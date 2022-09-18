Taburcu olan Albon'un hedefi Singapur'a kadar iyileşmek

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Taylandlı pilot, İtalya GP'si 3. antrenman seansı öncesi apandisit patlattığı gerekçesiyle yarıştan çekilmek ve yerini Nyck de Vries'e bırakmak zorunda kaldı.

Ameliyata giren Albon, birtakım ameliyat sonrası komplikasyonlar nedeniyle Cumartesi günü yoğun bakıma alındı ancak Pazar günü durumunun iyileşmesi sonrası normal odaya geçiş yaptı.

Salı günü taburcu olan Albon, şu anda Monako'daki evinde dinleniyor ve tek isteği 30 Eylül'deki Singapur GP'si öncesi tamamen iyileşebilmek.

Sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan Albon, "Gayet iyi hissediyorum. Cumartesi günü ufak bir sıkıntı yaşadım ancak doktorlar inanılmaz bir iş ortaya koydular. Kendilerine beni sağlığıma kavuşturdukları ve Salı gününe kadar taburcu ettikleri için minnettarım."

“Hastaneden çıktığımdan bu yana Monako'dayım, etrafta geziniyorum ve hedefim zorlu geçeceğini düşündüğüm Singapur GP'sine hazır olmak. Kariyerimin en sert yarışlarından biri olacak, kolay geçmeyecek."

"Ancak yine de odağımızı koruyacak ve neler olacağını göreceğiz." dedi.