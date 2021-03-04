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Formula 1 / Son dakika

Taciz videosuyla "gurur duymayan" Mazepin, olaydan ders çıkardığını söylüyor

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Sosyal medyada yayılan, bir kadının göğsünü ellediği ana ait videoyla "gurur duymadığını" söyleyen Nikita Mazepin, bundan ders çıkardığını söyledi.

Taciz videosuyla "gurur duymayan" Mazepin, olaydan ders çıkardığını söylüyor

2021 sezonunda Haas F1 takımıyla yarışacağı duyurulduktan kısa bir süre sonra, Mazepin'in Instagram hesabında, bindiği aracın arka koltuğunda oturan bir kadının, göğsünü ellediği ana ait bir video paylaşıldı.

Haas bunun  "iğrenç" bir olay olduğunu söylerken, Mazepin sosyal medya hesapları aracılığıyla kamuoyundan özür diledi ve olay takımın içinde çözülerek, alınan kararlar gizli tutuldu. 

Olay yaşandıktan sonra ilk defa açık bir basın toplantısına katılan Mazepin, yaşananlardan "gurur duymadığını" ve hareketlerinden ötürü tüm sorumluluğu üstlendiğini söyledi.

Mazepin, "Yaptıklarım konusundaki bakış açım çok açık, bundan gurur duymuyorum."

"Davranmam gerektiği gibi davranmadım, Formula 1'e girerken başardığım şeyi anlamam için geçen süre çok kısaydı ve dolayısıyla duruma, olmam gerektiği şekilde adapte olamadım."

"Bunun sorumluluğunu üstlendim ve üstlenmeye devam etmeye de hazırım." dedi.

Video sosyal medyada paylaşıldığından beri tüm mecralarda Mazepin'e karşı gösterilen nefret devam ediyor ve Rus pilotun ya da Haas takımının yaptığı paylaşımların altında '‘#WeSayNoToMazepin’ (Mazepin'e Hayır Diyoruz) etiketi sıklıkla trend oluyor.

Mazepin, insanların gözündeki imajı konusunda "onların düşünce ve sözlerini yönetemeyeceğini" fakat konuşmasını pist üstünde yapmayı tercih ettiğini söyledi.

Mazepin, "Pist üstünde gereken performansı gösterebileceğim konusunda çok eminim."

"Gösterdiğim çabayla ve tercih ettiğim yönle, sonuçlar kendini gösterecektir ve benim yerime, yarışlarımın konuşmasını sağlamalıyım." dedi.

Mazepin, olaydan sonra Haas takımının, kendisini eğitmesi konusunda yardımda bulunmasını takdir ederek, takımın "çok yardımcı" olduğunu söyledi.

Mazepin, "Bu olaydan ders çıkarmam konusunda bana yardım ederek, çok destekte bulundular."

"Bu konuda daha çok ders çıkarmamı bekleme açısından çok sabırlıydılar ve bu tüm davranışım konusunda, ders çıkarma sürecim sayesinde hiç olmadığım kadar ilerleme kat ettiğimi düşünüyorum, yani bana çok yardımı dokundu." dedi.

Olay sonrasında özellikle kadınlara karşı tutumu ve iletişim şekli konusunda neler öğrendiği sorulduğunda Rus pilot şu cevabı verdi: "Formula 1'e yükselerek bir F1 pilotu olduğunuzda, bir anda, aynı şampiyonada yarışmayı hedefleyen birçok genç çocuğa örnek teşkil ediyorsunuz."

"Ve bunu da göz önünde bulundurarak kendinizde belirli bir davranış şekli oturtmanız gerekiyor ve ben bunu anında yapamadım."

"Neler öğrendiğim konusu da çok açık.  İlk olarak kendimle birlikte taşımam gereken davranış şeklini, ikinci olarak ise sosyal medyadayken ve sosyal medya dışındayken nasıl bir tutum sergilemem gerektiğini öğrendim."

Mazepin videodaki kadına özür dileyip dilemediği konusunda bir yorum yapmadı ve bunun "özel bir konu" olduğunu söyledi.

Bu tarz bir davranışın sadece bir F1 pilotu için değil, normal bir insan için de kabul edilemez olduğunu anlayıp anlamadığı sorulduğunda ise Mazepin, "Evet, anlıyorum. Daha önce dediğim gibi bunun sorumluluğunu üstlendim."

"Hem pist üstünde hem de dışında, insanoğulları olarak, sakin ve insancıl bir dünyada yaşayabilmek adına birbirimize karşı belirli bir tavır sergilememiz gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Nikita Mazepin
Takımlar Haas F1 Team
Editör Memet Kağan Bilgili

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