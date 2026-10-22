Formula 1

TAG Heuer, Red Bull ile 10. yılı için özel Formula 1 saatini tanıttı

TAG Heuer, Red Bull Racing ile 10 yıllık ortaklığını kutlamak amacıyla Formula 1 Solargraph saatinin özel bir versiyonunu tanıttı.

Lydia Mee Zeynep Taş

Yayın tarihi: 22 Eki 2026 09:40

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The Red Bull logo

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

Formula 1 Solargraph x Oracle Red Bull Racing adıyla tanıtılan saat, £1.900 (yaklaşık ₺130.000) fiyat etiketi taşıyor.

ABD'deki alıcılara, Teksas'ın Austin kentinde bu hafta sonu düzenlenecek ABD Grand Prix'si öncesinde 20 Ekim'de çevrim içi erken erişim imkanı sunuldu.

Saatin renkleri, Milton Keynes merkezli takımın araç tasarımından ilham alıyor. Derin mavi, güneş ışını desenli kadrana sahip modelde beyaz akrep ve yelkovan ile sarı bir saniye ibresi bulunuyor. Bu tasarım, TAG Heuer'in TH-Polylight malzemesinden üretilen, iki yönde dönebilen mavi bir bezel ile tamamlanıyor.

TAG Heuer CEO'su Béatrice Goasglas, iş birliğinin 10. yıl dönümüne ilişkin şunları söyledi:

"On yıl önce TAG Heuer ve Oracle Red Bull Racing, saniyenin her kesrinin önemli olduğu yönündeki basit bir inanç etrafında bir araya geldi. O günden bu yana podyumları, şampiyonlukları ve kazanmak için aynı bitmek bilmeyen mücadele ruhunu paylaştık."

"Bu özel üretim, geçmişteki yolculuğumuzu kutlarken geleceğe de kararlılıkla bakıyor. 38 mm'lik kasası ve Solargraph mekanizmasıyla yarış pistinin enerjisini, motor sporlarının yalnızca bir spor değil, aynı zamanda bir kültür olduğu yeni nesil saat tutkunlarına taşıyor. Bu model, 'Kazanmak için Tasarlandı' yaklaşımının temsil ettiği her şeyi bünyesinde barındırıyor."

TAG Heuer, 2016'dan bu yana Red Bull F1 takımının resmi zaman tutucusu, resmi saat partneri ve takım performans partneri olarak görev yapıyor.

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- Motorsport.com Ekibi

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