Szafnauer'in şirketi, rekor yarıştan oluşacak sezonda F1 personeli için uygulama geliştiriyor

Szafnauer 2023 yazına kadar Formula 1 aksiyonunun tam ortasındaydı. Ancak Alpine'deki takım patronu görevi, sportif direktör Alan Permane ve baş teknik sorumlu Pat Fry ile birlikte ayrılışının Belçika Grand Prix'si hafta sonunda onaylanmasıyla aniden sona erdi.

Beklenmedik boş zamanını, rekor kıran 24 yarıştan oluşması planlanan 2024 sezonunda F1 personeline yardımcı olmak için iyi bir şekilde kullanıyor.

Szafnauer'in firması Soft Pauer, Formula 1'e yardımcı olacak yazılımlar geliştirmeye yabancı değil. İlk resmi Formula 1 Zamanlama ve Pist Konumlandırma Uygulamasını yaratmış, ardından F1'in ticari hak sahibi Liberty Media tüm dijital medya faaliyetlerini tek bir çatı altında toplayana kadar pit duvarındaki personelin kullanabileceği veri ekranlarını genişletmişti.

Şimdi Szafnauer'in şirketi, takımların Formula 1 ile birlikte dünya çapında hareket ederken seyahat bilgilerini dijital olarak takip etmelerini sağlayacak yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Bu proje, önümüzdeki yoğun program göz önüne alındığında çok kullanışlı bir araç olma potansiyeline sahip.

F1 analisti Peter Windsor'ın YouTube kanalında yaptığı röportajda konuşan Szafnauer, "Üzerinde çalıştığımız bazı şeyler var."

"Bir yıl boyunca Padok Kulübü uygulamasını da yaptık ve biliyorsunuz. Bunun için hala bazı teknolojilere sahibiz ve sanırım bunun için başka yerlerde de uygulamalar var."

"Ayrıca takımlar için bir seyahat uygulaması yaptık. Yani hangi uçakta olduğunuzu, hangi otel odasında olduğunuzu, bu pistten ya da havaalanından hangi otobüsle ayrıldığınızı gösteren kağıt parçaları yerine, bunların hepsi elektronik olarak yapılabilir ve eğer bunlar bir uygulama içindeyse, çok daha kullanışlı ve çok yönlüdür."

"Örneğin, uçuşunuzdaki herkesi görebilirsiniz ya da uçuş iptal edilirse veya değiştirilirse, sadece düğmeye dokunabilir ve gidip başka bir uçuş için rezervasyon yapabilirsiniz ya da bir uçuş için check-in yapmak ve biniş kartınızı almak istiyorsanız, bunu bir kağıt parçanız varsa gerçekten yapamayacağınız uygulamadan yapabilirsiniz."

"Şu anda bu konu üzerinde çalışıyoruz ve yakın gelecekte bir ya da iki ekiple ortaklık kurmayı umuyoruz." dedi.

Szafnauer'in Alpine'den ayrılmasından bu yana, Alpine Motorsport başkan yardımcısı Bruno Famin F1 takım patronu rolünü üstleniyor ve 2024'te de görevini sürdürmeye devam edecek.