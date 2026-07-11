Szafnauer’den FIA’ya kırmızı bayrak çağrısı: "Bunu çok rahat bir şekilde yapabilirlerdi"

Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Britanya Grand Prix'si, güvenlik aracı arkasında biterek padoğu ve ekran başındaki seyircileri hayal kırıklığına uğratmıştı. Yarışın son turlarında tur olarak geride kalan araçların, turlarını geri almalarına izin verilmesi ve kurallar gereği bu işlemden sonra güvenlik aracının bir tur daha pistte kalması zorunluluğu, son turda yaşanabilecek olası bir galibiyet mücadelesini engelledi.

Üstelik teknik bir arıza nedeniyle FIA’nın, güvenlik aracının pistten çıkacağına yönelik mesaj yayınlaması işleri daha da karıştırmıştı.

Konuyla ilgili High Performance Racing podcastinde konuşan eski F1 takım patronu Otmar Szafnauer, FIA yarış direktörü Rui Marques’in kuralları harfiyen uyguladığını ancak "gösteri ve hayranlar" adına daha iyi bir alternatifin mevcut olabileceğini söyledi: "Tur yiyen herkesin farkı kapatmasına izin verdiler ancak kurallara göre yarışı yeniden başlatabilmeniz için koca bir turun daha geçmesi gerekiyor.”

Otmar Szafnauer Fotoğraf: Andreas Beil

“Turlar geri alındığındaysa geriye zaten bir tam tur kalmamıştı. Bu yüzden yarışı güvenlik aracının arkasında bitirmek zorunda kaldılar.”

“Oysa bir düşünün; eğer yarışı kırmızı bayrakla durdurmuş olsalardı, güvenlik aracı arkasında turlar harcanmadığı için izleyiciler heyecanlı bir son tur mücadelesi izleyecekti.”

Sadece podcast'te konuşmakla kalmayıp, bu alternatif planı bizzat FIA Yarış Direktörü Rui Marques ile de paylaştığını belirten Szafnauer, aralarında geçen diyaloğu şu sözlerle aktardı: "Elbette FIA mevcut kuralları uyguladı ancak yarışı kırmızı bayrakla durdurma seçenekleri de her zaman var.”

“Bunu çok rahat bir şekilde yapabilirlerdi. Ben bunu Marques'e söylediğimde bana, 'Bunun için mi kırmızı bayrak çıkaracaktım?' dedi. Ben de 'Hayır, bunun için değil, hayranlar için kırmızı bayrak çıkaracaktın' dedim.”

“Yarışı taraftarların seyir zevki için kırmızı bayrakla durdurduğunuzda kurallara aykırı hiçbir şey yapmış olmuyorsunuz.”

“Yani işin özü, eğer son bölümde yarışı heyecanlı kılmak ve aynı zamanda kurallara da kesinlikle bağlı kalmak istiyorsanız, ki 2021 Abu Dabi’nin aksine kesinlikle kurallara uymalısınız, o zaman kırmızı bayrak çıkarın."

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