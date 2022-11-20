Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Wolff: "Abu Dabi sıralama turları, Mercedes için 'tuvalete atılacak' bir seanstı" Sonraki / Norris: "Dördüncülük için mucize lazım"
Formula 1 / Abu Dhabi GP İstatistikler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Abu Dhabi GP

2022 Formula 1 sezonunun son sıralama turlarının ardından takım arkadaşı mücadelelerine bakıyoruz

Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Takım arkadaşı mücadeleleri: Abu Dhabi GP
Haberi dinle

Mercedes

Lewis Hamilton

13-9

United Kingdom George Russell
5 Bahrain Bahreyn

9

(+0,978 Q3)

16

(+0,663 Q1)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

6

5

 Australia Avustralya

6

(+0,108 Q3)

13

(+0,381 Q2)

 Italy Emilia Romagna

11

6

 United States Miami

12

(+0,376 Q2)

6

(+0,119 Q3)

 İspanya

4

8

(+0,448 Q3)

 Monaco

6

7

(+0,212 Q3)

 Azerbaijan Azerbaycan

5

4

 Canada Kanada

8

(+0,666 Q3)

5

 Büyük Britanya

8

(+0,166 Q3)

10

(+7,720 Q3, kaza)

 Austria Avusturya

5

4

 France Fransa

6

(+0,366 Q3)

7

(+0,765 Q3, DRS sorunu)

 Hungary Macaristan

1

7

 Belgium Belçika

8

(+0,273 Q3)

4

 Netherlands Hollanda

6

(+0,499 Q3)

5

 Italy İtalya

6

(+0,018 Q3)

3

 Singapore Singapur

11

(+1,321 Q2)

6

 Japan Japonya

8

(+0,128 Q3)

5

 United States Amerika

6

(+0,041 Q3)

3

(+0,005 Q3, motor sorunu)

 Mexico Meksika

2

8

(+0,552 Q3)

 Brazil São Paulo

3

5

 United Arab Emirates Abu Dhabi

6

(+0,003 Q3)

 

Red Bull

Max Verstappen

18-4

Sergio Pérez
2 Bahrain Bahreyn 4
(+0,240 Q3)

4

(+0,261 Q3)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan 1

2

 Australia Avustralya

3

(+0,086 Q3)

1

 Italy Emilia Romagna

7

(+1,809 Q3)

3

 United States Miami

4

(+0,045 Q3)

2

 İspanya

5

(+0,347 Q3)

4

(+0,037 Q3)

 Monaco

3

3

(+0,065 Q3)

 Azerbaijan Azerbaycan

2

1

 Canada Kanada

13

(+6,269 Q2, kaza)

2

 Büyük Britanya

4

(+0,561 Q3)

1

 Austria Avusturya

4

(+0,420 Q3)

2

 France Fransa

3

(+0,159 Q3)

10

 Hungary Macaristan

11

(+0,813 Q2)

1

 Belgium Belçika

3

(+0,797 Q3)

1

 Netherlands Hollanda

5

(+0,735 Q3)

2

 Italy İtalya

4

(+0,900 Q3)

8

(+1,961 Q3, yakıtı bitti)

 Singapore Singapur

2

1

 Japan Japonya

4

(+0,405 Q3)

3

 United States Amerika

4

(+0,197 Q3)

1

 Mexico Meksika

4

(+0,353 Q3, elektrik problemi)

2

 Brazil São Paulo

9

(+3,724 Q3)

1

 United Arab Emirates Abu Dhabi

2

(+0,228 Q3)

 

Ferrari

Carlos Sainz

7-15

Charles Leclerc
3
(+0,129 Q3)		 Bahrain Bahreyn 1

3

(+0,177 Q3)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

2

9

(+1,540 Q3, kaza)

 Australia Avustralya

1

10

(Q3'te turu yok, kaza)

 Italy Emilia Romagna

2

2

(+0,190 Q3)

 United States Miami

1

3

(+0,416 Q3)

 İspanya

1

2

(+0,225 Q3)

 Monaco

1

4

(+0,455 Q3)

 Azerbaijan Azerbaycan

1

3

 Canada Kanada

15

(+0,227 Q1)

1

 Büyük Britanya

3

(+0,315 Q3)

3

(+0,053 Q3)

 Austria Avusturya

2

 

9

(Q3'te turu yok, motor cezası)

 France Fransa

1

2

 Hungary Macaristan

3

(+0,146 Q3)

