Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Postponed
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
66 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
80 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
94 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
122 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
129 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
143 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
150 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
164 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
179 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
186 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
199 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
213 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Szafnauer: “Yeni sezona Avusturya’da başlamak gerçekçi gözüküyor”

paylaşım
yorumlar
Szafnauer: “Yeni sezona Avusturya’da başlamak gerçekçi gözüküyor”
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör: Christian Nimmervoll
Çeviren: Cem Özel, Editör
27 Nis 2020 14:40

Racing Point takım patronu Otmar Szafnauer, yeni sezona Temmuz ayının başında Avusturya’da başlamanın gerçekçi olduğuna inanıyor.

F1 yetkilileri, koronavirüs pandemisi nedeniyle ilk 9 yarışı ertelenen 2020 sezonuna başlamanın yollarını arıyor.

Avusturya Grand Prix’sinin ise, 5 Temmuz’da seyircisiz şekilde yapılması için uğraşlar veriliyor.

Racing Point takım patronu Szafnauer, padok çalışanlarının koronavirüs testleri yapıldığı sürece, sezona Avusturya’da başlamanın gerçekçi bir seçenek olduğunu söyledi.

CNN’e konuşan Szafnauer, “Bence Avusturya’da başlayabiliriz.”

“Eğer Avusturya bir ülke olarak virüsün yayılmasını önleme konusunda çok iyi bir iş yaparsa ve tüm Formula 1 çalışanları için test yaparlarsa, Temmuz ayının başında bir yarış yapmanın makul olduğunu düşünüyorum.”

“Eğer Haziran ayında buna onay verirsek, yarış gerçekleşir. Tüm takımların buna sorunsuz şekilde katılabileceğini düşünüyorum.” dedi.

İlgili haberler:

Red Bull Ring pistinin yer aldığı Styria bölgesinin yetkilileri, yarışın yapılabilme ihtimali konusunda Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko ile sürekli temas halinde.

Avusturya hükümeti ise, yarışın gerçekleşmesine engel olmayacağını belirtti ve F1 personelinin, ülkeye giriş-çıkış yaparken uygulanan sıkı kurallara uyması gerektiğini vurguladı.

Styria valisi Hermann Schützenhöfer, yarışın yapılmasını desteklediğini ve yarışın güvenli bir şekilde yapılmasının bölgeye bir destek sağlayacağını söyledi.

Avusturyalı haber ajansı APA’ya konuşan Schützenhöfer, “Formula 1’in bu sene Red Bull Ring’de yapılmasını elbette destekliyorum. Kriz dönemindeki olumlu tutumumuzu kaybetmemeliyiz.”

“Heyecanlı bir yarıştan ve Murtal beldesinden, dünyanın dört bir yanına güzel resimler göndermek harika olurdu.” dedi.

AlphaTauri sürücüsü Pierre Gasly ise sezona Avusturya’da başlamanın harika olacağını söyledi.

Sky Sports F1 Vodcast’inde konuşan Gasly, “Eğer Temmuz başında sezona başlarsak harika olur.”

“Organizasyon anlamında bunun gerçekleştirilmesi oldukça zor gözüküyor, ancak Temmuz’da başlarsak yıl sonuna kadar yeteri kadar yarış yapmak için zaman veriyor ve bu da harika olur.” dedi.

Sonraki haber
Allison: "Mercedes beni işe alarak 'kumar' oynadı"

Önceki haber

Allison: "Mercedes beni işe alarak 'kumar' oynadı"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Luke Smith

Yarış merkezi

Fransa GP

Fransa GP

25 Haz - 28 Haz
FP1 Başlangıç:
59 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
05:00
11:00
FP2
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
09:00
15:00
FP3
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
06:00
12:00
Sıralama
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
09:00
15:00
Yarış
Paz 28 Haz
Paz 28 Haz
09:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Allison: "Mercedes beni işe alarak 'kumar' oynadı"

2s
2
Formula 1

2020 F1 sezonunun 5 Temmuz'da başlaması, 15 ila 18 yarış olması planlanıyor

3
eSpor

MotoGP sanal Jerez yaşına katılacak isimler belli oldu

54dk
4
Formula E

Formula E'ye Türkiye bağlantılı yeni bir takım gelmeye hazırlanıyor!

3s
5
Formula 1

Alonso'nun Schumacher'e ustalık dersi verdiği yarış: 2005 San Marino GP

Son Videolar

F1 eSpor Kanada GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports 00:00
Formula 1

F1 eSpor Kanada GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports

Canlı: 2012 Brezilya GP 02:08:46
Formula 1

Canlı: 2012 Brezilya GP

F1 eSpor Monako GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports 00:00
Formula 1

F1 eSpor Monako GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım 04:39
Formula 1

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti 00:20
Formula 1

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti

Son Haberler

Szafnauer: “Yeni sezona Avusturya’da başlamak gerçekçi gözüküyor”
F1

Szafnauer: “Yeni sezona Avusturya’da başlamak gerçekçi gözüküyor”

Allison: "Mercedes beni işe alarak 'kumar' oynadı"
F1

Allison: "Mercedes beni işe alarak 'kumar' oynadı"

Magnussen, Haas'ta kalmak istiyor
F1

Magnussen, Haas'ta kalmak istiyor

Bakü ve Rusya, F1 yarışının seyircisiz yapılmasını istemiyor
F1

Bakü ve Rusya, F1 yarışının seyircisiz yapılmasını istemiyor

2020 F1 sezonunun 5 Temmuz'da başlaması, 15 ila 18 yarış olması planlanıyor
F1

2020 F1 sezonunun 5 Temmuz'da başlaması, 15 ila 18 yarış olması planlanıyor

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.