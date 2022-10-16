Szafnauer: "Yetkilerim elimden alındığında Aston Martin'den ayrılmaya karar verdim"

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Romanya kökenli Amerikan takım patronu Szafnauer, Force India-Racing Point-Aston Martin ile on yılı aşkın süredir devam eden ortaklığını geçtiğimiz kış arasında sonlandırmış ve sonrasında yeniden yapılanmanın bir parçası olarak Alpine takım patronluğuna getirilmişti.

Alpine'in takım patronu, eski takımı ile sözleşmesinin devam ediyor olmasına ve kalmak istemesine rağmen, geçtiğimiz sezon Abu Dhabi yarışında, takım tarafından yetkilerinin kısıtlanmasıyla birlikte kırılma noktasının geldiğini düşünüyor.

Szafnauer, Aston Martin'de takıma istediği tarzda liderlik etmeye devam edemeyeceğini fark ettiğinde geleceğinin belirlendiğini söyledi.

Szafnauer, "Daha önce sahip olduğum sorumlulukların asla geri verilmeyeceğini çok net bir şekilde söylediler.”

"Bunu öğrendiğimde, artık veda etme zamanının geldiğini anladım. Son yarıştaydı. Bana, 'eskiden takımı yönetebiliyordun ama artık yönetemiyorsun' denildi." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Szafnauer, Aston Martin ile Alpine'in olaylara yaklaşımının oldukça farklı olduğunu düşünüyor -özellikle de Alpine'in ona tam yetki vermesiyle birlikte.

Szafnauer, "Alpine yetkilileriyle yaptığım görüşmeler oldukça netti. Bana 'sizi burada istememizin sebebi F1'deki deneyiminiz, deneyiminizle Alpine'a yarışlar kazanma yolunda yardımcı olmanızı istiyoruz' dediler."

"Beklentiler başlangıçta belirlendiğinde, takımdaki ana görevinizin ne olduğunu anlıyorsunuz ve daha özgüvenli oluyorsunuz. Alpine benden geçmiş deneyimlerimi takım içinde uygulamamı istiyor. Ben de bunu yapacağım." dedi.

Szafnauer, yetkilerinin alınmaması durumunda Aston Martin'de kalıp kalmayacağı sorulduğunda, "Takımla kontratım devam etmekteydi. Eğer yetkilerim alınmasaydı ayrılmak için hiçbir sebebim de olmazdı. Muhtemelen kalırdım" dedi.