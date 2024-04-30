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Formula 1 Miami GP

Szafnauer'den Famin'e yanıt: "A524 bizim değil, sizin eseriniz"

Alpine'in eski takım patronu Otmar Szafnauer, Bruno Famin'in suçlamalarını reddetti ve mevcut araç için kendisini suçlaması gerektiğini belirtti.

Ezel Tan
Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1 Team, in the Team Principals Press Conference

Fotoğraf: FIA Pool

Geride kalan beş yarışın ardından Alpine, şampiyonada puan alamamış durumda ve fabrika sürücüleri arasında bu durumda olan tek taraf kendileri.

Alpine dışında sadece bağımsız takımlar Sauber ve Williams puan alamadı.

Geçen yılın ortasında Otmar Szafnauer, takımın düşük performansı ve hedeflerin yeterince iyi olmaması nedeniyle görevden alınmıştı.

Kendisi dışında Alan Permane ve birkaç isim daha takımdan ayrılmak durumunda kaldı.

Bu yılki araç, yeni takım Bruno Famin önderliğinde yapıldı fakat kendi deyimiyle bu projeyi Szafnauer ve onun ekibi başlatmıştı.

Ancak Szafnauer, bu iddiaları reddetti ve bu yılki araç üzerinde çalışmadıklarını vurguladı.

The Race'e göre Szafnauer şöyle dedi: "Alan ve ben Temmuz ayında takımdan ayrıldık."

"Biz ayrıldıktan sonra da gelecek yılın aracını geliştirmeye başladılar."

"O zamana kadar da Pat Fry zaten istifa etmişti. Yani işi bilmeyenler için tüm sorunlara bizim neden olduğumuzu söyleyebilirsiniz."

"Fakat ben durumun öyle olduğunu düşünmüyorum."

Famin'in Szafnauer'in bu yorumlarına ne yanıt vereceği ise belirsiz.

Bruno Famin, Team Principal, Alpine F1 Team

Bruno Famin, Team Principal, Alpine F1 Team

Fotoğraf: Motorsport Images

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