,401 Q2)
4 United Kingdom 70. Yıl Dönümü

9
(+0,493 Q2)
3 Spain İspanya

6
(+0,737 Q3)
3 Belgium Belçika

5

(+0,486 Q3)
5 Italy İtalya

9
(+0,295 Q3)
3 Italy Toskana

4

(+0,445 Q3)
2 Russian Federation Rusya

10
(+1,141 Q3)
3 Germany Eifel

5
(+0,485 Q3)

 

McLaren 

 

 Carlos Sainz

6-5

 

 Lando Norris
8
(+0,345 Q3)		 Austria Avusturya 4
3 Austria Steiermak (ıslak) 6
(+0,254 Q3)
9
(+0,061 Q3)		 Hungary Macaristan 8
7
(+0,183 Q3)		 United Kingdom Büyük Britanya 5
13
(+0,198 Q2)		 United Kingdom 70. Yıl Dönümü 10
7 Spain İspanya 8
(+0,040 Q3)
7 Belgium Belçika

10

(+0,219 Q3)
3 Italy İtalya

6
(+0,125 Q3)
9 Italy Toskana

11

(+0,118 Q2)
6 Russian Federation Rusya

8
(+0,297 Q3)
10
(+0,251 Q3)		 Germany Eifel

8

 

Renault 

 

 Daniel Ricciardo

10-1

 

 Esteban Ocon
10 Austria Avusturya 14
(+0,620 Q2)
9
(+0,270 Q3)		 Austria Steiermak (ıslak) 5
11 Hungary Macaristan

14

(+0,081 Q2)
8 United Kingdom Büyük Britanya

9
(+0,200 Q3)
5 United Kingdom 70. Yıl Dönümü

11
(+0,375 Q2)
13 Spain İspanya

15
(+0,369 Q2)
4 Belgium Belçika

6

(+0,335 Q3)
7 Italy İtalya

12
(+0,203 Q2)
8 Italy Toskana

10

(Q3'te turu yok, +0,054 Q2)
5 Russian Federation Rusya

7
(+0,260 Q3)
6 Germany Eifel 7
(+0,019 Q3)

 

AlphaTauri 

 

 Pierre Gasly

9-2

 

Russian Federation Daniil Kvyat
12 Austria Avusturya 13
(+0,126 Q2)
8 Austria Steiermak (ıslak) 14
(+0,973 Q2)
10 Hungary Macaristan 17
(+0,437 Q1)
11 United Kingdom Büyük Britanya 14
(+0,243 Q2)
7 United Kingdom 70. Yıl Dönümü 16
(+0,728 Q1)
10 Spain İspanya 12
(+0,392 Q2)
12
(+0,015 Q2)		 Belgium Belçika 11
10 Italy İtalya 11
(+0,260 Q2)

16

(+0,197 Q1)

 Italy Toskana 12

9

 Russian Federation Rusya 12
(+0,110 Q2)

12

 Germany Eifel 13
(+0,072 Q2)

 

Racing Point 

 

 Sergio Pérez

6-2

 

 Lance Stroll
6 Austria Avusturya 9
(+0,161 Q3)
17
(+1,920 Q3)		 Austria Steiermak (ıslak) 13
4
(+0,168 Q3)		 Hungary Macaristan 3
4 Spain İspanya 5
(+0,107 Q3)
8 Belgium Belçika

9

(+0,071 Q3)
4 Italy İtalya

8
(+0,329 Q3)
6 Italy Toskana

7

(+0,045 Q3)
4 Russian Federation Rusya

13
(+0,326 Q2)

 

Nico Hülkenberg

1-1

 

 Lance Stroll
13
(+0,065 Q2)		 United Kingdom Büyük Britanya 6
3 United Kingdom 70. Yıl Dönümü 6
(+0,346 Q3)

 

 Sergio Pérez

1-0

 

Nico Hülkenberg
9 Germany Eifel 20
(+0,901 Q1)

Alfa Romeo 

 

 Kimi Räikkönen

5-6

 

Italy Antonio Giovinazzi
19
(+0,049 Q1)		 Austria Avusturya 18
16 Austria Steiermak (ıslak) 19
(+0,559 Q1)
20
(+0,108 Q1)		 Hungary Macaristan 19
18
(+0,202 Q1)		 United Kingdom Büyük Britanya 17
20
(+0,060 Q1)		 United Kingdom 70. Yıl Dönümü 19
14 Spain İspanya 20
(+0,900 Q1)
16 Belgium Belçika

18

(+0,207 Q1)
14 Italy İtalya

18
(+0,196 Q1)
13 Italy Toskana

17

(+0,161 Q1)
20
(+0,673 Q1)		 Russian Federation Rusya

17
19
(+0,385 Q1)		 Germany Eifel

14

 

Haas 

 

 Kevin Magnussen

6-5

 

 Romain Grosjean
16
(+0,070 Q1)		 Austria Avusturya 15
15 Austria Steiermak (ıslak) -
(Q1'de sorun yaşadı)
16 Hungary Macaristan 18
(+0,255 Q1)
16 United Kingdom Büyük Britanya 19
(+0,485 Q1)
17
(+0,717 Q1)		 United Kingdom 70. Yıl Dönümü 14
16 Spain İspanya 17
(+0,181 Q1)

20

(+0,476 Q1)

 Belgium Belçika 17

15

 Italy İtalya 16
(+0,270 Q1)

20

(+0,279 Q1)

 Italy Toskana 15

18

(+0,089 Q1)

 Russian Federation Rusya 16

15

 Germany Eifel 16
(+0,321 Q1)

 

Williams 

 

United Kingdom George Russell

11-0

 

 Nicholas Latifi
17 Austria Avusturya 20
(+0,590 Q1)
12 Austria Steiermak (ıslak) 18
(+1,388 Q1)
12 Hungary Macaristan

15

(+0,846 Q2)
15 United Kingdom Büyük Britanya

20
(+0,973 Q1)
15 United Kingdom 70. Yıl Dönümü

18
(+0,673 Q1)
18 Spain İspanya

19

(+0,433 Q1)
15 Belgium Belçika

19

(+0,508 Q1)
19 Italy İtalya

20
(+0,130 Q1)
18 Italy Toskana

19

(+0,088 Q1)
14 Russian Federation Rusya

19
(+1,046 Q1)
17 Germany Eifel

18
(+0,248 Q1)

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Eifel GP
Alt-etkinlik QU
Lokasyon Nürburgring
Pilotlar Alexander Albon , Antonio Giovinazzi , Carlos Sainz Jr. , Charles Leclerc , Daniel Ricciardo , Daniil Kvyat , Esteban Ocon , George Russell , Kevin Magnussen , Kimi Raikkonen , Lance Stroll , Lando Norris , Lewis Hamilton , Max Verstappen , Nicholas Latifi , Nico Hulkenberg , Pierre Gasly , Romain Grosjean , Sebastian Vettel , Sergio Perez , Valtteri Bottas
Takımlar Ferrari , Haas F1 Team , McLaren , Mercedes , Red Bull Racing , Renault F1 Team , AlphaTauri , Williams , Alfa Romeo , Racing Point
Editör Fabien Gaillard

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