2

 Belgium Belçika

4

(+0,256 Q3)

3

(+0,071 Q3)

 Netherlands Hollanda

2

 

3

(+0,268 Q3)

 Italy İtalya

1

4

(+0,171 Q3)

 Singapore Singapur

1

3

(+0,047 Q3)

 Japan Japonya

2

1

 United States Amerika

2

(+0,065 Q3)

5

 Mexico Meksika

7

(+0,204 Q3, motor problemi)

5

 Brazil São Paulo

10

(Q3'te turu yok)

4

(+0,150 Q3)

 United Arab Emirates Abu Dhabi

3

 

McLaren

Lando Norris

20-2

Daniel Ricciardo
13 Bahrain Bahreyn

18

(+0,706 Q1)
11 Saudi Arabia Suudi Arabistan

12

(+0,122 Q2)
4 Australia Avustralya

7

(+0,329 Q3)
3 Italy Emilia Romagna

6

(+0,611 Q3)
8 United States Miami

14

(+0,676 Q2)

11

(+0,186 Q2)

 İspanya

9

5

 Monaco

14

(+0,698 Q2)

11

 Azerbaijan Azerbaycan

12

(+0,176 Q2)

14

(+0,430 Q1)

 Canada Kanada

9

6

 Büyük Britanya

14

(+2,534 Q2)

15

 Austria Avusturya

16

(+0,283 Q1)

5

 France Fransa

11

(+0,145 Q2)

4

 Hungary Macaristan

9

(+0,610 Q3)

10

 Belgium Belçika

11

(+0,164 Q2)

7

 Netherlands Hollanda

18

(+0,525 Q1)

7

 Italy İtalya

8

(+0,341 Q3)

6

 Singapore Singapur

17

(+0,312 Q1)

10

 Japan Japonya

11

(+0,186 Q2)

8

 United States Amerika

17

(+0,581 Q1)

8

 Mexico Meksika

11

(+0,206 Q2)

4

 Brazil São Paulo

14

(+0,763 Q2)

7

 United Arab Emirates Abu Dhabi

10

(+0,276 Q3)

 

Alpine

Fernando Alonso

12-10

Esteban Ocon

8

 Bahrain Bahreyn

11

(+0,161 Q2)

7

(+0,079 Q3)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

5

 

10
(Q3'te turu yok, kaza)

 Australia Avustralya

8

5

 Italy Emilia Romagna

19

(+2,140 Q1)

11

 United States Miami

-

(katılmadı)

17

(+0,163 Q1)

 İspanya

12

7

 Monaco

10

(+0,800 Q3)

10

 Azerbaijan Azerbaycan

13

(+0,225 Q2)

2

 Canada Kanada

7

(+1,585 Q3)

7

 Büyük Britanya

15

(+2,981 Q2, batarya problemi)

9

(+0,377 Q3)

 Austria Avusturya

6

7

 France Fransa

12

(+0,417 Q2)

6

(+0,060 Q3)

 Hungary Macaristan

5

6

(+0,188 Q3)

 Belgium Belçika

5

13

(+0,008 Q2)

 Netherlands Hollanda

12

10

 Italy İtalya

11

(+0,269 Q2)

5

 Singapore Singapur

18

(+0,977 Q1)

7

(+0,157 Q3)

 Japan Japonya

5

9

 United States Amerika

18

(+0,622 Q1)

9

 Mexico Meksika

10

(+0,071 Q3)

7

(+0,079 Q3)

 Brazil São Paulo

6

11

(+0,089 Q2)

 United Arab Emirates Abu Dhabi

8

 

AlphaTauri

Pierre Gasly

13-9

Japan Yuki Tsunoda
10 Bahrain Bahreyn 16
(+0,654 Q2)
9 Saudi Arabia Suudi Arabistan

20

(Q1'de turu yok)
11 Australia Avustralya

13
(+0,262 Q2)

17

(+0,258 Q1)

 Italy Emilia Romagna

16

7

 United States Miami

9

(+0,242 Q3)

14

(+0,222 Q2)

 İspanya

13

17

(+0,550 Q1)

 Monaco

11

6

 Azerbaijan Azerbaycan

8

(+0,211 Q3)

16

 Canada Kanada

20

(+2,083 Q1)

11

 Büyük Britanya

13

(+0,609 Q2)

11

 Austria Avusturya

14

(+0,691 Q2)

16

(+0,045 Q2)

 France Fransa

8

19

(0,287 Q1)

