Szafnauer’dan Antonelli’ye tavsiye: “Schumacher bu konuda bir ustaydı”

Silverstone'da lider Charles Leclerc ile galibiyet mücadelesi verirken jant kapağının yerinden çıkmasıyla talihsizlik yaşayan 19 yaşındaki Kimi Antonelli, direksiyon sorunlarına ve kontrol kaybına rağmen pes etmeyip yarışı 16. sırada sonlandırmıştı.

Katıldığı bir podcast programında Antonelli’nin bu deneyimden ders çıkarması gerektiğini belirten Szafnauer; Michael Schumacher, Lewis Hamilton ve Max Verstappen gibi şampiyonların hasarlı araçları finiş çizgisine ulaştırma becerisine değinerek şunları söyledi: "Yaşanan bu durum, Kimi için sporu ve sporla birlikte büyümeyi öğrenmenin bir parçası olabilir. Ancak size şunu söyleyebilirim; Michael Schumacher, hasarlı araçları kontrol etmek konusunda bir ustaydı.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Aracın ne durumda olduğu fark etmeksizin onu her şekilde finişe getirmeyi başarırdı. Sadece beşinci viteste takılı kaldığı halde podyuma çıktığı yarışlar vardı. Schumacher bu konuda gerçekten çok ama çok iyiydi.”

“Bazı pilotlar bu beceriye doğuştan sahiptir, bazılarınınsa bunu öğrenmesi gerekir. Kimi’nin bunu yapamadığını söylemiyorum ama gelecekte geliştirmesi gereken bir yönü olabilir.”

“Bunu da başardığınızda, dünya şampiyonlukları kazanmak için elinize çok güçlü bir koz geçirmiş olursunuz."