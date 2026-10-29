Formula 1 Amerika GP
Szafnauer’den Alonso’ya yanıt: "Kendisinin de arka sıralarda yarıştığının farkında mı?”
Austin’de Albon ile yaşadığı temasın ardından gridin arkasındaki pilotların kalitesini ağır bir dille eleştiren Alonso’ya Otmar Szafnauer’den tepki geldi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 29 Eki 2026 12:00
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Austin’deki yarışın hemen başında Alex Albon ile girdiği 12. sıra mücadelesinde temas yaşayan ve aracının taban bölümünde ciddi hasar oluşan Fernando Alonso, yarışı 16. sırada tamamlayabilmişti. Temas olmasaydı aracın bu sezonki en iyi hızıyla 9. veya 10. olabileceğini savunan iki kez dünya şampiyonu İspanyol pilot, gridin arka bölümündeki pilot kalitesinin "çok düşük" olduğunu iddia ederek sert açıklamalarda bulunmuştu.
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Alonso'nun 2022'de Alpine'deyken takım patronluğunu yapan Otmar Szafnauer, katıldığı podcast yayınında eski pilotunun bu ifadelerini eleştirdi.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Gridin gerisindeki pilotların yeteneksiz olmadığını, asıl sorunun rekabetten uzak araçlar olduğunu belirten Szafnauer, süreci ve araçlar arasındaki farkı şu sözlerle değerlendirdi: "Gridin arkasındakilerin yetenekten yoksun olduğunu mu söyledi? Bunu duyunca aklıma gelen ilk şey şu oldu: Kendisinin de artık arka sıralarda yarıştığının farkında mı?”
“Alex Albon kesinlikle Formula 1’deki yerini hak ediyor. Sezon sıralamasının son yedi basamağındaki pilotların toplamda 150’den fazla podyumu var. Bu durum size neyi anlatıyor? Araçlarının ne kadar kötü olduğunu elbette.”
“Austin’deki ilk birkaç turda, lider Kimi ile son sıradaki Bottas arasındaki tur zamanı farkı tur başına 6 saniyeydi. Bu durum COTA pistinde bir F1 aracı ile F1-F2 aracı arasındaki fark gibidir; hatta F2 aracı muhtemelen daha yakın kalırdı.”
Alexander Albon, Williams
Fotoğraf: Michael Potts / LAT images via Getty Images
“Ön gruptaki araçlarla arkadakiler arasındaki makas artık çok açıldı. Hem güç ünitesi hem de şasi kuralları değiştiği için arka sıradaki araçların öğrenme eğrisinin çok hızlı olacağını ve öndekileri yakalayacaklarını düşünmüştüm.”
“Genellikle hızlı araçların ne yaptığına bakıp hızlıca kopyalarsınız ama bunu başaramıyorlar. Kariyerim boyunca böyle bir tabloyla hiç karşılaşmamıştım."
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- Motorsport.com Ekibi
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