 Hungary Macaristan

16

12

 Belgium Belçika

19

(+0,509 Q1)

11

(+0,084 Q2)

 Netherlands Hollanda

9

9

 Italy İtalya

15

(Q2'de turu yok)

7

 Singapore Singapur

10

(0,772 Q3)

17

(+0,192 Q1)

 Japan Japonya

13

13

 United States Amerika

15

(+0,407 Q2)

14

(+0,083 Q2)

 Mexico Meksika

13

12

 Brazil São Paulo

19

(+1,893 Q1)

17

(+0,229 Q1)

 United Arab Emirates Abu Dhabi

12

 

Aston Martin

Nico Hülkenberg

1-1

Lance Stroll
17 Bahrain Bahreyn 19
(+0,255 Q1)

18

(+0,284 Q1)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

15

Sebastian Vettel

13-7

Lance Stroll
18 Australia Avustralya

20

(Q1'de turu yok)
9 Italy Emilia Romagna

15

(+8,162 Q2)

13

(+0,218 Q2)

 United States Miami

10

16

 İspanya

18

(+0,464 Q1)

9

 Monaco

18

(+0,365 Q1)

9

 Azerbaijan Azerbaycan

19

(+2,092 Q1, kaza)

17

 Canada Kanada

18

(+1,020 Q1)

18

 Büyük Britanya

20

(+0,764 Q1)

20

(+0,236 Q1)

 Austria Avusturya

17

14

 France Fransa

17

(+0,170 Q1)

18

(+0,068 Q1)

 Hungary Macaristan

14

16

(+0,088 Q1)

 Belgium Belçika

14

19

(+0,823 Q1)

 Netherlands Hollanda

10

17

 Italy İtalya

18

(+0,112 Q1)

14

(+0,169 Q2)

 Singapore Singapur

12

9

 Japan Japonya

19

(+0,163 Q1)

12

(+0,366 Q2)

 United States Amerika

7

17

 Mexico Meksika

18

(+0,101 Q1)

13

 Brazil São Paulo

15

(+0,532 Q2)

9

 United Arab Emirates Abu Dhabi

15

(+0,385 Q2)

 

Williams

Nicholas Latifi

2-19

Thailand Alex Albon

20

(+0,908 Q1)

 Bahrain Bahreyn 14

19

(+1,325 Q1, kaza)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

17

19

(+1,237 Q1)

 Australia Avustralya

16

18

 Italy Emilia Romagna

-

(Q1'de turu yok)

19

(+0,059 Q1)

 United States Miami

18

20

(+0,270 Q1)

 İspanya

19

19

(+0,792 Q1)

 Monaco

16

18

(+0,648 Q1)

 Azerbaijan Azerbaycan

17

19

(+1,613 Q1)

 Canada Kanada

12

10

 Büyük Britanya

16
(+0,080 Q1)

19

(+0,487 Q1)

 Austria Avusturya

12

20

(+0,371 Q1)

 France Fransa

15

20

(+0,314 Q1)

 Hungary Macaristan

17

17

(+0,729 Q1)

 Belgium Belçika

9

20

(+1,658 Q1)

 Netherlands Hollanda

15

20

(+0,547 Q1)

 Singapore Singapur

19

20

(+0,200 Q1)

 Japan Japonya

16

20

(+0,312 Q1)

 United States Amerika

11

20

(+0,308 Q1)

 Mexico Meksika

19

16

(+0,771 Q1)

 Brazil São Paulo

11

20

(+0,026 Q1)

 United Arab Emirates Abu Dhabi

19

Nicholas Latifi

0-1

Netherlands Nyck de Vries

16

(+0,020 Q1)

 Italy İtalya

13

 

Alfa Romeo

Valtteri Bottas

14-8

China Zhou Guanyu
6 Bahrain Bahreyn 15
(+1,826 Q2)
8 Saudi Arabia Suudi Arabistan

13

(+0,415 Q2)
12 Australia Avustralya

14
(+0,659 Q2)
8 Italy Emilia Romagna

14

(+1,242 Q2)
5 United States Miami

17

(+0,175 Q1)
7 İspanya

15

(+1,041 Q2)
12 Monaco

20

(+2,065 Q1)

15

(+0,654 Q2)

 Azerbaijan Azerbaycan

14

11

(+0,672 Q2)

 Canada Kanada

10

12

(+1,592 Q2)

 Büyük Britanya

9

13

 Austria Avusturya

18

(+0,459 Q1)

