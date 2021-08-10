Taffin, Red Bull Powertrains'e mi geçiyor?

20 yıldan fazla bir süredir Renault'nun motor sporları programında görev alan ve son olarak motor departmanının başına geçen Remi Taffin, Fransız üretici ile yollarını resmen ayırmıştı.

Alpine sözcüsü, Taffin'in Renault'daki görevini Temmuz ayının başında, takımla yaptığı karşılıklı anlaşma sonrası bıraktığını doğruladı. Taffin Mayıs ayındaki Portekiz GP'den bu yana herhangi bir yarışa katılmamıştı ve Alpine bu ayrılığı temelde gizli tuttu.

Fakat eski Renault F1 mühendisinin Red Bull'un yeni Powertrains şirketine geçebileceğine dair ciddi söylentiler çıkmaya başlamış durumda.

Eğer bu iddia doğruysa Taffin, diğer takımlardan Red Bull Racing'e gelen ilk mühendis olmayacak. Daha önce Ben Hodgkinson, Steve Blewett, Omida Mostagimi ve bir dizi önemli isim Mercedes'ten Red Bull'a katılmıştı.

Red Bull Powertrains, Honda'nın F1 motor projesini devralacak ve gelecekte kendi güç ünitesini üretmek için temel oluşturmaya çalışacak.

Avusturyalı üretici, Milton Keynes'teki bu departmanın çalışmalarına zaten başladı ve hem Honda'dan bazı isimlerle hem de diğer takımlardan çeşitli isimlerle anlaşıldı.

Takım, diğer üreticilerden yeni isimlerle anlaşacağını gizlemedi ve bunlardan biri de Taffin olabilir. Taffin daha önce Renault ve Red Bull arasındaki ilişkiden ötürü Avusturyalı ekipteki pek çok kişiyi tanıyor.

Red Bull ve Renault 2010-13 yılları arasında arka arkaya dört şampiyonluk kazanmıştı.

Renault aynı zamanda bu yılın başlarında uzun süredir takımda görev alan Cyril Abiteboul ile yollarını ayırmıştı.

Remi Taffin, Renault Sport F1 Engine Technical Director; Cyril Abiteboul, Renault Sport F1 Managing Director; Alain Prost, Renault F1 Team Non-Executive Director Fotoğraf: Renault