Takım arkadaşı mücadeleleri: Azerbaycan GP
Motorsport.com Türkiye ekibi olarak Azerbaycan GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.
Mercedes
|
Lewis Hamilton
|
3-5
|
George Russell
|5
|Bahreyn
|
9
(+0,978 Q3)
|
16
(+0,663 Q1)
|Suudi Arabistan
|
6
|
5
|Avustralya
|
6
(+0,108 Q3)
|
13
(+0,381 Q2)
|Emilia Romagna
|
11
|
6
|Miami
|
12
(+0,376 Q2)
|
6
(+0,119 Q3)
|İspanya
|
4
|
8
(+0,448 Q3)
|Monako
|
6
|
7
(+0,212 Q3)
|Azerbaycan
|
5
Red Bull
|
Max Verstappen
|
5-3
|
Sergio Pérez
|2
|Bahreyn
|4
(+0,240 Q3)
|
4
(+0,261 Q3)
|Suudi Arabistan
|1
|
2
|Avustralya
|
3
(+0,086 Q3)
|
1
|Emilia Romagna
|
7
(+1,809 Q3)
|
3
|Miami
|
4
(+0,045 Q3)
|
2
|İspanya
|
5
(+0,347 Q3)
|
4
(+0,037 Q3)
|Monako
|
3
|
3
(+0,065 Q3)
|Azerbaycan
|
2
Ferrari
|
Carlos Sainz
|
0-8
|
Charles Leclerc
|3
(+0,129 Q3)
|Bahreyn
|1
|
3
(+0,177 Q3)
|Suudi Arabistan
|
2
|
9
(+1,540 Q3)
|Avustralya
|
1
|
10(Q3'te zaman turu yok, kaza)
|Emilia Romagna
|
2
|
2
(+0,190 Q3)
|Miami
|
1
|
3
(+0,416 Q3)
|İspanya
|
1
|
2
(+0,225 Q3)
|Monako
|
1
|
4
(+0,455 Q3)
|Azerbaycan
|
1
McLaren
|
Lando Norris
|
7-1
|
Daniel Ricciardo
|13
|Bahreyn
|
18
(+0,706 Q1)
|11
|Suudi Arabistan
|
12
(+0,122 Q2)
|4
|Avustralya
|
7
(+0,329 Q3)
|3
|Emilia Romagna
|
6
(+0,611 Q3)
|8
|Miami
|
14
(+0,676 Q2)
|
11
(+0,186 Q2)
|İspanya
|
9
|
5
|Monako
|
14
(+0,698 Q2)
|
11
|Azerbaycan
|
12
(+0,176 Q2)
Alpine
|
Fernando Alonso
|
5-3
|
Esteban Ocon
|
8
|Bahreyn
|
11
(+0,161 Q2)
|
7
(+0,079 Q3)
|Suudi Arabistan
|
5
|
10
|Avustralya
|
8
|
5
|Emilia Romagna
|
19
(+2,140 Q1)
|
11
|Miami
|
-
(Zaman yok)
|
17
(+0,163 Q1)
|İspanya
|
12
|
7
|Monako
|
10
(+0,800 Q3)
|
10
|Azerbaycan
|
13
(+0,225 Q2)
AlphaTauri
|
Pierre Gasly
|
5-3
|
Yuki Tsunoda
|10
|Bahreyn
|16
(+0,654 Q2)
|9
|Suudi Arabistan
|
20
(Q1'de zaman turu yok)
|11
|Avustralya
|
13
|
17
(+0,258 Q1)
|Emilia Romagna
|
16
|
7
|Miami
|
9
(+0,242 Q3)
|
14
(+0,222 Q2)
|İspanya
|
13
|
17
(+0,550 Q1)
|Monako
|
11
|
6
|Azerbaycan
|
8
(+0,211 Q3)
Aston Martin
|
Nico Hülkenberg
|
1-1
|
Lance Stroll
|17
|Bahreyn
|19
(+0,255 Q1)
|
18
(+0,284 Q1)
|Suudi Arabistan
|
15
|
Sebastian Vettel
|
5-1
|
Lance Stroll
|18
|Avustralya
|
20
(Q1'de zaman turu yok)
|9
|Emilia Romagna
|
15
(+8,162 Q2)
|
13
(+0,218 Q2)
|Miami
|
10
|
16
|İspanya
|
18
(+0,464 Q1)
|
9
|Monako
|
18
(+0,365 Q1)
|
9
|Azerbaycan
|
19
(+2,092 Q1, kaza)
Williams
|
Nicholas Latifi
|
1-7
|
Alex Albon
|
20
(+0,908 Q1)
|Bahreyn
|14
|
19
(+1,325 Q1, kaza)
|Suudi Arabistan
|
17
|
19
(+1,237 Q1)
|Avustralya
|
16
|
18
|Emilia Romagna
|
-
(Q1'de zaman turu yok)
|
19
(+0,059 Q1)
|Miami
|
18
|
20
(+0,270 Q1)
|İspanya
|
19
|
19
(+0,792 Q1)
|Monako
|
16
|
18
(+0,648 Q1)
|Azerbaycan
|
17
Alfa Romeo
|
Valtteri Bottas
|
7-1
|
Zhou Guanyu
|6
|Bahreyn
|15
(+1,826 Q2)
|8
|Suudi Arabistan
|
13
(+0,415 Q2)
|12
|Avustralya
|
14
|8
|Emilia Romagna
|
14
(+1,242 Q2)
|5
|Miami
|
17
(+0,175 Q1)
|7
|İspanya
|
15
(+1,041 Q2)
|12
|Monako
|
20
(+2,065 Q1)
|
15
(+0,654 Q2)
|Azerbaycan
|
14
Haas
|
Mick Schumacher
|
2-6
|
Kevin Magnussen
|
12
(+0,537 Q2)
|Bahreyn
|
7
|
14
(+0,374 Q2, kaza)
|Suudi Arabistan
|
10
|
15
|Avustralya
|
17
(+0,150 Q1)
|
12
(+1,014 Q2)
|Emilia Romagna
|
4
|
15
|Miami
|
16
(+0,330 Q1)
|
10
(+0,686 Q3)
|İspanya
|
8
|
15
(+0,160 Q2)
|Monako
|
13
|
20
(+1,132 Q1)
|Azerbaycan
|
16
Alonso, kendisini arkasında tutmaya çalıştığını söyleyen Albon'un iddialarını reddetti
Leclerc: "Bu kez 'işi tamamlamak' istiyorum"