Formula 1
TAG Heuer, Red Bull ile 10. yılı için özel Formula 1 saatini tanıttı
TAG Heuer, Red Bull Racing ile 10 yıllık ortaklığını kutlamak amacıyla Formula 1 Solargraph saatinin özel bir versiyonunu tanıttı.
Lydia Mee Zeynep Taş
Yayın tarihi: 22 Eki 2026 09:40
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
The Red Bull logo
Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images
Formula 1 Solargraph x Oracle Red Bull Racing adıyla tanıtılan saat, £1.900 (yaklaşık ₺130.000) fiyat etiketi taşıyor.
ABD'deki alıcılara, Teksas'ın Austin kentinde bu hafta sonu düzenlenecek ABD Grand Prix'si öncesinde 20 Ekim'de çevrim içi erken erişim imkanı sunuldu.
Saatin renkleri, Milton Keynes merkezli takımın araç tasarımından ilham alıyor. Derin mavi, güneş ışını desenli kadrana sahip modelde beyaz akrep ve yelkovan ile sarı bir saniye ibresi bulunuyor. Bu tasarım, TAG Heuer'in TH-Polylight malzemesinden üretilen, iki yönde dönebilen mavi bir bezel ile tamamlanıyor.
TAG Heuer CEO'su Béatrice Goasglas, iş birliğinin 10. yıl dönümüne ilişkin şunları söyledi:
"On yıl önce TAG Heuer ve Oracle Red Bull Racing, saniyenin her kesrinin önemli olduğu yönündeki basit bir inanç etrafında bir araya geldi. O günden bu yana podyumları, şampiyonlukları ve kazanmak için aynı bitmek bilmeyen mücadele ruhunu paylaştık."
"Bu özel üretim, geçmişteki yolculuğumuzu kutlarken geleceğe de kararlılıkla bakıyor. 38 mm'lik kasası ve Solargraph mekanizmasıyla yarış pistinin enerjisini, motor sporlarının yalnızca bir spor değil, aynı zamanda bir kültür olduğu yeni nesil saat tutkunlarına taşıyor. Bu model, 'Kazanmak için Tasarlandı' yaklaşımının temsil ettiği her şeyi bünyesinde barındırıyor."
TAG Heuer, 2016'dan bu yana Red Bull F1 takımının resmi zaman tutucusu, resmi saat partneri ve takım performans partneri olarak görev yapıyor.
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Aston Martin'in planı 2028'de Red Bull motoruna geçmek olabilir
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Lydia Mee
Ferrari, ABD GP için özel renk düzenini tanıttı!
Formula 1
Formula 1
Amerika GP
4 s
Ferrari, ABD GP için özel renk düzenini tanıttı!
Red Bull, yarış stratejisinde yapay zekayı nasıl kullanıyor?
Formula 1
Formula 1 3 g
Red Bull, yarış stratejisinde yapay zekayı nasıl kullanıyor?
Hamilton'ın Brezilya GP'de takacağı özel şapka tanıtıldı
Formula 1
Formula 1
Sao Paulo GP
4 g
Hamilton'ın Brezilya GP'de takacağı özel şapka tanıtıldı
Daha fazlası
Red Bull Racing
Horner, Wolff ile rekabeti hakkında: "Bir süre sonra işler tiyatroya dönüştü"
Formula 1
Formula 1 5 g
Horner, Wolff ile rekabeti hakkında: "Bir süre sonra işler tiyatroya dönüştü"
Marko: "Horner'ın iddialarını olabildiğince görmezden geliyorum"
Formula 1
Formula 1 6 g
Marko: "Horner'ın iddialarını olabildiğince görmezden geliyorum"
Mekies: "Güncelleme programımız değişmeyecek, şu anda odağımız 2027'de"
Formula 1
Formula 1 7 g
Mekies: "Güncelleme programımız değişmeyecek, şu anda odağımız 2027'de"
Son Haberler
Marquez: "Hızlıysanız takım emirlerine ihtiyacınız olmaz"
MotoGP
MGP MotoGP
Avustralya GP
19 dk
Marquez: "Hızlıysanız takım emirlerine ihtiyacınız olmaz"
Palmer: "ABD GP'de favori Verstappen olacak"
Formula 1
F1 Formula 1 59 dk
Palmer: "ABD GP'de favori Verstappen olacak"
Honda HRC, Avustralya’da tek motosikletle mücadele edecek
MotoGP
MGP MotoGP
Avustralya GP
1 s
Honda HRC, Avustralya’da tek motosikletle mücadele edecek
TEXACO Team AMS, 20 yıl sonra İstanbul Park’a dönen Uluslararası GT yarışında Türkiye’yi temsil edecek
TÜRK SPORCULAR
TrS TÜRK SPORCULAR 2 s
TEXACO Team AMS, 20 yıl sonra İstanbul Park’a dönen Uluslararası GT yarışında Türkiye’yi temsil edecek
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol