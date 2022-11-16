Szafnauer'e göre Brezilya'daki başarılarının sebeplerinden biri takım oyunu

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Sprint yarışında iki kez birbirleriyle temas eden Alpine pilotları, bu nedenle ana yarışa epey gerilerden başlamak durumunda kaldılar. Yarışta bu dezavantajı telafi etmek için ter döken ikili, belki de sezonun en iyi performanslarını ortaya koydular.

Son turlara büyük lastik avantajıyla giren Alonso mücadeleyi iki Red Bull pilotunun önünde beşinci tamamlayarak 12 sıra yükselirken, Ocon da sekizinci olarak 8 sıra yükselmeyi başardı.

McLaren'in yarıştan puansız ayrılmasının ardından takım Abu Dhabi'ye rakibinin 19 puan önünde gidiyor.

Alpine'in yarışının en önemli noktalarından biri son bölümde yaşandı. Güvenlik aracının ardından yeni lastikleriyle Ocon'un hemen arkasına gelen Alonso, yarışı epey önde bitirebilecek hıza sahipti; bu nedenle takım tarafından Ocon'un Alonso'ya yol vermesi istendi.

Önce hemen önündeki Vettel'i geçmek istediğini söyleyen Ocon, hızlıca Aston Martin pilotunu temizledikten sonra takım arkadaşına yol verdi.

Motorsport.com'a yarışı değerlendiren Szafnauer, "Sanırım bu olanlar sadece F1'in öngörülemezliğini gösteriyor."

"Daha da önemlisi, takım oyunu oynadığınızda herkesin kazandığını gösteriyor. Pilotlar puan aldıklarında puan bonuslarını alıyorlar ve takım kazanıyor."

"Günün sonunda bu bir takım sporu ve takımlar şampiyonası için mümkün olduğunca puan toplamamız gerekiyor. Pilotlar da takım oyunu oynayarak buna katkıda bulunabilirler, ki onlar da tam olarak bunu yaptılar." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A522, Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Her iki pilotunun da Pazar günü farklı bir mentaliteyle hareket ettiğini söyleyen Szafnauer, "Pilotlara Enstone ve Viry'de 1000'den fazla kişinin şampiyonayı dördüncü bitirebilmemiz için yorulmak bilmeden çalışırken, ayrıca Cumartesi ve Pazar günleri dahi işe gelerek aracın olabildiğince rekabetçi olmasını sağlarken temas yaşamalarının kabul edilemez olduğunu belirtmek zorundasınız.

"Şampiyonada bu kadar yakınken takım arkadaşınızı pist dışına itmek veya çarpışmak aptallık. Bence mesaj yerine ulaştı ve yarışta iyi bir iş çıkardık." dedi.

Ocon'un Alonso'ya yer vermeden önce Vettel ile yarışmak istemesini yorumlayan Szafnauer, "Mühendisi ona yol vermesini söyledi ancak Esteban'dan hiçbir cevap alamadı. Bu yüzden ona tekrar söyledi. Bu sadece telsiz bağlantısının gerçekleştiğinden emin olmak içindi."

"Böylece ona iki kez söylemiş oldu. İşte o zaman Esteban 'seni ilk seferinde duydum ama Vettel ve [Valtteri] Bottas'la savaşmam lazım' dedi, bunda da haklıydı."

"Eğer bir pilotun lastik avantajı varsa takım arkadaşının onunla savaşmaması veya farklı bir stratejide olduğu için onun kendisini geçmesine izin vererek zaman kaybının önlenmesini sağlaması lazım."

"Bence Esteban ilk olarak Vettel'i ve Bottas'ı geçebilirim demekte kesinlikle haklıydı, sonrasında stratejinin yolunda gitmesi için gerekeni yapacağını söyledi. Yaptı da." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A522, Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sprint yarışının Alonso-Ocon ilişkisi için nihai patlama noktası olmadığını söyleyen Szafnauer, "Son yarış zaman olarak en yakın yarıştı, bu yüzden ne olup bittiğini daha iyi hatırlıyorsunuz! Ancak ben diğer mücadeleleri de net bir şekilde hatırlıyorum."

"Dördüncü olmak için verdiğimiz mücadele ve sadece iki yarış kalması nedeniyle sprint yarışının özellikle acı verici olduğunu düşünüyorum."

"Sprintteki pitten sonra muhtemelen Fernando'nun yarışını izlemediniz ama biz izledik. Tur zamanları çok rekabetçiydi. Yarışta da bu derece rekabetçi olması sayesinde üç pit-stop stratejisi yapabildik."

"Fernando sürekli altımdaki aracın harika olduğunu söylüyordu, son bölümde sıfır set yumuşak hamuru kullanmasına izin vermemizi istiyordu."

"Bizim için bir sonraki yarışın anahtarı her iki aracı da bitirmek. Eğer bunu başarırsak, sahip olduğumuz tempo ile şampiyonayı dördüncü sırada bitireceğimizden eminim." dedi.