Szafnauer: “Yeni sezona Avusturya’da başlamak gerçekçi gözüküyor”

F1 yetkilileri, koronavirüs pandemisi nedeniyle ilk 9 yarışı ertelenen 2020 sezonuna başlamanın yollarını arıyor.

Avusturya Grand Prix’sinin ise, 5 Temmuz’da seyircisiz şekilde yapılması için uğraşlar veriliyor.

Racing Point takım patronu Szafnauer, padok çalışanlarının koronavirüs testleri yapıldığı sürece, sezona Avusturya’da başlamanın gerçekçi bir seçenek olduğunu söyledi.

CNN’e konuşan Szafnauer, “Bence Avusturya’da başlayabiliriz.”

“Eğer Avusturya bir ülke olarak virüsün yayılmasını önleme konusunda çok iyi bir iş yaparsa ve tüm Formula 1 çalışanları için test yaparlarsa, Temmuz ayının başında bir yarış yapmanın makul olduğunu düşünüyorum.”

“Eğer Haziran ayında buna onay verirsek, yarış gerçekleşir. Tüm takımların buna sorunsuz şekilde katılabileceğini düşünüyorum.” dedi.

Red Bull Ring pistinin yer aldığı Styria bölgesinin yetkilileri, yarışın yapılabilme ihtimali konusunda Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko ile sürekli temas halinde.

Avusturya hükümeti ise, yarışın gerçekleşmesine engel olmayacağını belirtti ve F1 personelinin, ülkeye giriş-çıkış yaparken uygulanan sıkı kurallara uyması gerektiğini vurguladı.

Styria valisi Hermann Schützenhöfer, yarışın yapılmasını desteklediğini ve yarışın güvenli bir şekilde yapılmasının bölgeye bir destek sağlayacağını söyledi.

Avusturyalı haber ajansı APA’ya konuşan Schützenhöfer, “Formula 1’in bu sene Red Bull Ring’de yapılmasını elbette destekliyorum. Kriz dönemindeki olumlu tutumumuzu kaybetmemeliyiz.”

“Heyecanlı bir yarıştan ve Murtal beldesinden, dünyanın dört bir yanına güzel resimler göndermek harika olurdu.” dedi.

AlphaTauri sürücüsü Pierre Gasly ise sezona Avusturya’da başlamanın harika olacağını söyledi.

Sky Sports F1 Vodcast’inde konuşan Gasly, “Eğer Temmuz başında sezona başlarsak harika olur.”

“Organizasyon anlamında bunun gerçekleştirilmesi oldukça zor gözüküyor, ancak Temmuz’da başlarsak yıl sonuna kadar yeteri kadar yarış yapmak için zaman veriyor ve bu da harika olur.” dedi.