Takım arkadaşı mücadeleleri: Eifel GP
Motorsport.com Türkiye ekibi olarak Eifel GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.
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Mercedes
|
Lewis Hamilton
|
8-3
|
Valtteri Bottas
|2
(+0,012 Q3)
|Avusturya
|1
|1
|Steiermak (ıslak)
|4
(+1,428 Q3)
|1
|Macaristan
|2
(+0,107 Q3)
|1
|Büyük Britanya
|
2
(+0,313 Q3)
|2
(+0,063 Q3)
|70. Yıl Dönümü
|
1
|1
|İspanya
|
2
|1
|Belçika
|
2
(+0,511 Q3)
|1
|İtalya
|
2
|1
|Toskana
|
2
(+0,059 Q3)
|1
|Rusya
|
3
(+0,652 Q3)
|2
(+0,256 Q3)
|Eifel
|
1
Ferrari
|
Charles Leclerc
|
9-2
|
Sebastian Vettel
|7
|Avusturya
|11
(+0,165 Q2)
|11
(+0,083 Q2)
|Steiermak (ıslak)
|10
|6
(+0,043 Q3)
|Macaristan
|5
|4
|Büyük Britanya
|10
(+0,912 Q3)
|8
|70. Yıl Dönümü
|12
(+0,369 Q2)
|9
|İspanya
|11
(+0,215 Q2)
|13
|Belçika
|
14
(+0,265 Q2)
|13
|İtalya
|
17
|5
|Toskana
|
14
(+0,534 Q2)
|11
|Rusya
|
15
|4
|Eifel
|
11
Red Bull
|
Max Verstappen
|
11-0
|
Alexander Albon
|3
|Avusturya
|5
(+0,391 Q3)
|2
|Steiermak (ıslak)
|7
(+0,522 Q3)
|7
|Macaristan
|13
(+0,739 Q2)
|3
|Büyük Britanya
|
12
(+0,401 Q2)
|4
|70. Yıl Dönümü
|
9
|3
|İspanya
|
6
|3
|Belçika
|
5
(+0,486 Q3)
|5
|İtalya
|
9
|3
|Toskana
|
4
(+0,445 Q3)
|2
|Rusya
|
10
|3
|Eifel
|
5
McLaren
|
Carlos Sainz
|
6-5
|
Lando Norris
|8
(+0,345 Q3)
|Avusturya
|4
|3
|Steiermak (ıslak)
|6
(+0,254 Q3)
|9
(+0,061 Q3)
|Macaristan
|8
|7
(+0,183 Q3)
|Büyük Britanya
|5
|13
(+0,198 Q2)
|70. Yıl Dönümü
|10
|7
|İspanya
|8
(+0,040 Q3)
|7
|Belçika
|
10
(+0,219 Q3)
|3
|İtalya
|
6
|9
|Toskana
|
11
(+0,118 Q2)
|6
|Rusya
|
8
|10
(+0,251 Q3)
|Eifel
|
8
Renault
|
Daniel Ricciardo
|
10-1
|
Esteban Ocon
|10
|Avusturya
|14
(+0,620 Q2)
|9
(+0,270 Q3)
|Steiermak (ıslak)
|5
|11
|Macaristan
|
14
(+0,081 Q2)
|8
|Büyük Britanya
|
9
|5
|70. Yıl Dönümü
|
11
|13
|İspanya
|
15
|4
|Belçika
|
6
(+0,335 Q3)
|7
|İtalya
|
12
|8
|Toskana
|
10
(Q3'te turu yok, +0,054 Q2)
|5
|Rusya
|
7
|6
|Eifel
|7
(+0,019 Q3)
AlphaTauri
|
Pierre Gasly
|
9-2
|
Daniil Kvyat
|12
|Avusturya
|13
(+0,126 Q2)
|8
|Steiermak (ıslak)
|14
(+0,973 Q2)
|10
|Macaristan
|17
(+0,437 Q1)
|11
|Büyük Britanya
|14
(+0,243 Q2)
|7
|70. Yıl Dönümü
|16
(+0,728 Q1)
|10
|İspanya
|12
(+0,392 Q2)
|12
(+0,015 Q2)
|Belçika
|11
|10
|İtalya
|11
(+0,260 Q2)
|
16
(+0,197 Q1)
|Toskana
|12
|
9
