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Formula 1 / Renault lansmanı / Son dakika

Taffin: "Mercedes en güçlü motora sahip değil, ama en iyisine sahip"

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Taffin: "Mercedes en güçlü motora sahip değil, ama en iyisine sahip"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
13 Şub 2020 09:42

Remi Taffin, güç ünitesini bir paket olarak geliştirmeye çalıştırdıklarını söylerken, şu anda en iyi paketin Mercedes'te olduğunu söyledi.

Renault, hayal kırıklığıyla dolu bir 2019 sezonu geçirdi ve müşteri takımı McLaren'ın gerisinde sezonu beşinci oldu.

2020 yılında daha fazla gelişim kaydetmek isteyen Renault, motor tarafında son yıllarda yakaladığı istikrarlı performans artışını devam ettirmek istiyor.

Renault'nun motor şefi Remi Taffin bu açıdan kendilerine güveniyor.

Taffin, “Başlangıç ​​noktasında olduğumuz zaman daima iyi bir sezon bekleriz. Biz de özellikle takımlar şampiyonasında dördüncü sıraya dönmeyi planlıyoruz. 2020 R.S.20 geçen yılki aracın bir evrimi."

“Sanırım geçmişe kıyasla 2020 yılındaki gibi istikrarlı kurallar sayesinde motorumuz iyi performans gösterecek."

"Güç artık bir sorun değil, ancak güç ünitesi paketini bir bütün olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Örneğin Mercedes en güçlü motora sahip değil, ama en iyisine sahip." dedi.

Renault, 2020 yılından sonra müşteri takımına sahip olmayacak ve bu da sadece fabrika takımına motor sağlayacakları anlamına geliyor.

Taffin, "Bir müşteri takımına sahip olmamak bizim için sorun olmayacak. Çünkü başkalarının sorunlarına odaklanarak zaman kaybetmeyeceğiz ve bu nedenle sadece bize uygun bir güç ünitesi geliştirebileceğiz." dedi.

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Renault R.S.20

Renault R.S.20
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Fotoğraf: Renault

Renault R.S.20

Renault R.S.20
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Fotoğraf: Renault

Renault R.S.20

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Seri Formula 1
Etkinlik Renault lansmanı
Alt-etkinlik Tanıtım
Takımlar Renault F1 Team
Editör Marco Congiu

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