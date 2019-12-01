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Formula 1 / Abu Dhabi GP / İstatistikler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Abu Dhabi GP

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Takım arkadaşı mücadeleleri: Abu Dhabi GP
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
1 Ara 2019 06:30

Formula 1'de, takım arkadaşları arasındaki sıralama turları mücadeleleri Abu Dhabi Grand Prix'siyle son buldu.

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Mercedes

Mercedes
1/10

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton

14-7

Valtteri Bottas
1 Australia Avustralya 2 (+0,112 Q3)
3 Bahrain Bahreyn 4 (+0,066 Q3)
2 (+0,023 Q3) China Çin 1
2 (+0,059 Q3) Azerbaijan Azerbaycan 1
2 (+0,634 Q3) Spain İspanya 1
1 Monaco Monako 2 (+0,086 Q3)
2 Canada Kanada 6 (+0,655 Q3)
1 France Fransa 2 (+0,286 Q3)
2 Austria Avusturya 4 (+0,275 Q3)
2 (+0,006 Q3) United Kingdom Büyük Britanya 1
1 Germany Almanya 3 (+0,362 Q3)
3 (+0,179 Q3) Hungary Macaristan 2
3 Belgium Belçika 4 (+0,133 Q3)
2 Italy İtalya 3 (+0,008 Q3)
2 Singapore Singapur 5 (+0,738 Q3)
2 Russian Federation Rusya 5 (+0,602 Q3)
4 (+0,009 Q3) Japan Japonya 3
4 Mexico Meksika 6 (+0,076 Q3 / Q3'te kaza yaptı)
5 (+0,292 Q3) United States Amerika 1
3 Brazil Brazilya 5 (+0,175 Q3)
1 United Arab Emirates Abu Dhabi 2 (+0,194 Q3)

 

Ferrari

Ferrari
2/10

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel

9-12

Charles Leclerc
3 Australia Avustralya 5 (+0,252 Q3)
2 (+0,294 Q3) Bahrain Bahreyn 1
3 China Çin 4 (+0,017 Q3)
3 Azerbaijan Azerbaycan 10 (Q2'de kaza yaptı /Q3'te tur atamadı)
3 Spain İspanya 5 (+0,316 Q3)
4 Monaco Monako 16 (+0,715 Q1)
1 Canada Kanada 3 (+0,680 Q3)
7 (+0,834 Q3) France Fransa 3
10 (Q3'te tur atamadı / +0,289 Q2) Austria Avusturya 1
6 (+0,615 Q3) United Kingdom Büyük Britanya 3
- (Q1'de tur atamadı) Germany Almanya 10 (Q3'te tur atamadı)
5 (+0,028 Q3) Hungary Macaristan 4
2 (+0,748 Q3) Belgium Belçika 1
4 (+0,150 Q3) Italy İtalya 1
3 (+0,220 Q3) Singapore Singapur 1
3 (+0,425 Q3) Russian Federation Rusya 1
1 Japan Japonya 2 (+0,189 Q3)
3 (+0,146 Q3) Mexico Meksika 2
2 United States Amerika 4 (+0,096 Q3)
2 Brazil Brezilya 4 (+0,097 Q3)
5 (+0,120 Q3) United Arab Emirates Abu Dhabi 4

Red Bull

Red Bull
3/10

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Max Verstappen

11-1

Pierre Gasly
4 Australia Avustralya 17 (+0,144 Q1)
5 Bahrain Bahreyn 13 (+0,417 Q2)
5 China Çin 6 (+0,841 Q3)
4 Azerbaijan Azerbaycan Diskalifiye edildi
4 Spain İspanya 6 (+0,351 Q3)
3 Monaco Monako 5 (+0,400 Q3)
11 (+0,604 Q2) Canada Kanada 5
4 France Fransa 9 (+0,775 Q3)
3 Austria Avusturya 9 (+0,760 Q3)
4 United Kingdom Britanya 5 (+0,314 Q3)
2 Germany Almanya 4 (+0,329 Q3)
1 Hungary Macaristan 6 (+0,878 Q3)

Max Verstappen

8-1

Thailand Alexander Albon
5 Belgium Belçika 14 (+1,667 Q2)
-  (Q1'de tur atamadı) Italy İtalya 8 (Q3'te tur atamadı)
4 Singapore Singapur 6 (+0,598 Q3)
4 Russian Federation Rusya 19 (+5,829 Q1)
5 Japan Japonya 6 (Q3'te aynı derece yaptı)
1 Mexico Meksika 5 (+0,578 Q3)
3 United States Amerika 6 (+0,452 Q3)
1 Brazil Brezilya 6 (+0,427 Q3)
3 United Arab Emirates Abu Dhabi 6 (+0,543 Q3)

