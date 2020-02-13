Taffin: "Her yarışta aynı seviyede kalmamız gerekiyor"

Renault, 2019 yılında bazı yarışlarda iyi bir performans sergilese de, bazı yarışlarda puan barajına girmekte zorlandı.

Takım, 2020 yılında iyi bir adım atmayı hedefliyor.

Motor şefi Remi Taffin, R.S.20'nin lansman töreninde verdiği demeçte, geçen yılın aksine daha fazla istikrar yakalamaları gerektiğini söyledi.

"Geçen yıl güç ünitesinin performans tarafında iyi bir adım atmamız önemliydi. Şimdi her yarışta bu performans seviyesini sağlamak gerekiyor. Geçen yılın sonunda bunu yapmayı başardık."

"Monza yarışının sonucu, güç ünitesinde kaydettiğimiz ilerlemeye iyi bir örnekti."

"2020 için değişen çok az şey var, ancak motoru araca mümkün olduğunca entegre etmek ve böylece tüm sistemi daha verimli hale getirmek için çalışıyoruz."

"Formula 1'de başarılı olabilmek için kaynaklara ihtiyacınız var. Enstone'da büyük değişiklikler oldu ve şimdi Viry'de, gelişen teknoloji ihtiyacını karşılamak için büyük bir tesis inşa ediyoruz."

"Tasarım çalışmalarının hızını ve gelişim sürecinin verimliliğini artırmaya çalışıyoruz. Tezgah testi için en gelişmiş ekipmanlara sahibiz ve önümüzdeki sezon için şekilde iyi hazırlandık."

"Viry'de gerçek bir sinerji var. Geçen sezon beklentilerimizin altında kaldı, ancak bundan dersler çıkarmak ve bu yıl bunları uygulamak çok önemli."

"Bazı harika performanslar sergiledik ve motorun gücünü görüyoruz."

"Daniel Riccardo'nun yeni takım arkadaşı Esteban Ocon'un gelişiyle takım yeni bir ivme kazanacak."

"Bu, aracın verimliliğini artırmak ve bu sezonun mümkün olan en iyi şekilde gitmesini sağlamak için her türlü çabayı gösteren tüm Renault F1 çalışanlarını motive ediyor."