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Formula 1 / Suudi Arabistan GP İstatistikler

Takım arkadaş mücadeleleri: Suudi Arabistan GP

Motorsport.com Türkiye ekibi olarak Suudi Arabistan GP sonrası, sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Basile Davoine
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Takım arkadaş mücadeleleri: Suudi Arabistan GP
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Mercedes

Lewis Hamilton

1-1

United Kingdom George Russell
5 Bahrain Bahreyn

9

(+0,978 Q3)

16

(+0,663 Q1)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

6

 

Red Bull

Max Verstappen

1-1

Sergio Pérez
2 Bahrain Bahreyn 4
(+0,240 Q3)

4

(+0,261 Q3)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan 1

 

Ferrari

Carlos Sainz

0-2

Charles Leclerc 
3
(+0,129 Q3)		 Bahrain Bahreyn 1

3

(+0,177 Q3)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

2

 

McLaren

Lando Norris

2-0

Daniel Ricciardo
13 Bahrain Bahreyn

18

(+0,706 Q1)
11 Saudi Arabia Suudi Arabistan

12

(+0,122 Q2)

 

Alpine

Fernando Alonso

1-1

Esteban Ocon

8

 Bahrain Bahreyn

11

(+0,161 Q2)

7

(+0,079 Q3)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

5

 

 

AlphaTauri

Pierre Gasly

2-0

Japan Yuki Tsunoda
10 Bahrain Bahreyn 16
(+0,654 Q2)
9 Saudi Arabia Suudi Arabistan

20

(Q1'de turu yok)

 

Aston Martin

Nico Hülkenberg

1-1

Lance Stroll
17 Bahrain Bahreyn 19
(+0,255 Q1)

18

(+0,284 Q1)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

15

 

Williams

Nicholas Latifi

0-2

Thailand Alex Albon

20

(+0,908 Q1)

 Bahrain Bahreyn 14

19

(+1,325 Q1, kaza)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

17

 

Alfa Romeo

Valtteri Bottas

2-0

China Guanyu Zhou
6 Bahrain Bahreyn 15
(+1,826 Q2)
8 Saudi Arabia Suudi Arabistan

13

(+0,415 Q2)

 

Haas

Mick Schumacher

0-2

Denmark Kevin Magnussen

12

(+0,537 Q2)

 Bahrain Bahreyn

7

14

(+0,374 Q2, kaza)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

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