Renault

Renault
4/10

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Daniel Ricciardo

13-8

Nico Hülkberg
12 (+0,008 Q2) Australia Avustralya 11
11 Bahrain Bahreyn 17 (+0,175 Q1)
7 China Çin 8 (+0,004 Q3)
12 Azerbaijan Azerbaycan 18 (+0,941 Q1)
10 Spain İspanya 16 (+0,019 Q1)
7 Monaco Monako 11 (+0,127 Q2)
4 Canada Kanada 7 (+0,253 Q3)
8 France Fransa 13 (+0,175 Q2)
14 (+0,274 Q2) Austria Avusturya 12
7 United Kingdom Britanya 10 (+0,204 Q3)
13 (+0,033 Q2) Germany Almanya 9
18 (+0,467 Q1) Hungary Macaristan 11
6 Belgium Belçika 7 (+0,285 Q3)
5 Italy İtalya 6 (+0,210 Q3)
Diskalifiye edildi Singapore Singapur 9
10 (+0,372 Q3) Russian Federation Rusya 7
16 (+0,203 Q1) Japan Japonya 15 (Q2'de sorun yaşadı)
13 (+0,048 Q2) Mexico Meksika 12
9 United States Amerika 11 (+0,207 Q2)
12 Brazil Brezilya 14 (+0,018 Q2)
8 United Arab Emirates Abu Dhabi 10 (+0,254 Q3)

Haas

Haas
5/10

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Kevin Magnussen

13-8

Romain Grosjean
7 (+0,273 Q3) Australia Avustralya 6
6 Bahrain Bahreyn 8 (+0,258 Q3)
9 (Q3'te tur atamadı) China Çin 10 (Q3'e tur atamadı) / +0,006 Q2)
14 Azerbaijan Azerbaycan 17 (+1,025 Q1)
8 (+0,011 Q3) Spain İspanya 7
6 Monaco Monako 13 (+0,664 Q2)
10 Canada Kanada 15 (Q2'de tur atamadı)
15 France Fransa 17 (+0,460 Q1)
5 Austria Avusturya 11 (+0,024 Q2)
16 (+0,315 Q1) United Kingdom Britanya 14
12 (+0,020 Q2) Germany Almanya 6
15 (+0,762 Q2) Hungary Macaristan 9
10 Belgium Belçika 11 (+0,059 Q2)
12 Italy İtalya 16 (+0,168 Q1)
15 Singapore Singapur 18 (+0,335 Q1)
14 (+0,439 Q2) Russian Federation Rusya 9
- (Q1'de tur atamadı) Japan Japonya 10
17 Mexico Meksika 18 (+0,163 Q1)
12 United States Amerika 15 (+0,179 Q2)
10 (+0,183 Q3) Brazil Brezilya 8
15 United Arab Emirates Abu Dhabi 16 (+0,341 Q1)

McLaren

McLaren
6/10

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Carlos Sainz

10-11

Lando Norris
18 (+0,382 Q1) Australia Avustralya 8
7 Bahrain Bahreyn 10 (+0,230 Q3)
14 China Çin 15 (+0,444 Q2)
11 (+0,314 Q2) Azerbaijan Azerbaycan 7
13 (+0,261 Q2) Spain İspanya 11
9 Monaco Monako 12 (+0,116 Q2)
9 (+2,118 Q3) Canada Kanada 8
6 (+0,104 Q3) France Fransa 5
15 (+9,390 Q2) Austria Avusturya 6
13 (+0,193 Q2) United Kingdom Britanya 8
7 Germany Almanya 16 (+0,112 Q1)
8 (+0,052 Q3) Hungary Macaristan 7
17 (+0,353 Q1) Belgium Belçikaya 12
7 Italy İtalya 14 (+0,866 Q2)
7 Singapore Singapur 10 (+0,511 Q3)
6 Russian Federation Rusya 8 (+0,079 Q3)
7 Japan Japonya 8 (+0,160 Q3)
7 Mexico Meksika 8 (+0,308 Q3)
7 United States Amerika 8 (+0,328 Q3)
- (Q1'de tur atamadı) Brazil Brezilya 11
9 (+0,023 Q3) United Arab Emirates Abu Dhabi 7

Racing Point

Racing Point
7/10

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sergio Pérez

18-3

Lance Stroll
10 Australia Avustralya 16 (+0,109 Q1)
14 Bahrain Bahreyn 18 (+0,324 Q1)
12 China Çin 16 (+0,266 Q1)
5 Azerbaijan Azerbaycan 16 (+0,281 Q1)
15 Spain İspanya 17 (+0,185 Q1)
17 Monaco Monako 18 (+0,613 Q1)
16 Canada Kanada 18 (+0,069 Q1)
14 France Fransa 18 (+0,762 Q1)
16 Austria Avusturya 17 (+0,043 Q1)
15 United Kingdom Britanya 18 (+0,113 Q1)
8 Germany Almanya 15 (+0,674 Q2)
17 Hungary Macaristan 19 (+0,433 Q1)
9 Belgium Belçika 13 (+0,340 Q2)
17 (+0,648 Q1 / Q1'de sorun yaşadı) Italy İtalya 9
11 Singapore Singapur 17 (+0,070 Q1)
12 Russian Federation Rusya 15 (+0,275 Q2)
17 (+0,750 Q1) Japan Japonya 12
11 Mexico Meksika 16 (+0,600 Q1)
19 (+1,877 Q1) United States Amerika 14
15 Brazil Brezilya 17 (+0,248 Q1)
11 United Arab Emirates Abu Dhabi 13 (+0,048 Q2)

