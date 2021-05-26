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Formula 1 / Monako GP Analiz

Aks mili göbeği nedir, Leclerc'in kazasının ardından nasıl sorun çıkardı?

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Charles Leclerc, Monako GP sıralamalarında geçirdiği kaza nedeniyle pole pozisyonunu kazandığı yarışa katılamamıştı. Takımdan yapılan açıklamada aks mili göbeğinin kazada hasar aldığı, Monakolu pilotun bu yüzden yarışa başlayamadığı açıklandı.

Aks mili göbeği nedir, Leclerc'in kazasının ardından nasıl sorun çıkardı?

İlk olarak vites kutusu sorunundan şüphelenilse de, Ferrari Leclerc'in aracındaki sorunun aks milinde olduğu açıklandı. Takım bu sorunu Leclerc'in piste çıkış turunda sıkıntı yaşamasının ardından fark etti.

Bu, Ferrari'nin yarış öncesi kontrollerinde görüşmedi. Takım, Leclerc'in yarışa başlayamamasının ardından vites kutusu ve ilgili tüm parçaları tam kontrol etmesinin ardından bu sorunu gördü.

Aks mili, motordan ve güç ünitesinden elde edilen mekanik gücü arka tekerleklere aktarmaya yarayan parçadır. Bu aktarma vites kutusu ve diferansiyel ile yapılır.

Diferansiyel aks miline bağlıdır; vites kutusu devir ve tork açısından doğru miktarda gücü üretir ve diferansiyel, aks millerine viraj alırken farklı dönüş hızlarında hareket etme şansı sunar.

Göbek, hareketi arka tekerleklere ileten aks milinin bir parçası olduğundan, herhangi bir hasar, güç aktarım sistemi ve aktarma organlarından gelen gücün ciddi şekilde zarar görmesine neden olur.

Leclerc, gride çıkış turunda bunu hisseder hissetmez pite dönmek zorunda kaldı ve yapılan ilk incelemenin ardından hasarın hemen tamir edilemeyeceği ve Leclerc'in yarışa katılamayacağı anlaşıldı.

Aks mili göbeğinin, yatakların kullanılmasıyla minimum sürtünmeyle hareket etmesine izin verilir. Buradaki herhangi bir hasar, sisteme sürtünmeye neden olur, bu da hızlanmanın pürüzsüz olmayacağı anlamına gelir.

Ferrari SF21 suspension detail

Ferrari SF21 suspension detail

Photo by: Giorgio Piola

Bu, artan titreşim altında esnemeye neden olacağı için aks miline de zarar verebilir. Leclerc'in arabasını sürmek inanılmaz derecede zor olsa da, aynı zamanda arızalanma riskini de fazlasıyla alacaktı.

Cevaplanmayan sorulardan birisi, Leclerc'in aracının aslında sağ tarafı darbe aldığı için sol aks milinin nasıl hasar gördüğüydü.

Kaza sağ yandan yapıldı ancak bu kaza ile şok aracın diğer taraflarına da aktarılmış oldu. Bu açıdan diferansiyel ile bu şokun sol aks miline aktarılmış olduğunu söyleyebiliriz.

Burada, aks mili içerisinde hafif bir açıyla oturmasına rağmen yine de tekerleklere doğru sürüşü sağlayan bir dizi mafsal vardır. Bunlar genelde nadiren hasar görürler.

Aks mili göbeğindeki hasar Ferrari'nin gözünden kaçtı çünkü takım, aracın sol tarafında hasar olmasını beklemiyordu. Ancak vites kutusu değiştirilseydi, aynı aks mili takılacak olsa dahi sorunun açığa çıkmasına yardımcı olabilirdi. En azından o bölüm tamamen söküleceği için teknisyenler ona da göz atarlardı.

Bu olayın ardından Ferrari, bir kaza sonrasındaki kontrol sürecini gözden geçirerek gerekli değişiklikleri yapacağını açıkladı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar Ferrari
Editör Jake Boxall-Legge

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