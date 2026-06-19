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Formula 1 İspanya GP

Szafnauer’dan ADUO sistemine tepki: "Tam bir saçmalık"

Eski F1 Takım Patronu Otmar Szafnauer, FIA'nın geride kalan motor üreticilerine yardımcı olmak adına bu yıl devreye soktuğu yeni ADUO sistemini sert bir dille eleştirdi.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1 Team

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1 Team

Fotoğraf: James Sutton / Motorsport Images

FIA, yeni motor kurallarının ilk yılı olan 2026'nın başında, performans bakımından geride kalan güç ünitesi üreticilerine yardımcı olmak ve gridi birbirine yakınlaştırmak amacıyla ADUO sistemini tanıtmıştı. Ayın başlarında yapılan ölçümler doğrultusunda Red Bull'un griddeki en iyi performans gösteren güç ünitesine sahip olduğu açıklanmıştı.

Bu durum, mevcut kurallar gereği Honda, Ferrari ve Audi gibi üreticilere ikişer güncelleme hakkı tanınmasını sağladı. Tartışmalı bir şekilde, şu anda şampiyonada lider olan Mercedes de bu sistemden bir güncelleme hakkı elde etti. 

ADUO sistemi, üreticilerin en iyi motorla aralarındaki farka göre kademeli bir ölçekle hesaplanıyor. 2026 sezonu içinde, 12. ve 18. yarışların ardından iki değerlendirme daha yapılacak.

Otmar Szafnauer

Otmar Szafnauer

Fotoğraf: Andreas Beil

High Performance podcastine konuk olan Otmar Szafnauer, bu yeni sisteme tamamen karşı olduğunu belirtti. Ancak Szafnauer, Formula 1'de artık motor geliştirmeye sınır getirilmesi göz önüne alındığında, bu tarz kuralların kaçınılmaz birer zorunluluk haline geldiğini de kabul etti.

Geçmiş yıllarda motor üreticileri gridin en iyisi olabilmek adına sınırsız kaynak harcayabilirken, 2023 sezonunda yürürlüğe giren motor maliyet sınırı nedeniyle artık bu durum mümkün değil. Szafnauer, spordaki bu müdahaleleri şu sözlerle eleştirdi: "Bu ADUO meselesini okudum ve bana göre ADUO tam bir saçmalık.” 

“Fakat madalyonun diğer yüzünde geliştirme bütçesi ve motor dondurma kuralları varken bu tarz sistemler ne yazık ki gerekli hale geliyor."

"Geçmişte hiçbir zaman motor gelişimini durduran bir kuralımız yoktu. Bu konudaki ilk karar, Flavio'nun (Briatore) Max Mosley'yi paradan tasarruf etmek için motor geliştirme bütçesi belirlemenin iyi bir fikir olduğuna ikna etmesiyle alındı.” 

“Ama Flavio'nun asıl amacı, Renault'nun en iyi motora sahip olduğu o dönemde avantajını korumaktı.” 

Otmar Szafnauer

Otmar Szafnauer

Fotoğraf: Alister Thorpe / GP Racing

“Max buna kandı mı, durumun farkında mıydı, Flavio'ya avantaj mı sağlamak istedi yoksa gerçekten 'evet, hadi para tasarrufu yapalım' diye mi düşündü bilemiyorum."

"Ancak bir kez bunu yaptığınızda, yani stratejik bir avantajı veya performans farkını geride kalan takımların doğal yollarla kapatmasına izin vermediğinizde, devreye işte bu ADUO gibi kurallar giriyor.” 

“Bana göre tüm bunlar ‘yapay’ ve ‘saçmalık’ kategorisine giriyor. Fakat benim gözümde bu spordaki en büyük saçmalık ADUO değil; ondan çok daha büyük bir saçmalık olan motor dondurma kuralının ta kendisidir."

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