Alfa Romeo

Alfa Romeo
8/10

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Kimi Räikkönen

12-9

Italy Antonio Giovinazzi
9 Australia Avustralya 14 (+0,365 Q2)
9 Bahrain Bahreyn 16 (+0,067 Q1)
13 China Çin - (Q1'de tur atamadı)
9 (+0,544 Q3) Azerbaijan Azerbaycan 8
14 Spain İspanya 18 (+0,532 Q1)
14 Monaco Monako 15 (+0,070 Q2)
17 (+0,108 Q1) Canada Kanada 13
12 (+0,125 Q2) France Fransa 10
7 Austria Avusturya 8 (+0,013 Q3)
12 (+0,027 Q2) United Kingdom Britanya 11
5 Germany Almanya 11 (+0,267 Q2)
10 Hungary Macaristan 14 (+0,286 Q2)
8 Belgium Belçika 15 (Q2'de tur atamadı / -0,205 Q1)
10 Italy İtalya 11 (+0,002 Q2)
14 (+0,161 Q2) Singapore Singapur 12
16 (+0,085 Q1) Russian Federation Rusya 13
13 (+0,104 Q2) Japan Japonya 11
14 Mexico Meksika 15 (+0,302 Q2)
17 (+0,143 Q1) United States Amerika 16
9 Brazil Brezilya 13 (+0,061 Q2)
18 (+0,269 Q1) United Arab Emirates Abu Dhabi 17

Toro Rosso

Toro Rosso
9/10

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Russian Federation Daniil Kvyat

6-6

Thailand Alexander Albon
15 (+0,138 Q2) Australia Avustrlaya 13
15 (+0,341 Q2) Bahrain Bahreyn 12
11 China Çin - (Katılamadı)
6 Azerbaijan Azerbaycan 13 (+0,273 Q2)
9 Spain İspanya 12 (+0,202 Q2)
8 Monaco Monako 10 (+0,382 Q3)
12 Canada Kanada 14 (+0,272 Q2)
16 (+0,119 Q1) France Fransa 11
18 (+0,616 Q1) Austria Avusturya 13
17 (+0,239 Q1) United Kingdom Britanya 9
14 Germany Almanya 17 (+0,283 Q1)
13 (+0,005 Q2) Hungary Macaristan 12

Russian Federation Daniil Kvyat

2-7

France Pierre Gasly
18 (+0,084 Q1) Belgium Belçika 16
13 Italy İtalya 15 (+0,495 Q2)
16 (+0,872 Q1) Singapore Singapur 13
- (Q1'de tur atamadı) Russian Federation Rusya 11
14 (+0,784 Q2) Japan Japonya 9
9 Mexico Meksika 10 (+0,117 Q3)
13 (+0,274 Q2) United States Amerikz 10
16 (+0,411 Q1) Brazil Brezilya 7
14 (+0,052 Q2) United Arab Emirates Abu Dhabi 12

Williams

Williams
10/10

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Poland Robert Kubica

0-21

United Kingdom George Russell
20 (+1,707 Q1) Australia Avustralya 19
20 (+0,040 Q1) Bahrain Bahreyn 19
18 (+0,028 Q1) China Çin 17
20 (+0,393 Q1) Azerbaijan Azerbaycan 19
20 (+1,182 Q1) Spain İspanya 19
20 (+0,374 Q1) Monaco Monako 19
20 (+0,776 Q1) Canada Kanada 19
20 (+0,416 Q1) France Fransa 19
20 (+0,302 Q1) Austria Avusturya 19
20 (+0,468 Q1) United Kingdom Britanya 19
19 (+0,118 Q1) Germany Almanya 18
20 (+1,293 Q1) Hungary Macaristan 16
- (Q1'de tur atamadı) Belgium Belçika 19
19 (+0,556 Q1) Italy İtalya 18
20 (+0,319 Q1)

Singapore Singapur

 19
18 (+1,118 Q1)

Russian Federation Rusya

 17
- (Q1'de tur atamadı) Japan Japonya 18
20 (+1,356 Q1) Mexico Meksika 19
20 (+0,517 Q1) United States Amerika 18
19 (+0,488 Q1) Brazil Brezilya 18
20 (+0,519 Q1) United Arab Emirates Abu Dhabi 19

 

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Alt-etkinlik Q1
Lokasyon Yas Marina Circuit
Takımlar Ferrari Şimdi al , Haas F1 Team , McLaren Şimdi al , Mercedes Şimdi al , Red Bull Racing Şimdi al , Renault F1 Team , Toro Rosso Şimdi al , Williams , Alfa Romeo , Racing Point
Editör Fabien Gaillard

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
Yarış Başlangıç:
06 Saat
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01 Dakika
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Cmt 30 Kas
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14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
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17:00
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Paz 1 Ara
08:10
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