Szafnauer: "Adalet galip geldi"

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ABD GP'de Alonso'nun aracının sağ aynasının birçok tur boyunca sallanması ve daha sonra araçtan kopmasının ardından Haas, durumun tehlikeli olduğunu iddia ederek bu olayı protesto etmişti.

Haas ayrıca, altı tur boyunca hasarlı olan ve sonunda araçtan kopan uç plakası hakkında da Sergio Perez'i ve Red Bull'u protesto etti.

Haas daha önce, tamamı uç plakası hasarından kaynaklanan üç kez siyah-turuncu bayrak gösterilmesi sebebiyle Kevin Magnussen ile puan kaybetmişti.

Hakemler, Perez konusundaki protestoyu reddetse de Alonso protestosunu kabul edip İspanyol pilota 30 saniye ceza vermişlerdi. Ancak bu sefer Alpine, Haas'ın protestosunu 'geç yapması' sebebiyle verilen karara itiraz etti.

Gerçekten de protestoya geç kalındığı görüldü, çünkü yarış direktörü Niels Wittich, asıl limit 30 dakika iken; Haas'a hatalı bir şekilde protesto için bir saatleri olduğunu söylemişti.

Alpine protestosunun kabul edilebilirliği perşembe günü Austin komiserleri tarafından yürütülen sanal bir duruşmada değerlendirildi. Protesto reddedildi, ancak Alpine inceleme hakkı talebiyle karşılık verdi.

Bu talep kabul edildi ve perşembe akşamı sonunda Alpine'in haklı olduğuna karar verildi. Böylece Alonso'nun cezası iptal edildi ve ABD GP sonuçları eski haline getirildi.

Takımın hak ettiği sonucu alıp almadığı sorulduğunda Szafnauer, ortada daha büyük bir resim olduğunu söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Szafnauer, "Bence F1'in gerçekten hak ettiği sonucu aldık."

"Ön yargılarım olmasına rağmen adaletin galip geldiğine inanıyorum çünkü ben bu takımdayım ve onu [Alonso] yedinci sırada görmeyi gerçekten çok istedim."

"Yapılan protesto zaman aşımına uğradı ve bence bu hiç duyulmamalıydı bile. FIA bunu fark etti ve doğru kararı verdi." dedi.

Szafnauer, tüm süreçte bazı gri alanlar olduğu konusunda hemfikir: "Kesinlikle bazı anormallikler var. Ama sonunda, tüm kurallara ve bunların nasıl uygulandığına bakmak için zaman ayırdığımızda doğru kararın verildiğini düşünüyorum.”

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Szafnauer bir sorun olduğunu kabul etti, ancak Perez'in Austin'deki durumunun Haas'ın bu yıl yaşadığı sorunlarla daha benzer olduğunu öne sürdü.

Alpine takım patronu, "Bence FIA, verdiği kararlarda daha tutarlı olmalı. Ancak bu durumun bizimle bir ilgisi yok. Bu durumda Magnussen ve Perez'in yaşadıkları benzer."

"Çünkü her iki pilot da uç plakası hasarı yaşadı, ancak Haas'a siyah-turuncu bayraklar gösterilirken, Red Bull'a gösterilmedi."

"Yani ortada bazı tutarsızlıklar var. Ama yapılması gereken bunlardan ders çıkarmak ve gelecekte daha tutarlı olmak, böylece herkes ne bekleyeceğini bilir." dedi.

Szafnauer, ayna hasarı olan veya aynası eksik olan araçlara siyah-turuncu bayrak gösterilmesi gerektiği yönündeki önerileri reddetti.

Szafnauer, "Yani, şahsen ben, 55 açık tekerlek yarışında yarıştım ve bazılarında aynasızdım. O yüzden F1'deki bu durumun çok da tehlikeli olduğunu düşünmüyorum."

"Aracınızı, arkanızdaki kişinin sizi geçemeyeceği şekilde konumlandırmak için aynalarınızı kullanırsınız. Eğer bunu yapmak için sadece bir aynanız varsa, biraz daha temkinli olursunuz!"

"Yani tek bir aynanın olması, durumun çok daha tehlikeli olduğu anlamına gelmez. Demek istediğim, 'tehlike' tanımını doğru yapmamız gerekiyor.” dedi.