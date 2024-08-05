Szaufnauer: "Newey hangi takıma giderse gitsin 2026 aracındaki etkisi az olacak"

Newey, 2025'in başında Red Bull'dan ayrılacağını doğruladı.

Tasarım gurusunun Ferrari ve Aston Martin'e gidebileceği söylentiler arasında olsa da henüz kariyerinin sonraki adımına karar vermiş değil.

Ancak Szafnauer, Newey yeni bir takıma katıldığında takımın 2026 aracındaki etkisinin çok az hissedileceğini söyledi.

Szafnauer, James Allen on F1 podcast'inde, "Adrian ne zaman büyük bir kural değişikliği olsa olağanüstü bir iş çıkardı."

"Ancak önümüzdeki yılın Nisan ayına kadar, çoğu takım bir sonraki yıl için aerodinamik çalışmalarını yapmış olacak."

"Yani eğer yeni bir takıma Nisan ayında gelirse, 2026 model araç üzerinde; sezon ortasında yapılacak bir güncellemeden daha az etkisi olacak - ama elbette yine de bir etkisi olacak."

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing Fotoğraf: Alexander Trienitz

"Nisan ayına kadar mimari belirlenmiş olacak, vites kutusu tasarımı neredeyse tamamlanmış olacak. Kısa bir süre sonra vites kutuları üzerinde çalışmaya başlayacaklar."

Ancak Szafnauer, Newey'nin başkalarının işlerini doğru bir şekilde yapmasına izin verirken kendisinin lider bir yaklaşım benimsemesi nedeniyle bir sorun yaşanacağını düşünmüyor.

Newey'nin gelişiyle mevcut takım yapılarının bozulma olasılığı sorulduğunda, "Bugünlerde bir Formula 1 takımında 1000 kişi çalışıyor, yani bu gerçekten bir takım çalışması."

"Adrian'ın şöhreti ve çalışma tarzıyla her takımın onu memnuniyetle karşılayacağını düşünüyorum."

"Onunla hiç çalışmadım ama duyduğum kadarıyla o, büyük resme yön veren kişi."

"Ayrıca aracın detaylarına da bakıyor, kendisinin ilgilenmediği diğer alanları diğerlerine bırakıyor."

"Dediğim gibi, onunla çalışmadım ama bu takımlardan herhangi birine katıldığında iyi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.