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Takım arkadaş mücadeleleri: Suudi Arabistan GP
Motorsport.com Türkiye ekibi olarak Suudi Arabistan GP sonrası, sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.
Ekleyen: Fabien Gaillard
Yardımcı Editör: Basile Davoine
Çeviren: Kemal Şengül , Şef Editör
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Mercedes
|
Lewis Hamilton
|
1-1
|
George Russell
|5
|Bahreyn
|
9
(+0,978 Q3)
|
16
(+0,663 Q1)
|Suudi Arabistan
|
6
Red Bull
|
Max Verstappen
|
1-1
|
Sergio Pérez
|2
|Bahreyn
|4
(+0,240 Q3)
|
4
(+0,261 Q3)
|Suudi Arabistan
|1
Ferrari
|
Carlos Sainz
|
0-2
|
Charles Leclerc
|3
(+0,129 Q3)
|Bahreyn
|1
|
3
(+0,177 Q3)
|Suudi Arabistan
|
2
McLaren
|
Lando Norris
|
2-0
|
Daniel Ricciardo
|13
|Bahreyn
|
18
(+0,706 Q1)
|11
|Suudi Arabistan
|
12
(+0,122 Q2)
Alpine
|
Fernando Alonso
|
1-1
|
Esteban Ocon
|
8
|Bahreyn
|
11
(+0,161 Q2)
|
7
(+0,079 Q3)
|Suudi Arabistan
|
5
AlphaTauri
|
Pierre Gasly
|
2-0
|
Yuki Tsunoda
|10
|Bahreyn
|16
(+0,654 Q2)
|9
|Suudi Arabistan
|
20
(Q1'de turu yok)
Aston Martin
|
Nico Hülkenberg
|
1-1
|
Lance Stroll
|17
|Bahreyn
|19
(+0,255 Q1)
|
18
(+0,284 Q1)
|Suudi Arabistan
|
15
Williams
|
Nicholas Latifi
|
0-2
|
Alex Albon
|
20
(+0,908 Q1)
|Bahreyn
|14
|
19
(+1,325 Q1, kaza)
|Suudi Arabistan
|
17
Alfa Romeo
|
Valtteri Bottas
|
2-0
|
Guanyu Zhou
|6
|Bahreyn
|15
(+1,826 Q2)
|8
|Suudi Arabistan
|
13
(+0,415 Q2)
Haas
|
Mick Schumacher
|
0-2
|
Kevin Magnussen
|
12
(+0,537 Q2)
|Bahreyn
|
7
|
14
(+0,374 Q2, kaza)
|Suudi Arabistan
|
10
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