|Rusya
|12
(+0,110 Q2)
|
12
|Eifel
|13
(+0,072 Q2)
Racing Point
|
Sergio Pérez
|
6-2
|
Lance Stroll
|6
|Avusturya
|9
(+0,161 Q3)
|17
(+1,920 Q3)
|Steiermak (ıslak)
|13
|4
(+0,168 Q3)
|Macaristan
|3
|4
|İspanya
|5
(+0,107 Q3)
|8
|Belçika
|
9
(+0,071 Q3)
|4
|İtalya
|
8
|6
|Toskana
|
7
(+0,045 Q3)
|4
|Rusya
|
13
|
Nico Hülkenberg
|
1-1
|
Lance Stroll
|13
(+0,065 Q2)
|Büyük Britanya
|6
|3
|70. Yıl Dönümü
|6
(+0,346 Q3)
|
Sergio Pérez
|
1-0
|
Nico Hülkenberg
|9
|Eifel
|20
(+0,901 Q1)
Alfa Romeo
|
Kimi Räikkönen
|
5-6
|
Antonio Giovinazzi
|19
(+0,049 Q1)
|Avusturya
|18
|16
|Steiermak (ıslak)
|19
(+0,559 Q1)
|20
(+0,108 Q1)
|Macaristan
|19
|18
(+0,202 Q1)
|Büyük Britanya
|17
|20
(+0,060 Q1)
|70. Yıl Dönümü
|19
|14
|İspanya
|20
(+0,900 Q1)
|16
|Belçika
|
18
(+0,207 Q1)
|14
|İtalya
|
18
|13
|Toskana
|
17
(+0,161 Q1)
|20
(+0,673 Q1)
|Rusya
|
17
|19
(+0,385 Q1)
|Eifel
|
14
Haas
|
Kevin Magnussen
|
6-5
|
Romain Grosjean
|16
(+0,070 Q1)
|Avusturya
|15
|15
|Steiermak (ıslak)
|-
(Q1'de sorun yaşadı)
|16
|Macaristan
|18
(+0,255 Q1)
|16
|Büyük Britanya
|19
(+0,485 Q1)
|17
(+0,717 Q1)
|70. Yıl Dönümü
|14
|16
|İspanya
|17
(+0,181 Q1)
|
20
(+0,476 Q1)
|Belçika
|17
|
15
|İtalya
|16
(+0,270 Q1)
|
20
(+0,279 Q1)
|Toskana
|15
|
18
(+0,089 Q1)
|Rusya
|16
|
15
|Eifel
|16
(+0,321 Q1)
Williams
|
George Russell
|
11-0
|
Nicholas Latifi
|17
|Avusturya
|20
(+0,590 Q1)
|12
|Steiermak (ıslak)
|18
(+1,388 Q1)
|12
|Macaristan
|
15
(+0,846 Q2)
|15
|Büyük Britanya
|
20
|15
|70. Yıl Dönümü
|
18
|18
|İspanya
|
19
(+0,433 Q1)
|15
|Belçika
|
19
(+0,508 Q1)
|19
|İtalya
|
20
|18
|Toskana
|
19
(+0,088 Q1)
|14
|Rusya
|
19
|17
|Eifel
|
18
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Eifel GP
|Alt-etkinlik
|QU
|Lokasyon
|Nürburgring
|Pilotlar
|Alexander Albon , Antonio Giovinazzi , Carlos Sainz Jr. , Charles Leclerc , Daniel Ricciardo , Daniil Kvyat , Esteban Ocon , George Russell , Kevin Magnussen , Kimi Raikkonen , Lance Stroll , Lando Norris , Lewis Hamilton , Max Verstappen , Nicholas Latifi , Nico Hulkenberg , Pierre Gasly , Romain Grosjean , Sebastian Vettel , Sergio Perez , Valtteri Bottas
|Takımlar
|Ferrari , Haas F1 Team , McLaren , Mercedes , Red Bull Racing , Renault F1 Team , AlphaTauri , Williams , Alfa Romeo , Racing Point
|Editör
|Fabien Gaillard