Szafnauer'in, Honda tarafından misafir edilmesi spekülasyonlara yol açtı

Geçtiğimiz sezon Formula 1'in yaz tatiline girmesinin arifesinde Alpine tarafından görevden alınan Szafnauer'in adı, son olarak Andretti Cadillac olmak üzere çeşitli takımlarla anıldı.

Motor Sport Magazine'e konuşan Szafnauer, "Michael Andretti ile bazı görüşmelerim oldu. Alpine'e gitmeden önce beni aramıştı ve ona yardım etmek istediğimi söyledim."

"Önce F1'e kabul edilmeleri gerekiyor. Çünkü kabul edilmeden ona nasıl yardım edebilirim? Eğer kabul edilirlerse, o zaman takıma dahil olmayı tartışabilirim." dedi.

Ancak bu görüşmeler Formula 1'in Andretti'nin teklifini reddetmesiyle kesildi.

Alpine'den ayrıldığından beri işsiz olan 59 yaşındaki Szafnauer'in geçtiğimiz hafta sonu St. Petersburg'da düzenlenen IndyCar etkinliği sırasında Honda'nın misafirperverliğinde yemek yerken görülmesiyle birlikte sosyal medya merakla doldu taştı.

Otmar Szafnauer, Alpine F1 Team, Team Principal, Ciaron Pilbeam, Alpine F1 Team Chief Race Engineer, Alan Permane, Alpine F1 Team Trackside Operations Director on the grid Fotoğraf: Alpine

Yeni Andretti takım patronluğunda Indycar'dan NASCAR'a geçişi yönetecek kişi olacağı yönünde dedikodularla birlikte taraftarlar Szafnauer'in bir IndyCar takımı satın alma ya da kurma arayışında olup olmadığını bile sorguladılar.

Ne yazık ki spekülasyonların üzerine biraz soğuk su döken Szafnauer'in 2000'li yıllarda Honda için çalıştığını ve sadece eski arkadaşlarıyla hasret gideriyor olabileceğini belirtmek gerekir.

Szafnauer geçtiğimiz Temmuz ayında Alpine tarafından sadece 18 aydır yürüttüğü takım patronluğu görevinden alındı. Ancak kendisi ve uzun süredir görev yapan sportif direktör Alan Permane, Renault yönetim kuruluyla takımın kısa vadeli hedeflerinin ne kadar gerçekçi olduğu konusunda anlaşmazlığa düştükten sonra aniden ayrılmışlardı.

O zamandan beri eski takımına ateş püsküren Szafnauer, Alpine'in üst düzey yöneticilerinin Formula 1'de rekabet etmek için ne gerektiğini anlamadıklarını dile getirdi.

Szafnauer, "Alpine'e ilerleme kaydettiğimi söyledim ama onların yanıtı her zaman 'bunun için zamanımız yok' oldu. Anlaşmazlığımızın nedeni buydu ve Belçika GP'sinde ayrılmama neden olan kararları hakkında bana 10 günden daha az bir süre verildi." dedi.