13

 France Fransa

18

(+0,640 Q1)

8

 Hungary Macaristan

12

(+0,128 Q2)

20

(+1,688 Q1)

 Belgium Belçika

13

16

(+0,135 Q1)

 Netherlands Hollanda

14

12

 Italy İtalya

14

(+0,342 Q2)

16

(0,708 Q1)

 Singapore Singapur

15

12

 Japan Japonya

14

(+0,244 Q2)

10

 United States Amerika

14

(+0,649 Q2)

6

 Mexico Meksika

12

(+0,714 Q2)

18

(+0,289 Q1)

 Brazil São Paulo

17

18

(+0,298 Q1)

 United Arab Emirates Abu Dhabi

15

 

Haas

Mick Schumacher

6-16

Denmark Kevin Magnussen

12

(+0,537 Q2)

 Bahrain Bahreyn

7

14

(+0,374 Q2, kaza)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

10

15

 Australia Avustralya

17

(+0,150 Q1)

12

(+1,014 Q2)

 Italy Emilia Romagna

4

15

 United States Miami

16

(+0,330 Q1)

10

(+0,686 Q3)

 İspanya

8

15

(+0,160 Q2)

 Monaco

13

20

(+1,132 Q1)

 Azerbaijan Azerbaycan

16

6

(+0.396 Q3)

 Canada Kanada

5

19

(+0,549 Q1)

 Büyük Britanya

17

8

(+0,132 Q3)

 Austria Avusturya

7

19

(+0,945 Q1)

 France Fransa

10

(Q3'te turu yok, motor cezası)

15

(+0,477 Q2)

 Hungary Macaristan

13

15

 Belgium Belçika

18

(+0,215 Q1)

8

 Netherlands Hollanda

17

(+0,300 Q1)

20

(+0,097 Q1)

 Italy İtalya

19

13

(+0,364 Q2)

 Singapore Singapur

9

15

 Japan Japonya

18

(+0,200 Q1)

19

(+0,162 Q1)

 United States Amerika

16

16

(+0,126 Q1)

 Mexico Meksika

15

20

(+2,407 Q1)

 Brazil São Paulo

1

13

 United Arab Emirates Abu Dhabi

16

(+0,123 Q1)
paylaşım
yorumlar
Wolff: "Abu Dabi sıralama turları, Mercedes için 'tuvalete atılacak' bir seanstı"
Önceki haber

Wolff: "Abu Dabi sıralama turları, Mercedes için 'tuvalete atılacak' bir seanstı"

Sonraki haber

Norris: "Dördüncülük için mucize lazım"

Norris: "Dördüncülük için mucize lazım"
Daha fazlası
Fabien Gaillard
Abu Dhabi GP öncesi: Yarış gridi Abu Dhabi GP
Formula 1

Abu Dhabi GP öncesi: Yarış gridi

Haas ile görüşmeleri doğrulayan Hulkenberg: "İyimserim"
Formula 1

Haas ile görüşmeleri doğrulayan Hulkenberg: "İyimserim"

2022 Meksika GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri Mexico City GP
Formula 1

2022 Meksika GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri

Son Haberler

Marko: "Vettel, mikrofonla dahi olsa F1'e dönmez"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Vettel, mikrofonla dahi olsa F1'e dönmez"

Helmut Marko, Sebastian Vettel'in Formula 1'e hiçbir şekilde döneceğini düşünmüyor.

Ricciardo, Vettel'in veda yemeğinden sonra "uyuyamadıklarını" söylüyor
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, Vettel'in veda yemeğinden sonra "uyuyamadıklarını" söylüyor

Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel'e veda yemeğinin ardından sonraki sabaha kadar uyanık kaldıklarını açıklarken, Yuki Tsunoda ise böyle bir gecenin bir parçası olmaktan ötürü çok mutlu.

Formula 1 padoğu, Vettel'e veda koşusu için bir araya geldi
Formula 1 Formula 1

Formula 1 padoğu, Vettel'e veda koşusu için bir araya geldi

Formula 1 padoğu, Sebastian Vettel'in kariyeri onuruna cumartesi gecesi Abu Dabi'de bir veda koşusu için bir araya geldi.

Leclerc: "Abu Dhabi'de yarış hızına daha fazla odaklandık"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Abu Dhabi'de yarış hızına daha fazla odaklandık"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, yarıştan hemen önce verdiği röportajda bu hafta sonu büyük oranda yarış temposuna odaklandıklarını söyledi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.