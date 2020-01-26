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Formula 1 / Son dakika

Taffin: "Renault motoru, Honda ve Mercedes'in önünde"

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Taffin: "Renault motoru, Honda ve Mercedes'in önünde"
Ekleyen:
, Journalist
26 Oca 2020 17:45

Renault'nun motor şefi Rémi Taffin, Fransız üreticinin motor performansı olarak Honda'nın önünde olduğunu söyledi.

Renault, turbo hibrit motorlar dönemine istediği başlangıcı yapamadı ve son yıllarda genel olarak üçüncü en hızlı motor üreticisi konumunda yer alıyordu.

Fransız üretici geçen yılı zaferle kapatamadı, oysa Honda yeni partneri Red Bull'la üç zafer almayı başardı.

Ancak Auto Motor und Sport'a konuşan Renault motor şefi Taffin, Honda'nın önünde olduklarını söyledi.

Taffin, "Bu yıl çok büyük bir adım attık ancak bu, şimdiye kadar attığımız en büyük ikinci adımdı. En büyük adımı 2015-2016 yılları arasında attık. Bu ilerlemeyi içten yanmalı motorun verimliliğini arttırarak yaptık. Tüm yarış boyunca maksimum 110 kg yakıt kullanabiliyorsunuz ve bunu motorda ne kadar verimli yakarsanız, o kadar iyidir. Bu, motorun ve turbonun kendisini etkiliyor. ERS verimliliği zaten çok yüksek, bu yüzden burada çok az gelişebildik. Güç ünitesi ve şasi entegrasyonu ile soğutma-ağırlık gibi konularda daha fazla endişemiz var. Güç artışı ortalama 30-40 beygir civarındaydı."

"Motor verimliliği açısından Mercedes ve Ferrari ile aramızda yakın bir mücadele var. Mercedes biraz gerimizde, Ferrari biraz ileride. Honda bir adım geride ama artık 50 kW farktan bahsetmiyoruz. Ferrari, Mercedes ve bizim aramızda 5-10 kW var. Honda da belki 15-20 kW geridedir."

"Bahreyn'deki sorunlar kötüydü. Daha iyi bir motor üretmemizi engelledi. Monza'da denediğimiz son versiyon motor, bu hasar meydana geldiğinde onaylanmak üzereydi... Bir sorun varsa tüm kaynaklarınızı kullanmalısınız. Bu, C versiyonun üretimini geciktirdi." dedi.

Taffin, 2020'de çok büyük değişiklikler yapmayacaklarını söyledi.

"Muazzam bir değişiklik yok. Her şey genel pakete yardımcı olmak için motoru mümkün olduğunca araca entegre etmekle ilgili. Dediğim gibi, büyük bir şey söyleyemem; kaynaklarımızın %50'si 2021'e odaklı durumda."

"2021'de daha fazla kısıtlama olacak ama geriye düşmeyeceğiz çünkü bugün kullandıklarımız o noktaya yakın. Hatta daha fazla kısıtlama istiyoruz. Bazı rakiplerimiz iki kat daha fazlasını yapıyor."

Taffin son olarak McLaren'la çalışmalarıyla ilgili, "Bir müşteri takımının avantajı, bir motorun ne kadar süre dayanacağı konusunda daha fazla deneyime sahip olmanızdır. Mesafe tamamlayan dört aracınız var ve sorunları bulma şansınız o kadar fazladır. Gelişim açısından hiçbir şey kazanmıyoruz." dedi.

Çeviri: İnci Beğen

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Renault F1 Team
Editör Roy Rijsdijk

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